La Municipalidad de Pueblo Libre en alianza con Ciudad Librera y el Fondo de Cultura Económica Perú, organizan la Feria del Libro Pueblo Libre "Ciudad con Cultura”, que se llevará a cabo del 13 al 28 de noviembre en el Parque Candamo, ubicado en la avenida Sucre, cuadra 3.

De ingreso gratuito, las actividades en torno a este encuentro cultural inician a las 11 a.m. y culminan a las 8:30 p.m. La atención se realizará bajo el debido protocolo de bioseguridad. Distrito histórico, que en el 2022 cumplirá 200 años de fundación, Pueblo Libre acogerá este evento que contará con un programa cultural para toda la familia y una amplia oferta de libros para todas las edades.

El evento reunirá a un total de 33 librerías, editoriales y distribuidoras que brindarán promociones y descuentos en diversos títulos del libro infantil, juvenil y para el público en general; entre ellas, Editorial Océano Peruana, Librería Heraldos negros, Los Libros más pequeños del mundo, El Gato Ilustrado, La Pajarera Librería, Libros IRCB, Eris editorial y Aeternum.

Asimismo, la Feria del Libro Pueblo Libre contará con la presencia de embajadas de países como México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Marruecos.

Feria del Libro Pueblo Libre: libros, música y cine

Más de 40 actividades culturales se desarrollarán durante la Feria del Libro Pueblo Libre, en las que participarán reconocidos escritores locales, gestores culturales y artistas que realizarán presentaciones de libros, cuentacuentos, talleres, conversatorios, recitales de poesía, entre otros.

Entre las novedades editoriales, destacan las presentaciones de los libros “La caída de Lima. La peste”, novela gráfica de Miguel Det (Contracultura); “Memorias del Supay” de Randolph Markowsky (Editorial Cthulhu); “12 historias macabras” de Gonzalo Castro de la Mata con ilustraciones de Hugo Salazar Chuquimango (Editorial Casatomada).

También se presentarán “Vuelven Los Mochicas” de Eloy Seclén (Editorial Huerequeque); “Yaraví and rock’n roll” de Francisco ‘Paco’ Mejorada Chauca (Editorial Caja negra); “Leyendas del sabor: anécdotas y origen de la gastronomía peruana” de Carolina Ronquillo (Editorial Ígneo). Así como los libros para niños “Los chocolix llegan a Chocolandia” de Jacqueline Shor (Editorial Casatomada) y “Érase dos veces” de José Miguel Vásquez Agüero (Pesopluma).

Se suman a la programación, presentaciones de libros de editoriales regionales como Ícata (Ica) y Almandino Editores (Juliaca). Además, habrá conversatorios como “Adaptación de la novela al cine: Un mundo para Julius” a cargo de la directora de la película, Rossana Diaz; y la sesión musical con Winsho, la voz de la banda fusión Barrio Calavera.

Asimismo, charlas sobre blogueras y letras con Rosario Rivadeneyra (Acá viven los monstruos) y Romina Silman (Leer es bonito); de youtubers culturales con la participación de Merlín Chambi (La biblioteca de Merlín), Kevin Zavaleta (Histeria del Perú), Gianfranco Hereña Rodríguez (El buen librero); y TikTok de ortografía con Hugo Grández.

Programación cultural

Sábado 13 de noviembre

- Presentación del libro “Érase dos veces”: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Editorial Pesopluma. A cargo de José Miguel Vásquez (Autor). Público Infantil.

- Presentación del libro “Órbigo: Historias de un ciudadano”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial Eris. A cargo de Juan Carlos Cabrera (autor). Público General.

- Presentación de los libros "Tenebrismo y gárgaras para ahorcados": 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Libre e independiente. A Cargo de Mirza Mendoza (autora), Yadir Gómez (editor). Público General.

- Recital de poesía escrita por mujeres: 7:30 p.m. A 8:15 p.m.

Presenta: Librería “La pajarera”. A cargo de Gloria Portugal (poeta), Mariana Libertad (poeta), Maria Font (poeta), Lourdes Aparición (poeta). Público General.

Domingo 14 de noviembre

- Presentación del poemario “Miércoles 69”: 3:30 p.m. a 4:15 p.m.

A cargo de Lizeth Pacco (autora), Juan Carlos Gambirazio (autor), Judith Paredes (autora), Edward Medina (autor). Público General.

- Presentación de libro “El marchitar de las dos rosas”: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Editorial Dody. A cargo de Jesús Mendoza (autor). Público General.

- Taller de Periodismo musical: entre la difusión y el desarrollo de contenido: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial El Gato Ilustrado. A cargo de Mijaíl Palacios Yábar (comentarista). Público General.

