La booktuber mexicana de "El Librero de Valentina" se presenta en la FIL Lima 2020 este 3 de septiembre. | Fuente: Instagram

La pandemia ha traído nuevos retos en el mundo y se han generado nuevas formas para que el confinamiento sea soportable, una de las mejores ha sido -sin duda- los clubes de lectura, asegura la booktuber mexicana Valentina Trava, quien ha logrado aprovechar estos días para potenciar su canal de YouTube

Actualmente, "El librero de Valentina", su canal de YouTube, cuenta con más de 100 mil suscriptores, lo cual Trava agradece, pues la pandemia le ha brindado la oportunidad de acercarse a un nuevo público y este jueves 3 de septiembre lo hará desde la FIL Lima 2020.

"A lo largo de estos cuatro años (desde que inicié en YouTube) han habido muchos cambios, pero yo creo que sin duda uno de los más importantes ha sido este 2020. Nos cambió la vida a todos y de repente la gente volteó dentro de sus mismas casas hacia sus libreros para darse cuenta de que la opción de la lectura era una de las primeras", expresa en entrevista con RPP Noticias.

"Al no poder salir, necesitabas buscar otras maneras de sobrevivir a toda esta locura y los libros han sido un gran aliado. La gente creo que ha leído más y ha buscado compartir sus historias y lecturas a través de las redes sociales", sostiene.

"Creo que el salto o cambio ha sido muy importante y yo lo agradezco infinitamente porque me da la oportunidad de estar mucho más en contacto y de tener más trabajo, precisamente, porque la gente está buscando estos espacios para compartir", agrega Valentina Trava, vía Zoom.

BOOKTUBE: LA PUERTA AL MUNDO

Las ganas de compartir sus lecturas con el mundo llevó a Valentina Trava a YouTube y así, de poder acercarse a personas de distintos países.

"Descubrí que a través de las redes sociales podía llegar a mucha gente, que no necesariamente estaba en mi país y cerca de mí, sino a otras personas. Esa inquietud fue la que llegó a diversificarme y abrirme a diferentes redes sociales", comenta.

Asimismo, su canal le permite -de alguna manera- seguir ejerciendo la docencia, lo cual asegura que ha sido una "experiencia increíble porque me permitía estar cerca de los jóvenes".

"BookTube me ha dado esa oportunidad. No en un aula, ni con un número determinado de alumnos, sino con una comunidad enorme", indica.

Añade también que el espacio le permite compartir más allá que una recomendación. "Me interesa que la gente no se quede nada más con una historia, sino que investigue y que tenga ciertos datos".

"Me encanta leer los comentarios cuando me dicen que les ayudó muchísimo un video para una clase. Siento que es una forma de aportar un poquito", señala.

LA LECTURA, UN ACTO EN CONJUNTO

"Desde que empecé a crear contenido, sobre todo en el canal, descubrí que la lectura no puede ser un acto en solitario", recalca Valentina, quien afirma que hay la necesidad de comentar cada lectura y que ello es lo "más bonito" de los libros.

"Necesitas hablar de lo que lees, necesitas poder retroalimentar tus lecturas. Esa necesidad de comentar, de hacer un análisis, de cómo una lectura te puede mover y sacar de tu zona de confort, es una de las cosas más bonitas que te dejan los libros", explica.

"Hay que quitarnos la idea de que la lectura es un acto solitario, lo tengo completamente descartado, y lo compruebo ahora con los clubes de lectura", agrega.

Desde marzo, a través de "El Librero de Valentina", la mexicana empezó a realizar clubes de lectura, los cuales en solo cinco meses se han vuelto masivos y ahora reúne a más de 250 personas.

"Te das cuenta que hay esa necesidad de identificarte y hablar tanto bien como mal de la lectura, creo que es el descubrimiento más bonito de esta pandemia: ver cómo siguen creciendo los clubes de lectura y que hay cada vez más gente interesada", destaca.

Otro de los beneficios que Valentina Trava destaca de los clubes de lectura es que le permiten al lector motivarse y trazarse nuevas metas, como el de perderle miedo a un libro de 700 páginas y aumentar las horas de lectura al día.

"El estar rodeado de muchas otras personas te va impulsando, porque entre todos van compartiendo sus metas de lectura. Eso para mí es maravilloso, que las personas que no leían hoy estén leyendo y no solo textos sencillos, sino más largos", expresa.

"Eso es con lo que yo me quedo y me motiva todos los días, somos cada vez más lectores, pero mucho tiene que ver el cobijo de la gente, para que no te sientas solito", señala Valentina Trava a RPP Noticias.

FIL LIMA 2020

La reconocida booktuber mexicana de "El Librero de Valentina" estará presente en la FIL Lima 2020 en dos fechas:

-Jueves 3 de setiembre, en la presentación del libro "Un cuento perfecto", de la autora española Elísabet Benavent, que organiza Penguin Random House, a la 1 p.m.

-Domingo 6 de setiembre, en el conversatorio "Lecturas en cuarentena: otras formas de leer", a las 12 p.m. y 3 p.m., junto a los booktubers Juliana Zapata, Claudia Ramírez, Laly Arce y Aarón Asmat.