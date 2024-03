'En agosto nos vemos': así se gestó la publicación del libro que Gabriel García Márquez quiso destruir

Literatura 'En agosto nos vemos'

Johann Page, director editorial de Penguin Random House, estuvo en el programa Enfoque de los Sábados de RPP, para hablar del esperado lanzamiento de En agosto nos vemos, la novela póstuma del renombrado autor y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Según el invitado, este lanzamiento es un acontecimiento de gran relevancia en el ámbito de la literatura universal, pues luego de una década del fallecimiento del escritor colombiano, esta obra llega como un testimonio perdurable de su genialidad.

Fue el 18 de marzo de 1999 cuando se supo que Gabriel García Márquez trabajaba en este libro, que al principio se había planteado como cinco relatos autónomos con una misma protagonista: Ana Magdalena Bach.

"(El libro) todavía condensa en su naturaleza los elementos más importantes de su obra: el tema del amor; en este caso, el amor maduro de Anna Magdalena Bach, un personaje que poco a poco va entrado en esta vorágine", detalló.

Del Tánatos al Eros

La trama de En agosto nos vemos gira en torno al amor maduro de Anna Magdalena Bach, un personaje cautivador que se sumerge en una serie de encuentros que transforman su vida de manera sorprendente. A través de su historia, García Márquez explora las complejidades del deseo y la búsqueda de la felicidad en medio de la rutina y la pérdida.

"Si bien se habla de amores, hay un amor individual de Anna Magdalena Bach que comienza a evolucionar a medida que se van dando estos encuentros. Es la historia de Anna yendo a visitar la isla donde su madre está enterrada para dejar en su memoria unos gladiolos. En uno de los años que acude al cementerio, se permite esta suerte de entregarse a un placer con un desconocido, y a partir de entonces, algo en ella cambia. Cada año empieza a tener un nuevo encuentro", comenta el director editorial.

"A mí me parece fabulosa la manera en que Gabriel García Márquez ha podido encontrar, no solamente estos gestos de humanidad en la personalidad de Anna Magdalena Bach, sino también, la forma de descubrir cómo esa revelación sobre su propio placer empieza a descifrarle un mundo nuevo, un universo distinto que ella no conocía", añadió.

Gabriel García Márquez no quería que el libro se publique

De acuerdo con Johann Page, la novela estuvo sujeta a varios procesos de revisión y refinamiento, con un total de cinco versiones antes de llegar a su forma final. La versión seleccionada para su publicación fue cuidadosamente editada por Cristóbal Pera, en colaboración con la secretaria de Gabriel García Márquez, Mónica Alonso, quien recopiló meticulosamente el material necesario para completar la obra.

Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes de este lanzamiento es la controversia en torno a la voluntad del autor. Aunque se dijo que 'Gabo' no deseaba que la novela se publique, los herederos del escritor explicaron las razones de este desacato.

"Los hijos de Gabriel García Márquez escuchan que el escritor quería que la obra se destruya, pero en otro momento, y lo aseguran en el prólogo de este libro, que quizá, esa pérdida de facultades no le permitía al escritor ver esas bondades y virtudes que el texto todavía manejaba y mostraba. Ante esa duda, los herederos sintieron que, habiendo todos estos elementos por compartir de ese espíritu garciamarquiano, quizá los lectores tengan que juzgar. Los hijos lo dicen con una frase muy bonita: 'Damos a los lectores este libro, sabemos que estamos cometiendo una traición, pero quizá, el fervor y el cariño que los lectores le vayan a demostrar, haga que Gabriel García Márquez nos perdone'", concluyó.

