Gioconda Belli y Claudia Piñeiro en el Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival

Por Jair Zevallos

Enviado especial al Hay Festival Arequipa 2022

La escritora nicaragüense Gioconda Belli y la autora argentina Claudia Piñeiro conversaron con la periodista Ingrid Bejerman a propósito del compromiso feminista que tienen las mujeres en la literatura en el marco de las presentaciones del Hay Festival Arequipa 2022. Belli resaltó la poca presencia de mujeres en los premios literarios más importantes, mientras que Piñeiro precisó que incluso cuando ganan, hay una obligación por validar el galardón.

"Las mujeres han tenido una absoluta minoría en los premios importantes, como el Cervantes, el Nobel. Yo estaba bromeando con alguien el otro día y le dije que yo ahorita no puedo ganar un premio grandísimo, porque tengo que tener silla de ruedas. Cuando ya me pongan en silla de ruedas y con caminador a lo mejor me lo gane. Y eso con las mujeres. A los hombres a lo mejor se lo dan más jóvenes", dijo Gioconda Belli.

"También está la suspicacia con el premio dado a una mujer. Annie Ernaux, que para mí tiene unas novelas extraordinarias, empezaron a decir: ´No son san buenas, sino que son novelas feministas´. Ni siquiera premiándolas... hay que validar también el premio", agregó Piñeiro.

Los premios que ganaron

Tanto Gioconda Belli como Claudia Piñeiro han ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria literaria y aprovecharon la ocasión para contar su experiencia.

"Los premios literarios son una gran alegría para personas inseguras. Decís: ´Ah, bueno, no estaba tan mal lo que hacía´. Sobre todo es un incentivo y una oportunidad. Siempre digo que es una oportunidad. Y no todos los premios significan lo mismo. El Literature Prize que ganó Gioconda en Alemania es un premio que montón de lectoras leyeron el libro que fue premiado y la eligen a ella entre montones de lecturas que hicieron. Yo también lo gané con Elena sabe. Y después del Booker Prize es otro tipo de premio. Todos dan oportunidades de lecutras de distintas personas. Y después hay que seguir trabajando. Ahora, ser finalista o ganar un premio pasa por otro lado que por escribir. Por escribir pasa el deseo de contar una historia. No tiene nada que ver con los premios. Lo que sí es una gran alegría", expresó Piñeiro.

"El primer premio que gané fue fantástico para mí, porque, además, fue como una bendición. Me tenían tan atacada por todos lados, porque mi poesía era diferente, era muy femenina, muy celebratoria de la feminidad. Fue como que el papa me lo hubiera dado. Lo más lindo que me pasó fue que yo recién empezaba a escribir poesía y un poeta que era el jurado que yo más respetaba, un excelente poeta nicaragüense, Carlos Martínez Rivas, se sentó conmigo después de ganar el premio y me dijo que venga, que vamos a ver el libro. Y fue una clase magistral la que me dio. Me dijo: ´Lee ese poema, ¿Dónde podrías terminarlo? ¿Dónde se para? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Para mí ese premio fue importante por eso", agregó Belli.

Gioconda Belli en el Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival

Claudia Piñeiro en el Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival

Escritoras y las redes sociales

En otra parte de la conversación, Claudia Piñeiro se refirió a las críticas que ha recibido a través de las redes sociales y mencionó que se debe tener criterio para manejar las circunstancias.

"Hay que tener un sentido muy crítico (cuando uno va a publicar en sus redes sociales). Saber lo que te da y lo que te cuesta. En Argentina hubo un estudio y yo era una de las cuatro mujeres más atacadas por mis comentarios sobre el aborto. Me pasa que escribo algo y digo: ´Voy a guardarme para las causas que me interesan´. A quienes vamos llegando a los 100 000 seguidores, está la gente que sale a atacarte por cualquier cosa. Una vez saqué una foto de mi desayuno con unas pastillas y empezaron a debatir si estaba bien o no tomar ese medicamento con el desayuno. Incluso el diario La Nación, que es uno de los diarios con más tiraje en Argentina, sacó una nota que decía si estaba bien cómo Claudia Piñeiro toma el medicamento", aseveró.

"Al principio contestaba cuando me linchaban por las redes. Ahora me controlo. Hace poco puse un tuit cuando ganó Lula. Todos los comentarios eran de personas tratándome con agresividad. Luego un diario sacó: ´Gioconda Belli recibe críticas por felicitar a Lula´. Pero aparte de eso, lo que se logra es mucho", finalizó Belli.

