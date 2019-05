"Game of Thrones" vuelve a poner los libros de George R. R. Martin entre los más vendidos

La saga "Canción de Hielo y Fuego" tiene cinco tomos publicados.

El tirón de la serie "Game of Thrones" ha dado una nueva vida a la saga de George R.R. Martin que se sitúa entre los libros de ficción más vendidos en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, mientras que Isabel Allende triunfa con su "Largo pélado de mar" en Argentina y Colombia.

No hay tanta unanimidad en la no ficción, donde se apuesta más por los autores locales y por temas como la salud, aunque Michelle Obama y sus memorias aún resiste en las listas.

Estos son los países en los que las obras de George R. R. Martin se encuentran en el top 5 de libros más vendidos:

ARGENTINA

1.-"Largo Pétalo de Mar" - Isabel Allende (Sudamericana)



2.- "Dime, ¿Quién es como Dios?" - Florencia Bonelli (Suma de letras)



3.- "Mister" - E.L. James (Grijalbo)



4.- "Fuego y Sangre" - George R.R. Martin (Plaza & Janes)

BRASIL

1.- "A Garota do Lago" - Charlie Donlea (Faro Editorial).

2.- "Fogo & Sangue" - George R. R. Martin (Suma de Letras).

3.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante).

4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).

ESPAÑA

1.- "Recordar contraseña" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).



2.- "Lo mejor de ir es volver" - Albert Espinosa (Grijalbo).



3.- "Juego de Tronos (Saga Canción de Hielo y Fuego 1)" - George R.R. Martin (Gigamesh).



4.- "Choque de reyes (Saga Canción de Hielo y Fuego 2)" - George R.R. Martin (Gigamesh).

ESTADOS UNIDOS

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons)



2.- "A Game of Thrones" - George R. R. Martin (Bantam)



3.- "A Game of Thrones 5-Book Boxed Set" - George R. R. Martin (Bantam)



4.- "Thin Air" - Lisa Gray (Thomas & Mercer)