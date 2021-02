Eloy Seclén Neyra publicó en el 2020 su libro "Vuelven Los Mochicas", un libro que busca ser un testimonio familiar, una radiografía de Chiclayo y un homenaje a la música popular. | Fuente: Difusión

Un nuevo viento sopló en la música chiclayana a mitad de los años 50. Los responsables fueron Los Mochicas, aquel conjunto musical fundado en 1955 por Nicolás Seclén Sampén, quien junto a José Arbulú, Alfonso ‘Chino’ Zárate y Antonio Medina llegaron a levantar polvo en las radios limeñas durante la década de 1960 gracias a su particular estilo para interpretar marineras y valses criollos.

Tremenda herencia, que corría el riesgo de olvidarse, fue acopiada por el sociólogo Eloy Seclén Neyra, hijo del líder de la agrupación chiclayana, en su libro “Vuelven Los Mochicas” (Polisemia & Huerequeque, 2020), que además de seguir la trayectoria musical de la orquesta, radiografía a un Chiclayo antiguo, con costumbres y recetas que pugnan por sobrevivir, al mismo tiempo que retrata a su padre, audaz cantante que falleció hace cuatro años víctima de un cáncer.

“Es una biografía que no busca ser hagiográfica para el personaje ni exaltar sus virtudes, sino reconocerlo dentro de un colectivo, que en este caso es la música popular del norte”, dijo Seclén Neyra a RPP Noticias. Para él, al igual que su padre, la historia de Chiclayo es capaz de circular por las venas de los sonidos populares. Y la sangre de Los Mochicas, en particular, fue chiclayana como ninguna.

“Vuelven Los Mochicas” es un libro sobre tu padre y su legado, pero también un homenaje a un Chiclayo que hoy ha medio desaparecido.

Mi papá siempre tenía una idea de música relacionada a una ciudad y una región que hoy nos parece de otro mundo. Los chiclayanos antiguos, nuestros padres y abuelos, nos siguen contando historias de cómo era este lugar, cosas que logramos ver todavía cuando nos juntamos. Son historias con las que hemos crecido, nos han alegrado y hoy resultan, por lo menos para quienes estamos inmersos en la cultura, un elemento de identidad. Desde distintas facetas, volvemos a ello, porque nos da un sentido de pertenencia. Chiclayo ahora no tiene un buen panorama, pero estos elementos nos alegran mucho.

Hay una rigurosa revisión en el archivo histórico a la vez que le tomas pulso al registro familiar. ¿Cómo fue el proceso de investigación?

Hemos procurado hacer un trabajo de memoria colectiva. Si bien mi papá me ha contado muchas cosas sobre el grupo, he querido integrar nuevos testimonios de artistas, la familia, periodistas chiclayanos que han abordado el tema musical, libros… No quise llevarlo por la teoría musical, porque no es un plano que domine. Pero he tratado de ser muy fiel y riguroso con esa idea que mi papá plasmaba en su grupo. Es una biografía que no busca ser hagiográfica para el personaje ni exaltar sus virtudes, sino reconocerlo dentro de un colectivo, que en este caso es la música popular del norte. Porque no solo hablamos de músicos chiclayanos, sino de compositores del norte, como Luis Abelardo Núñez, en Chiclayo. El apoyo de Alicia Maguiña también me orientó mucho; ella fue una pieza fundamental para cerrar la investigación.

Canciones como “El guayacán”, “Caballito de totora”, “Las alforjas”, “Mis algarrobos”, “El Cholo Cadenas”, entre otras, dan forma a este libro de Eloy Seclén. | Fuente: Difusión

En resumidas cuentas, ¿cuáles son las etapas por las que atravesaron Los Mochicas?

Yo lo vería como un círculo, porque la primera etapa es muy regional. Él aparece con un concurso en Chiclayo, donde obtiene el segundo lugar en un contexto de música académica, que pretende ser lo más parecido a la ciudad. Él propone ritmos campesinos, como el golpe de tierra, con un estilo regionalista que lo hace muy popular en la ciudad y el norte. Con ese prestigio llega a Lima, donde a pesar de unos inicios muy difíciles para encontrar un lugar en la música criolla limeña, logra tener un éxito importante en el mercado discográfico. Pero ese periodo decae a fines de los 80 e inicios de los 90. A mí me tocó vivir esa etapa en la que, de manera circular, Los Mochicas regresan a presentaciones en pueblos como Mórrope, Monsefú y Motupe, aunque tiempo después el Estado reconoció a mi padre como Personalidad Meritoria de la Cultura.

Entre las páginas hay recetas de platos típicos chiclayanos que dan cuenta de la peña que tu papá y el grupo fundaron en Lima. ¿Cuán grande fue el éxito del grupo en la capital?

Mi papá llega con el prestigio ganado en el norte y, en Lima, la figura de Óscar Avilés es trascendental. Él supo apoyar y difundir a todos los artistas criollos, y gracias a él se permitió la llegada de Los Mochicas a los vinilos. Ya posteriormente, gracias al cariño del público, el grupo siguió su propio camino, en el que se incluye la fundación del restaurante de Los Mochicas a finales de los 60, que es uno de los recuerdos más bonitos a nivel familiar y del público. Ese restaurante trajo a Lima platillos como el espesado, las panquitas de life, el seco de cabrito. De la mano de la primera esposa de mi papá, la agrupación logra una combinación que forja su éxito. Eran conocidos como grupo y también por la peña de Los Mochicas en el jirón Carabaya.

Llama la atención que cada capítulo del libro lleve el título de canciones de Los Mochicas.

Los elementos de las canciones he tratado de que sean parte del relato y que reflejen que esa música estaba en relación con la vida diaria, con cosas que en cualquier hogar del norte se podían hacer. Las fiestas, las bodas, los aniversarios… eran celebraciones en el norte, donde a pesar de cualquier adversidad o carencia, las familias nos esmerábamos a ofrecer lo mejor.

¿Cómo fueron los últimos años junto a tu padre? ¿Cómo los viviste a su lado?

Con mucho amor, madurando, entendiendo cosas. Me hubiese gustado mucho hacer esto con mi papá en vida. Creo que me demoré mucho, a veces uno no tiene las cosas tan claras, quizá me preocupé más en trabajar, pero los últimos años de mi papá los viví con mucha fuerza. Él atravesó por una enfermedad oncológica y me tocó cuidarlo. Fue una etapa difícil que ahora valoro mucho y ayudó a forjar mi carácter y ver la vida con más tranquilidad.

