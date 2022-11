César Hildebrant hablará sobre su último libro 'Confesiones de un inquisidor', mientras que Gabriela Wiener, hará lo propio con 'Huaco retrato'. | Fuente: Instagram | Hay Festival

El sábado 5 de noviembre será la tercera fecha del Hay Festival Arequipa 2022 donde, en representación del Perú, los autores que acompañarán en la octava edición del evento con sus últimos trabajos son: Daniel Alarcón, creador del podcast Radio Ambulante y ganador de la prestigiosa Beca MacArthur, que hablará de literatura y podcast; y Gabriela Wiener, que presentará su libro 'Huaco retrato'.

Aparte de los mencionados, también estarán más autores, científicos, pensadores, entre otros intelectuales, quienes participarán en mesas donde discutirán desde los retos de la traducción literaria en Latinoamérica hasta las democracias liberales en tiempos de populismo y regímenes autoritarios.

Cronograma de Hay Festival Arequipa para el sábado 5 de noviembre

10 a.m.

FUTURO, RETOS Y ESPERANZA EN AMÉRICA LATINA - Carmen McEvoy y Andrés Velasco en conversación con Natalia Sobrevilla

Lugar: CDTTeatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Con más de 400 millones de personas compartiendo una misma lengua, uno de los territorios más biodiversos del mundo, un pasado colonial e historias políticas afines, América Latina goza de una riqueza y una diversidad increíbles, en la misma medida que encara unos retos intimidantes: creciente pobreza y desigualdad social, corrupción, populismo y violencia. Frente a este panorama inquietante pero también dinámico, y en conversación con la historiadora Natalia Sobrevilla Perea, se abre la discusión entre tres destacados expertos: la historiadora Carmen McEvoy, autora de Patrias andinas, patrias citadinas; y el economista Andrés Velasco (Chile), exministro de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet y autor de Contra la desigualdad y Liberalismo en tiempos del cólera.

Precio: S/10.00

IMAGINA: EMERGENCIA CLIMÁTICA. EL TIEMPO Y EL AGUA - Andri Snaer Magnason en conversación con Joseph Zárate

Lugar: CDTCentro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

¿Qué pasa cuando se derrite un glaciar? Andri Snaer Magnason (Islandia) es una de las grandes voces de la literatura de su país, director de cine y ganador de varios prestigiosos galardones literarios, entre ellos, el premio Philip K. Dick 2013 y el Tiziano Terzani 2021 en Italia. Fue vicepresidente de la Unión de Escritores de Islandia e incluso candidato presidencial de su país. Su último libro, Sobre el tiempo y el agua, un éxito editorial en varios países, es una fascinante reflexión sobre la emergencia climática. Se trata de una delicada obra narrativa de no ficción que hace un llamado a la responsabilidad de los seres humanos de conservar nuestro hogar, este planeta. Conversará sobre estos temas tan urgentes con Joseph Zárate, periodista y escritor.

Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español

Precio: S/10.00

IMAGINA: DEMOCRACIA. DESCIFRANDO LAS GUERRAS CULTURALES - Marco Sifuentes, Esther Paniagua y Alex von Tunzelmann en conversación con Guillermo Olmo

Lugar: CDTUNSA (Paraninfo)

¿Existen las guerras culturales? ¿Estamos en un momento histórico en el que las batallas ideológicas pasan por forzar o exigir cambios a nuestras sociedades que suponen modificaciones en materia de derechos y libertades? ¿Será que, más que facilitar, las redes sociales compartimentan los debates? Hablamos con los periodistas y escritores Marco Sifuentes (Perú), autor de Perú Bizarro, donde analiza una serie de episodios del pasado peruano y su papel en la construcción de la identidad del país; Esther Paniagua (España), experta en tecnología y autora de Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet?; y Alex von Tunzelmann (Reino Unido), autora de Fallen Idols, un libro que analiza nuestras formas de conservar y confrontar el pasado como sociedad, particularmente a través de la creación y destrucción de monumentos. En conversación con Guillermo Olmo, periodista de la BBC.



Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español

Precio: S/10.00

TALLER DE PERIODISMO NARRATIVO Y CRÓNICA DE VIAJES - Federico Bianchini y Ernesto Picco

Lugar: CDTBiblioteca Regional Mario Vargas Llosa (sala de exposiciones 2)

Taller para explorar los conceptos y herramientas de la crónica de viajes y su vinculación con otras formas de aproximarse al mundo, de la mano de los periodistas argentinos Federico Bianchini y Ernesto Picco, ambos galardonados con la Beca Michael Jacobs de crónica viajera. El taller busca fortalecer el interés por la crónica de viaje, creando un nuevo espacio de reflexión y trabajo sobre el tema para periodistas interesados y potenciando el legado de Michael Jacobs y su herencia narrativa. Requisitos: periodistas o escritores de Iberoamérica interesados en la crónica viajera, con o sin experiencia, que estén desarrollando un proyecto de crónica o libro de viajes.

Alberto Vergara en conversación con Doris Zuzunaga. Con la participación de la ilustradora Andrea Lértora

Lugar: CDTPlaza San Francisco

Alberto Vergara presenta su primer libro para niñas y niños, Otta, la gaviota que tenía… ¡vértigo!, donde relata la singular amistad entre una gaviota y un pelícano, mostrando que más allá de las diferencias, lo importante es el cariño que surge entre amigos y amigas. Vergara leerá fragmentos de esta entrañable y particular historia, en una actividad liderada por Doris Zuzunaga. Con la participación de Andrea Lértora, la ilustradora del libro.

De 5 a 8 años

Evento gratuito hasta completar aforo

12 p.m.

IMAGINA: TECNOLOGÍA. ERROR 404. ¿PREPARADOS PARA UN MUNDO SIN INTERNET? - Esther Paniagua en conversación con Inés Santaeulalia

Lugar: CDTTeatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Internet es una poderosa herramienta de doble filo: ha abierto el acceso a la información de manera inmediata y muchas veces gratuita, en una transformación sin precedentes; pero también es un medio que, de manera muy sutil y poco aparente, somete a gran parte de la población a la manipulación y la adicción: a los medios y a las redes sociales. Pero quizás lo más inquietante del asunto sea que ya no seamos capaces de imaginarnos un mundo sin internet, una herramienta de comunicación que hace unas pocas décadas ni siquiera existía. Esther Paniagua (España) es una escritora y periodista especializada en temas de ciencia y tecnología. En su brillante y audaz ensayo Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? (2021), propone la visión de lo que pasaría si nos quedáramos sin internet. ¿Qué tan lejos estamos de una vida sin conexión a la web? Quizás más cerca de lo que sospechamos. En conversación con la periodista Inés Santaeulalia.

Precio: S/10.00

MUJERES QUE SON LA HISTORIA - Adela Muñoz Páez y Claudia Núñez en conversación con Emilia Erbetta

Lugar: CDTCentro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Hablaremos de personajes históricos fundamentales para entender la historia de nuestra región y el mundo. De pioneras en sus campos a marginadas sociales, son personas que paradójicamente han sido invisibilizadas, aunque sin ellas es imposible entender nuestro presente. Y son mujeres. Con Claudia Núñez (Perú), autora de La mariscala, un libro que ahonda en la vida de la única mujer que ha sido presidenta del Perú; y Adela Muñoz Páez (España), que presenta su brillante libro Brujas. Conversan con Emilia Erbetta, del podcast Radio Ambulante.

