Gabriela Cabezón Cámara, Vanessa Londoño y Ricardo Sumalavia participaron en la primera jornada del Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival

Por Jair Zevallos

Enviado especial al Hay Festival Arequipa 2022

En la primera fecha del Hay Festival Arequipa 2022, la escritora colombiana Vanessa Londoño estuvo presente junto a la argentina Gabriela Cabezón Cámara y el peruano Ricardo Sumalavia para hablar sobre el concepto de nueva ficción. Cabezón Cámara contó que pese al soroche que padecía por la altura arequipeña, se animaría a explorar las jerarquías y las etiquetas dentro de la literatura.

"Me pasa que cada vez me incomodan más las etiquetas, los encasillamientos y la necesidad de categorizar, jerarquerizar. En literatura, cuando se habla de lo nuevo –y seguramente esto vendrá desde las vanguardias del siglo XX–, se le da como una jerarquía mayor y yo no sé qué es lo nuevo, qué es lo que está ampliando el campo de la literatura. Tampoco sé dónde empieza y dónde termina. Uno dice Don Quijote es literatura. Y sí. Está ahí como pilar, al centro. Pero a la hora de escribir prefiero no pensar en ninguna de esas cosas", dijo la escritora argentina.

Por su parte, Vanessa Londoño consideró que la ficción contemporánea no es muy diferente de la pasada, en cuanto a los mismos temas humanos que atraviesan toda la historia.

"Creo que la nueva ficción no es nada distinta de la ficción del pasado. Veo en Leaves of grass, de Walt Withman una intención de imaginar una nación donde hay una alianza de lo humano con lo vegetal. Y es lo mismo que yo veo en la novela de Gabriela (Las aventuras de la China Iron). El germen está ahí desde hace mucho tiempo, pero se reinventa, se recicla, se renueva. Creo que la ficción como novedad está pensando y reprensando temas que ya nos hemos propuesto varias veces", aseveró.

Vanessa Londoño en el Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival

La construcción del territorio en la literatura

Otro punto que fue explorado fue la construcción del cuerpo dentro de la literatura. Para Vanessa Londoño existe una similitud entre la escritura y la cartografía que se explica por los límites que imponen ambas disciplinas.

"Siempre he pensado que el oficio de escribir se parece mucho a la cartografía. Los seres humanos hemos organizado la información en mapas porque tenemos un terror al vacío. Y los mapas devuelven un instrumento de exclusión, porque el mapa encuentra revelancia encuanto encierra un territorio, pero también por lo que excluye. Ese proceso cartográfico está en literatura. El autor le dice a los lectores que se ubiquen en determinadas coordenadas y se dejen llevar por el camino que él creó", precisó.

Durante su intervención, Cabezón Cámara no dudó en elogiar a su colega y elaboró un símil entre la lengua como cuerpo de las palabras.

"Me parece que hay un cuerpo importante que es el cuerpo de la lengua, de las palabras. Hay algo vivo ahí. Tu prosa (a Vanessa Londoño) es una prosa que late, una prosa que pa pam, pa pam, que tiene una cadencia. Ya te lo dije. A ellos (el público) no se los dije. Me parece deslumbrante. Esta chica es una escritora del carajo. Ahí hay algo de la naturaleza aconteciendo, un hacerse cargo de algo físico, y cómo va naciendo una palabra tras la otra como una selva. Eso es como hacerse cargo también de un cuerpo que escribe en consonancia con otros", resaltó.

Gabriela Cabezón Cámara en el Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Hay Festival





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.