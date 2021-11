"Habitar el desasosiego" es la primera novela de Eric V. Álvarez y se presentará en la Feria del Libro del Bicentenario. | Fuente: Composición (Editorial Quimérica)

El miércoles 24 de noviembre, el autor peruano Eric V. Álvarez presentará su novela "Habitar el desasosiego" en la Feria del Libro del Bicentenario, en Miraflores, a las 8:00 p.m. Estará acompañado de los críticos y docentes Jorge Terán y Paul Asto Valdez.

Concebida como una novela que sigue los pasos del semiheterónimo del poeta portugués Fernando Pessoa, Bernardo Soares, autor del "Libro del desasosiego", la obra transcurre en dos épocas muy bien diferenciadas: 1924 y 1934, en Lisboa (Portugal).

Protagonizada por el crítico peruano Javier Deustua, en sus páginas se cuenta el viaje que emprende desde su patria para ir en busca del autor de ese enigmático y poderoso libro. Sin embargo, se verá envuelto en un espiral de sucesos que lo desviarán de su meta principal y lo harán cuestionarse sobre su propia vida y los fines que en ella persigue.

"Habitar el desasosiego", debut literario de Eric V. Álvarez

En un comunicado de prensa, el escritor Paul Asto Valdez señaló que "Habitar el desasosiego" se trata no solo de "una ficción histórica ambientada en Lisboa, sino de un recorrido metaliterario por la vida y obra de uno de los heterónimos de Pessoa más emblemáticos del llamado teatro en gente: Bernardo Soares".

Fernando Pessoa es uno de los poetas más emblemáticos de la literatura portuguesa. Falleció en 1935 a los 47 años y se le reconoce por su innovación en las letras de su país al haber inventado autores para atribuirles parte de su producción.

A uno de ellos es que Eric V. Álvarez le rinde homenaje en su debut literario. Escritor, profesor y corrector de estilo, el autor se formó en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y en la Universidad Nacional de San Marcos, en la escuela de posgrado de literatura.

Llevó dos talleres en la Casa de la Literatura Peruana: el de cuentos con Oswaldo Reynoso y el de novela con Carmen Ollé. Escribe ocasionalmente reseñas para la plataforma Círculo de Lectores Perú.

