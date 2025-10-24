Isabel Preysler revela cómo empezó su relación con Mario Vargas Llosa: "Nunca habíamos estado solos"

Isabel Preysler fue invitada al programa español El Hormiguero, donde estuvo acompañada de su hija Tamara Falcó. Durante la entrevista, la socialité habló sobre el reciente lanzamiento de sus memorias, en las que comparte cartas íntimas de algunas de sus exparejas, entre ellas, el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Preysler recordó cómo nació su relación con el fallecido Nobel de Literatura; pese a que se conocían desde hacía muchos años, dijo que todo comenzó con una anécdota incómoda.

"Empezó con unos almuerzos en casa, yo ya era viuda, y él vino a almorzar esa semana, almorzamos con las niñas también, Tamara con un 'noviete' que tenía entonces y Ana con Fernando, que en ese entonces era su novio", narró.

El incómodo almuerzo que marcó el inicio de la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

En uno de esos almuerzos habituales, Preysler notó que era la primera vez que compartía un momento a solas con Vargas Llosa, aunque ese instante se vio interrumpido por la repentina aparición de Tamara.

"Almorzábamos en casa tranquilamente, era la primera vez que habíamos estado solos, nunca habíamos estado solos en los 30 años que nos conocíamos. En el almuerzo aparece Tamara y dice: 'Oye, Mario, ¿tú estás casado?'. Y Mario dice: 'Sí'. Y Tamara continuó: 'Es que me ha chocado, es la tercera vez que vienes en esta semana a comer a casa'".

Entonces la incomodidad se apoderó del momento; sin embargo, Isabel prefirió no reaccionar de inmediato. "Seguimos comiendo, tomamos el postre, las niñas subieron al cuarto de estar, y yo subí como una fiera y le dije a Tamara: '¡Cómo se te ocurre decir una cosa así...!'".

La socialité recordó también que Mario se refirió al incidente. "No sabes qué mal rato he pasado con lo de Tamara, no sabía cómo contestarle", le dijo el escritor.

Tamara Falcó se definió como "una visionaria"

Para confirmar lo narrado por su madre, el entrevistador pidió la versión de Tamara Falcó, quien respondió entre risas: "Al final mira lo que pasó, toda una visionaria yo. Sabía perfectamente que (Mario) estaba casado. Es que mi madre no se acuerda, le pregunté directamente por su mujer: 'Mario, qué gusto verte por tercera vez, ¿dónde está tu mujer?'".

"Entonces hubo un silencio... mi madre me quiso matar, pero en ese momento yo era quien protegía a la familia, pero no me sirvió de mucho", añadió Falcó.

La relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler comenzó en 2015. De hecho, fue la propia Tamara quien confirmó la noticia públicamente en junio de ese año a la revista ¡Hola!. El romance terminó a finales de 2022, tras casi ocho años juntos.