Precio: S/10.00

TODO SOBRE FLORA TRISTÁN - Brigitte Krulic en conversación con Doris Guillén

Lugar: CDTUNSA (Paraninfo)

Redescubierta en el último tercio del siglo XX, heroína y mártir del feminismo y del movimiento obrero, Flora Tristán (1803-1844) se dedicó plenamente a la defensa de estas causas hasta el final de una corta vida marcada por la disidencia personal. Brigitte Krulic demuestra además que libró estas batallas con un espíritu de predicación apostólica, contra viento y marea, labrando su propio camino para conseguir la unión obrera sin renunciar al ideal de la igualdad absoluta entre mujeres y hombres. Krulic (Francia), profesora de la Universidad de París-Nanterre y autora también de la biografía de Alexis de Tocqueville (1805-1859), nos ofrece una nueva biografía de Tristán especialmente precisa, empática y perspicaz. Hablará sobre Flora y su libro Flora Tristán con la actriz y directora de teatro Doris Guillén.

Se ofrecerá traducción simultánea del francés al español

Precio: S/10.00

ESTACIÓN DELIRIO - Teresa Ruiz Rosas en conversación con Enrique Planas

Lugar: CDTUNSA (Sala Mariano Melgar)

La escritora arequipeña Teresa Ruiz Rosas estudió Filología y Traducción en Arequipa, Budapest, Friburgo y Barcelona. Habla alemán, francés, inglés y húngaro. Prolífica autora y traductora, ha publicado galardonados cuentos, ensayos y novelas, y es traductora de voces clásicas de las letras germanas, como Rose Ausländer, Stefan Zweig y W. G. Sebald. Su más reciente novela, Estación Delirio (2019), relata la historia de Silvia Olazábal, una escritora que recuerda la vida de su gran amiga Anne Kahl, que, en el Stuttgart de 1984, siendo secretaria en una prestigiosa clínica psiquiátrica, asume la misión de liberar a catorce mujeres internas de la clínica, enviándolas en tren a diferentes ciudades alemanas. Estarán en conversación con Enrique Planas, escritor y periodista.

Precio: S/10.00

DIBUJANDO CON SAYRI - Andrea Lértora

Lugar: CDTPlaza San Francisco

La ilustradora Andrea Lértora presenta una actividad basada en sus libros Sayri y el mensaje del cóndor y Sayri y el telar de las estrellas, que cuentan la historia de Sayri, un niño muy especial, que descubre secretos de la naturaleza, acompañado de cóndores, la montaña, el mar y las estrellas. Andrea compartirá estas historias con los más pequeños, y realizará una actividad de dibujo.

Para niños y niñas de 7 a 11 años y docentes

Evento gratuito hasta completar aforo

4 p.m.

Gala de libros recomendados - FERNANDO AMPUERO, SARAH CHURCHWELL, RAFAEL DUMETT, TERESA RUIZ ROSAS, KATHY SERRANO, ROSEMARY SULLIVAN Y VELIA VIDAL EN CONVERSACIÓN CON DANTE TRUJILLO

Lugar: CDTCentro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

¿Qué libros inspiraron y nos recomiendan algunos de los invitados e invitadas del festival? En conversación con Dante Trujillo (Perú), Fernando Ampuero (Perú), Rafael Dumett (Perú), Sarah Churchwell (Reino Unido), Kathy Serrano (Venezuela), Teresa Ruiz Rosas (Perú), Rosemary Sullivan (Canadá) y Velia Vidal (Colombia) nos cuentan qué libros no nos podemos perder. Un evento muy especial para nuestro público lector.

Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español

Precio: S/10.00

¿CÓMO APRENDE EL CEREBRO HUMANO? - Stanislas Dehaene en conversación con Nelson Vallejo-Gómez

Lugar: CDTCasa Tristán del Pozo

Stanislas Dehaene, profesor titular de la cátedra de Psicología Cognitiva Experimental del Collège de France y presidente del Consejo Científico de Educación Nacional de Francia, conversa con el filósofo Nelson Vallejo-Gómez, secretario general de este mismo consejo, sobre la maravilla que es el cerebro humano. ¿En qué consiste la facultad de aprendizaje del cerebro humano? Estamos en presencia de una máquina extraordinaria e hipercompleja de producción e invención informativa y cognitiva que no solo produce conocimientos, sino también conocimiento de los conocimientos; el cerebro alberga el sistema central regulador del pensar, dormir y soñar, del caminar, respirar y palpitar, del procesar la información sensorial física y psíquica, etc. De todas sus facultades, la más asombrosa es sin duda la del aprendizaje, pues ella no solo permite adaptarse a las circunstancias y contextos para comer, dormir, protegerse y reproducirse, sino que también sirve de brújula para navegar por mares de incertidumbre y descubrir lo desconocido.

Se ofrecerá traducción simultánea del francés al español

DESIGUALDADES - César Rendueles y Patricia Nieto en conversación con Carlos León Moya

Lugar: CDTUNSA (Paraninfo)

Vivimos en países con constituciones que, teóricamente, garantizan los derechos individuales; vivimos en sociedades donde la meritocracia es descrita como el sistema hacia el progreso; vivimos en sociedades que se autodefinen como multiculturales. Pero ¿de dónde salen la desigualdad económica, los discursos de odio, el racismo? Hablemos de desigualdades con tres expertos que han reflexionado sobre por qué nuestras sociedades aún no son igualitarias. Con César Rendueles (España) y Patricia Nieto (Colombia) en conversación con el politólogo Carlos León Moya.

Precio: S/10.00

BRUJAS - Adela Muñoz Páez en conversación con Patricia del Río

Lugar: CDTUNSA (Sala Mariano Melgar)

Adela Muñoz Páez (España) es una de las ensayistas actuales más brillantes. Catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla, su otra gran pasión son las mujeres científicas, creando Científicas: Pasado, Presente y Futuro, una serie de representaciones teatrales dirigida al público escolar de entre 8 y 14 años. A propósito de su constante búsqueda por reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, Muñoz presenta su más reciente libro, Brujas, un extraordinario ensayo que explora el proceso que convirtió a las mujeres en chivos expiatorios de una sociedad extraordinariamente misógina. Aunque no hubo aquelarres ni vuelos de brujas, sí hubo dolor y muerte en las hogueras prendidas a lo largo y ancho de la Europa de la época. En conversación con Patricia del Río, periodista de RPP.

Precio: S/10.00

CRÓNICAS DEL LITIO: SUDAMÉRICA EN DISPUTA POR EL FUTURO DE LA ENERGÍA GLOBAL - Ernesto Picco en conversación con David Marcial Pérez Muñoz

Lugar: CDTBiblioteca Mario Vargas Llosa (Sala de exposiciones 2)

Ernesto Picco tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y ha sido colaborador de medios como las revistas Crisis, Anfibia, Tucumán Zeta y Subida de Línea. Como cronista independiente, ha escrito sobre Cuba, República Dominicana y las Islas Malvinas. Crónicas del litio: Sudamérica en disputa por el futuro de la energía global es una investigación y una crónica de viaje, en este caso por Argentina, Chile y Bolivia, sobre un tema que está muy en el tapete en este momento. En conversación con el periodista del diario El País, David Marcial Pérez Muñoz.

Precio: S/10.00

César Hildebrandt en conversación con Anuska Buenaluque

Lugar: Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Conversamos con uno de los grandes periodistas de nuestros tiempos, sin duda el más destacado del Perú. César Hildebrandt cuenta con una larga y nutrida trayectoria periodística con diez programas de televisión, múltiples libros publicados, y experiencia en la prensa como jefe de informaciones de la revista Caretas, y como director de la revista Sí, el diario Liberación y la revista Hildebrandt en sus trece. Recientemente publicó su libro de memorias Confesiones de un inquisidor, donde reflexiona sobre su carrera promoviendo el periodismo documentado y laico, su vida personal, y su recorrido desde la secundaria hasta convertirse en una de los líderes de opinión pública en su país. En este encuentro, Hildebrandt habla de su sustanciosa experiencia, sus más recientes libros, y su visión única e incisiva sobre la coyuntura nacional, internacional, y los retos que afrontamos como sociedad. En conversación con la periodista Anuska Buenaluque.