- Presentación del libro “Ojos que no ven”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Almandino Editores. A cargo de Elizabeth Echevarría (autora). Público General.

Martes 16 de noviembre

- Conversatorio y Recital con Miguel Ildefonso: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

A cargo de Miguel Ildefonso (autor). Público General.

- Presentación del libro "COVID-19. Memorias del confinamiento”: 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Almandino Editores. A cargo de Walter Velásquez (autor) y Jorge Cabrera Gómez (autor).

Miércoles 17 de noviembre



- Presentación de libro “Relatos esquizofrénicos”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Apogeo. A cargo de Ángel Valeriano (autor). Público General.



Jueves 18 de noviembre

- Recital de poesía y narrativa breve: Literatura Fotográfica: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial Autómata. A cargo de Alejandra Mesones Fajardo, Rafael Ballena Descalzo, Eduardo F. Pucho V. Público General.

- Presentación de libro “La nación peruana a Don José de san Martín (antecedentes e historia de una plaza y un monumento al libertador del Perú)”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Letra. A cargo de Clody Guillen Alban (autor). Público General.

- Presentación de la revista "Kametsa": 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

A cargo de Walter Velásquez Mendoza (comentarista), Alex Junior Chang (comentarista). Público General.

Viernes 19 de noviembre

- Presentación del libro "La caída de Lima: la peste": 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Contracultura. A cargo de Miguel Det (autor). Público General

- Lectura de cuentos en voz alta: Cuentacuentos a Fondo: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Fondo de Cultura Económica. A cargo de Cristina Figueroa de Cuenta conmigo Cris. Público Infantil.

- Presentación del libro “Leyendas del sabor: anécdotas y origen de la gastronomía peruana”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Ígneo. A cargo de Carolina Ronquillo (autora). Público General.

- Conversatorio: "Blogueras y letras": 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Fondo de Cultura Económica. A cargo de Rosario Rivadeneyra de Acá viven los monstruos y Romina Silman de Leer es bonito. Público General.

Sábado 20 de noviembre

- Mediación de lectura: Lectura del cuento "Barco de papel" de Jorge Luján: 3:30 p.m. a 4:15 p.m.

Presenta: Biblioteca Fitekantropus. A cargo de Fiorella Flores Velásquez. Público Infantil.

- Presentación de la obra literaria: “Rubia y Rayo: Una sincera amistad”: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Editorial Eris. A cargo de Miriam López Aguirre (autora) Claudia Rivas Valverde (presentadora).

- Conversatorio: Tres youtubers culturales conversan: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

A cargo de Merlín Chambi (La biblioteca de Merlín) Kevin Zavaleta (Histeria del Perú) Gianfranco Hereña Rodríguez (El buen librero). Público General.

- Presentación del libro “Memorias del Supay” de Randolph Markowsky: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Cthulhu. A cargo de Randolph Markowsky (autor), Mirza Mendoza (comentarista), Walter Ugarte (comentarista). Público General.

- Charla: De los talleres virtuales al TikTok de ortografía: 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

A cargo de Hugo Grández. Público General.

Domingo 21 de noviembre

- Mediación de lectura: "La otra orilla" de Marta Carrasco: 3:30 p.m. a 4:15 p.m.

Presenta: Biblioteca Fitekantropus. A cargo de Kimberly Omara Flores Martínez.

- Cuentacuentos musical: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

A cargo de Carlos Huamán.

- Presentación del libro “Los chocolix llegan a Chocolandia”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial Casatomada. A cargo de Jacqueline Shor (autora).

- Presentación del libro “Oídos sordos”: 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Editorial Vicio perpetuo vicio perfecto. A cargo de Julio Benavides (autor), Héctor Ñaupari (presentador) y Luciano Acleman (presentador).

Lunes 22 de noviembre

- Presentación de libro y actividad musical "Vuelven Los Mochicas": 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Editorial Huerequeque. A cargo de Eloy Seclén Neyra (autor del libro), Fátima Ordinola (ilustradora del libro). Música a cargo de la agrupación Trinar Norteño, Salvador Santisteban (integrante del grupo Los Mochicas), Wilfredo Eche (integrante del grupo Los Mochicas). Público en general.

- Actividad musical: Exhibición de instrumentos musicales limeños: 5:30 p.m. a 6: 15 p.m.

Presenta: Centro cultural 10 de Abril. A cargo de Raúl Ávila (músico).

- Poesía urbana a ritmo de cajón: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

A cargo de Leandro Paolo Samaniego Vivar (músico). Público General.

