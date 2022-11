Ignacio Martínez del Pisón conversó con Dante Trujillo en el Hay Festival | Fuente: Hay Festival

Por Jair Zevallos

Enviado especial al Hay Festival Arequipa 2022

La última novela del escritor español Ignacio Martínez de Pisón, Fin de temporada, transcurre en el período comprendido entre fines de los años 70 y fines de los años 90, y recorre la España de la época desde las cercanías a la frontera con Portugal hasta la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona, al otro extremo de la península.

En el marco de las conversaciones del Hay Festival Arequipa 2022, el autor hispano, en conversación con el editor y escritor Dante Trujillo, contó los pormenores de su más reciente trabajo y explicó los motivos por los que su literatura se concentra en narrar pequeñas historias familiares ubicadas siempre en el pasado.

"Cronológicamente, Fin de temporada es la novela que está más cerca en el tiempo. Yo siempre escribo cosas sobre la segunda mitad del siglo XX. Y con esta novela, tal como se me planteó la historia, transcurría en los años 90. Quise acercarme justo hacia el final del siglo, hacia el final del milenio. Es lo más cercano que he escrito al siglo XXI. Cuando me preguntan por qué no he escrito sobre la España actual, les digo que porque hay gente que lo hace mejor. Las generaciones jóvenes pertenecen más a la actualidad. Es decir, la gran crisis que hubo en el 2008, las grandes transformaciones que se han producido, a quienes de verdad les afecta es a ellos", dijo durante la presentación.

"Yo soy un hombre de 61 años. Estoy contando sobre la España en que yo conocí, en la que yo viví, y la España que se tranformó mientras yo me transformaba y me convertía en un adulto. No descarto la idea de algún día contar lo que ocurre en el siglo XXI, pero me da la sensación de que mi época, la que sé contar, la que me influyó, esa época está en el siglo pasado", agregó.

"Ahora empiezo a pensar en los libros que me quedan"

En otro momento, ante el comentario de Dante Trujillo sobre la periodicidad con que publicaba, Martínez de Pisón mencionó que ha comenzado a pensar en los libros que le quedan por escribir. Asimismo, consideró "abusivo" publicar una novela de 500 páginas, a menos que se haga muy bien.

"Ahora empiezo a pensar no en los años que me quedan, sino en los libros que me quedan. Tardo en escribir un libro más o menos unos tres años. Tengo 61 años. Pienso en más o menos cuántos libros me quedan hasta llegar a esa edad en la que ya no se puede escribir bien. Delibés escribió un libro estupendo a los 80. Pongamos que me quedan 19 años. Son seis libros. Trataré de hacerlo bien", precisó.

"El libro más largo que tengo tiene unas 500 páginas. El último también tiene otras 500. Realmente es abusivo. Cuando mis amigos me mandan libros de 500 páginas les digo que qué se han creído. Cuando escribo una novela de tantas páginas me pongo a pensar si tengo el derecho de quitarle tantas horas a una persona. Son muchas, muchas horas. Tienes que hacerlo muy bien y saber captar el interés del lector para que esas 500 páginas se den por buenas", finalizó.





