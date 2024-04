Gabriel Rolón reflexiona sobre la felicidad: "Nadie puede ser feliz a la fuerza"

El reconocido psicoanalista Gabriel Rolón estuvo este jueves en el programa Encendidos de RPP y reflexionó sobre lo que significa ser feliz. Ello a propósito de la presentación en Lima de su nuevo libro 'La felicidad. Más allá de la ilusión'.

En primer lugar, el argentino de 62 años reconoció que es complicado escribir sobre la felicidad, pues hay varios aspectos de los cuales "no se entiende nada". "Hay países que no tienen inflación, que no tienen inseguridad, que no tienen ninguno de esos problemas y tienen un índice de suicidio altísimo. ¿Por qué, si deberían tenerlo todo? porque la felicidad es otra cosa, porque pasa por otro lado, porque es tan subjetiva", expresó.

En ese sentido, Rolón argumenta que "ser feliz es un desafío mucho más complejo y mucho más difícil que simplemente no estar mal". Añade que es preferible una tristeza verdadera a una felicidad tramposa.

"Muchas veces alguien se miente sobre una felicidad que no siente porque a lo mejor no tiene el coraje como para cambiar ciertas cosas o a lo mejor le da mucha angustia sentir que en una vida que es tan finita y tan breve se le ha ido el tiempo sin ser feliz", apuntó.

El psicoanalista y escritor argentino comentó en RPP que muchas personas suelen ocultar la tristeza debido a que "vivimos en una cultura extremadamente cruel" donde se ha dictaminado que se tiene que ser feliz para poder disfrutar la vida. No obstante, Rolón recalca que "nadie puede ser feliz a la fuerza" o porque "se lo ordenan".

"Cuántas veces tenemos la obligación de mostrarle al mundo que estamos cumpliendo con ese mandato (de ser feliz) [...] A veces interrumpimos el momento de felicidad para intentar eternizarlo en una foto", indicó.

"Es mejor dejar la foto de lado y vivir ese instante de felicidad. Nos perdemos la felicidad porque no queremos vivirla, queremos mostrarla (en una foto)", reflexionó Gabriel Rolón.