- Sesión musical: Acústico con Winsho (voz de Barrio Calavera): 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: El Gato Ilustrado. A cargo de Winsho. Público en general.

Martes 23 de noviembre

- Presentación de libro: "Historias en el bicentenario":

7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Editorial Pléyades. A cargo de Alejandro Rey Bermúdez (comentarista), Karina Medina (comentarista), Tania Huertas (comentarista) y Walter Velásquez (comentarista). Público General.

Miércoles 24 de noviembre

- Recital de poesía: “Mi soledad”: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

A cargo de Nino Abel Ramos (autor). Público en general.

- Presentación del poemario “Búscome”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial Pléyades. A cargo de Lizeth Pacco Quispe (autora) y Rossana Favero (comentarista). Público en general.

- Presentación de poemario “Iridis”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Ícata. A cargo de Sharon Rodríguez (autora), César Chambergo (comentarista), Jossimar Cavalier (comentarista). Público en general.

- Presentación de libro: “De la Vida a la Pluma” de Luis Cabrejos Dueñas: 7:30 Pp.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Editorial Pléyades. Público en general. Por confirmar representante.

Jueves 25 de noviembre

- Cuentacuentos y recital musical: 4:00 p.m. a 4:45 p.m.

Presenta: Trini. A cargo de Cristina Alvarado (comentarista) y Tania Gómez (comentarista). Público General.

- Recital “Ellas toman la palabra”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Editorial Libre e independiente. A cargo de Victoria Mendoza Sulla Silva (poeta), Rosa Churampi (poeta), Isabel Fiafilio (poeta), Karla Gil (poeta), Alessandra Tenorio (poeta). Público General.

- Presentación de libro “Perú: Las esterilizaciones forzadas, en la década del terror”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA y Demus. A cargo de María Ysabel Cedano (autora) y Rocío Silva Santisteban (autora). Público General.

- Conversatorio: Adaptación de la novela al cine: “Un mundo para Julius”: 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

A cargo de Rossana Díaz (directora de cine), Luis Rodríguez Pastor (presentador). Público General.

Viernes 26 de noviembre

- Presentación del Libro: “Las aventuras de la Señorita Anger”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: L & R CONSULTING CORP. A cargo de Lis Geraldine Rojas Loyola (autora). Público General.

- Presentación del libro "Perseguidor de artistas": 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Claudia Cáceres (autora), Diana Hidalgo (comentarista).

- Presentación de libro: "Ausencias fortuitas": 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Marcapiel. A cargo de Laura Latínez (autora).

Sábado 27 de noviembre

- Mediación de lectura: Lectura del cuento "Algo azul" de Becky Urbina:

3:30 p.m. a 4:15 p.m.

Presenta: Biblioteca Fitekantropus. A cargo de Diana Maria de los Ángeles Vicente Munarriz.

- Cuéntame un cuento: La historia de un Zombi: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Editorial Eris. A cargo de Óscar Araujo León (autor), Karina Moscoso (editora).

- Conversatorio: Actividad de lectura y experiencias en bibliotecas comunales y espacios de lectura no convencionales: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Biblioteca Fitekantropus. A cargo de Jerson Lenny Cervantes León (comentarista).

- Presentación del libro “Yaraví and rock’n roll”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Caja negra. A cargo de Francisco Mejorada Chauca (autor) y Franklin Cárdenas Lasteros (comentarista). Público General.

Domingo 28 de noviembre

- Sesión de cuentacuentos musical “El Clown del Cuento”: 3:30 p.m. a 4:15 p.m.

A cargo de Carlitos Huamán (clown). Público General.

- Mediación de lectura de “Las artesanas de las nubes” de Bianca Estela Sánchez: 4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Presenta: Biblioteca Fitekantropus. A cargo de Mextly Adriana Bustamante Gómez.

- "Poesía Joven Ultimísima - 21 poetas peruanos”: 5:30 p.m. a 6:15 p.m.

Presenta: Pléyades. A cargo de Mike Paredes (autor), Giuliano Milla Segovia (autor), Karina Medina Paico (editora) y Alejandro Rey Bermúdez (autor). Público General.

- Presentación del libro “Más allá donde todo nace”: 6:30 p.m. a 7:15 p.m.

Presenta: Editorial Vicio perpetuo vicio perfecto. A cargo de Julio Benavides (autor) Luciano Acleman (presentador), Héctor Ñaupari (presentador) y Max Huamán (presentador). Público General.

- Presentación del libro “12 historias macabras”: 7:30 p.m. a 8:15 p.m.

Presenta: Editorial Casatomada. A cargo de Gonzalo Castro de la Mata (autor).