Precio: S/10.00

PATICHUECA - Katya Adaui y Eduardo Tokeshi

Lugar: CDTPlaza San Francisco

La escritora peruana Katya Adaui presenta un hermoso libro para los más pequeños, ilustrado con bellos dibujos de Eduardo Tokeshi. Paty es una perrita que está envejeciendo, pero su compañero Ciro la va a cuidar, aprendiendo sobre el paso del tiempo, la lealtad y el cariño.

A partir de 5 años

Evento gratuito hasta completar aforo

6 p.m.

HUACO RETRATO - Gabriela Wiener en conversación con Gabriela Cabezón Cámara

Lugar: CDTTeatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

La escritora y periodista peruana Gabriela Wiener es autora de libros como Sexografías, Nueve lunas, Llamada perdida o Dicen de mí. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de su país por una investigación sobre violencia de género en el mundo literario y es columnista de diversos medios de comunicación. Huaco retrato (2021) ahonda en su pasado familiar en paralelo con la historia del Perú y América Latina; un huaco retrato es una pieza de cerámica fabricada por los pueblos originarios del Perú. En 1878, el explorador judío-austriaco Charles Wiener, tatarabuelo de la autora, se llevó del Perú cuatro mil piezas precolombinas, lo que le ganó el reconocimiento de la comunidad académica en la Exposición Universal de París. La protagonista se enfrenta a esa memoria robada y reflexiona sobre su historia, que es la historia de un continente o dos, sobre las consecuencias de la colonización y el racismo en nuestras vidas y en nuestro presente. En conversación con la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara.

Precio: S/10.00

NPR Presenta: Radio Ambulante en vivo - DANIEL ALARCÓN, LISETTE ARÉVALO, PABLO ARGÜELLES, CAMILA SEGURA Y DAVID TRUJILLO

Lugar: CDTCentro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Por una década, Radio Ambulante ha contado desde toda América Latina historias que sorprenden y conmueven, retratos sonoros de la complejidad de nuestra región. Con más de 200 episodios producidos en más de 20 países, es uno de los podcasts de periodismo narrativo más respetados de América Latina y el único en español de NPR, la radio pública de EE.UU. Esta presentación reimagina el podcast para el escenario: una experiencia única que incluye video, ilustraciones, animaciones y, por supuesto, los creadores mismos del podcast narrando en vivo. Contarán, de manera, fresca seis historias divertidas de América Latina, desde Perú hasta Estados Unidos, pasando por Colombia, Honduras y México. Con Daniel Alarcón, Lisette Arévalo, Pablo Argüelles, Camila Segura y David Trujillo.

Precio: S/10.00

GRANDES ARTISTAS - Gerardo Chávez y Gerardo Amador Chávez-Maza en conversación con Miguel Cordero

Lugar: CDTCasa Tristán del Pozo

Gerardo Chávez (Perú), uno de los artistas plásticos más destacados de la región, presenta su libro de memorias Antes del olvido, en conversación con Miguel Cordero, artista visual y editor independiente arequipeño. Recorriendo sus pasos desde su temprana infancia hasta su consagración, el lector se aproxima a su juventud en Paiján y Trujillo, su formación artística y las influencias que lo marcaron, su tiempo en París, su amistad con célebres personajes del mundo del arte, como Roberto Matta y Wifredo Lam, y sus triunfos y tribulaciones personales. Un testimonio sobre el legado vivo de un hombre, y un acercamiento íntimo a su vocación y devoción por el arte. Acompañará la mesa Gerardo Amador Chávez, hijo del artista y curador de arte.

Precio: S/10.00

