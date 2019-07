Mo Yan | Fuente: Flickr

Mo Yan, el escritor chino ganador del premio Nobel de Literatura en el 2012, se encuentra en el Perú como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. Antes de llegar al gran evento literario, Mo Yan brindó una conferencia de prensa, en la que habló sobre su admiración por escritores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.

También aprovechó la ocasión para hablar de su infancia, y de cómo sus vivencias le sirvieron para convertirse en escritor. Por último, el escritor habló sobre la presencia de fuertes figuras femeninas en sus obras, muchas veces inspiradas en su madre, a quien describió como una “campesina muy amable”.

LITERATURA LATINOAMERICANA

En su segunda visita al Perú, el escritor chino aseguró que mucha de la literatura china de los años 80 se vio claramente influenciada por la latinoamericana. En este sentido, recordó que leyó por primera vez “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, en 1984. “Cuando leí las primeras 10 palabras, no pude controlar mis emociones y pensé: ‘por dios, la novela se puede escribir de esta forma, la gente se puede describir de esta manera, que es maravillosa’”, aseguró.

Más tarde, Mo Yan también exploró la obra del Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Leyó libros como “La ciudad y los perros”, “La casa verde”, “Conversación en la catedral” y “La tía Julia y el escribidor”. Sin embargo, su obra favorita fue “La guerra del fin del mundo”, debido a que muestra una historia general de Latinoamérica y habla sobre la lucha campesina.

“La literatura es una forma de preservar la cultura y también una forma de mostrar nuestros sentimientos —buenos o malos—, porque si todo el mundo pensara de la misma forma sería horrible. [...] Me gustaron la mayoría de los libros de Vargas Llosa, pero si me obligaran a escoger uno sería ‘La guerra del fin del mundo’”, confesó.

Mo Yan | Fuente: Disufisón

¿LA LITERATURA SIRVE PARA ALGO?

Al inicio de la conferencia, Mo Yan se hizo esta pregunta: ¿realmente sirve la literatura para algo? El escritor recordó que, cuando ganó el premio Nobel de Literatura en el 2012 y dio un discurso en una cena oficial, una de las cosas que dijo fue que la literatura no servía para nada.

“Lo que pasa es que la literatura no rinde económicamente, tampoco impide guerras ni puede generar cosechas; sin embargo, puede purificar nuestra mente y mejorar nuestra estética. Además, la literatura nos enseña a diferenciar la belleza de la fealdad y también nos puede ayudar a entendernos mejor. Por ende, la literatura es la mejor forma de entender el mundo”, afirmó.

LA VIDA DE UN ESCRITOR

“Cuando un escritor empieza a escribir no puede alejarse de su experiencia personal”, dijo Mo Yan y puso como ejemplo al también Nobel Gabriel García Márquez, quien habló mucho en sus libros sobre su madre y el enamoramiento de sus padres. “Él volcó muchas historias y anécdotas familiares en su literatura”, aseguró.

En su caso, Mo Yan reveló tener abuelos, abuelas y vecinos “que siempre han sabido cómo contar una historia”, por lo que, a pesar de solo haber estudiado cinco años de la primaria (porque luego fue a trabajar al campo), entró al “mundo de los adultos” a temprana edad.

“Cuando mis compañeros estaban leyendo la sociedad con los ojos, yo lo estaba haciendo con los oídos. No me di cuenta de que más tarde me convertiría en escritor, por lo tanto no registré mis experiencias de forma voluntaria. Solo cuando recogí un lápiz y empecé a escribir, recordé todas las que acumulé durante mi infancia”, dijo.

PERSONAJES FEMENINOS FUERTES

El autor chino no evitó recordar a su madre, y aseguró que ella le sirvió como inspiración para muchos de los personajes de sus novelas. “En mis novelas siempre hay personajes femeninos muy fuertes. Incluso, en condiciones muy duras, se comportan más valientes que los hombres”, comentó.

Dio como ejemplo su libro “Grandes pechos amplias caderas”, en donde plasmó el personaje de una madre poco convencional. “El personaje tenía que mantener relaciones con muchísimos hombres para tener un lugar en la sociedad y esta imagen de madre no es muy fácil de aceptar en la China tradicional. A través de este personaje, también pude expresar mi crítica hacia la sociedad feudal”, finalizó.

AGENDA: MO YAN EN LA FIL LIMA 2019

El escritor chino estará presente el martes 30 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima para hablar sobre el humor y el poder, en compañía de Marco Martos y Patricia Castro. El encuentro será a las 8 p.m. en el Auditorio Blanca Varela - Fundación BBVA.

El evento literario también contará con su presencia el miércoles 31, en un conversatorio sobre "El alimento y el hombre común". Junto a él, participará el escritor Ricardo Sumalavia. La cita es a las 8 p.m. en el Auditorio Blanca Varela - Fundación BBVA.