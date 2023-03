La nueva novela de Jaime Bayly llegará a las librerías peruanas el próximo 23 de marzo. | Fuente: Instagram / Jaime Bayly

Fue literalmente un golpe lo que empujó a Jaime Bayly a recrear en su novela "Los genios", que saldrá a la luz este 23 de marzo, la estrecha amistad que había entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, quebrada en 1976 a raíz de un puñete que el peruano le dio al colombiano en Ciudad de México.

Según contó en una reciente columna, publicada en su web El Francotirador, todo empezó en 1982, cuando trabajaba en el diario La Prensa y conoció a Álvaro Vargas Llosa. Aquel año, el hijo mayor del Nobel había abandonado sus estudios en Princeton para dedicarse al periodismo en el Perú, algo que irritó mucho a su padre al punto de que le propinó un puñete.





"Recordé entonces que seis años atrás, en 1976, en un teatro de la capital mexicana, Vargas Llosa le había dado una trompada a Gabriel García Márquez, dejándolo nocaut, inconsciente, con el ojo morado, después de decirle: "Esto es por lo que le hiciste a Patricia", escribió Jaime Bayly.

Al ver a Álvaro con el "ojo morado", el autor de 'No se lo digas a nadie' le preguntó qué había ocurrido entre su padre y García Márquez. Pero solo obtuvo como respuesta que "Gabo le había hecho una cosa muy fea a Mario y por eso Mario lo había derribado de un puñetazo en un evento público en el DF".

En busca de las fuentes

Interesado por la historia, Jaime Bayly empezó a indagar en las razones de la ruptura amical entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. De acuerdo con su columna, le preguntó al periodista español Francisco Igartua, quien estuvo presente el día del famoso puñetazo y le contó una versión que "reivindicaba" al autor de "La casa verde".

También afirmó haber interrogado en una ocasión al mismo Vargas Llosa, mientras paseaban por Paracas en auto, aunque no recibió muchos detalles ya que le dijo que "no hablaría nunca de ese tema, que eso debían averiguarlo sus biógrafos". Y al hacerle la misma pregunta al escritor colombiano en Washington D.C., este le respondió: "Yo no me peleé con él. Él se peleó conmigo".

Bayly narró que García Márquez le sugirió hablar con sus amigos. Y eso hizo: se reunió con los escritores Álvaro Mutis, Tomás Eloy Martínez y Plinio Apuleyo Mendoza. Todos ellos le dieron "versiones que no siempre coincidían, pero que dejaban bien parado a García Márquez". Fue así que empezó a "armar el rompecabezas".



También le ayudó conversar con el ya difunto escritor chileno Jorge Edwards, quien era amigo de ambos "genios", como les llama Jaime Bayly. "Fue entonces, hace veinticinco años, cuando comprendí que estaba fatalmente condenado a escribir una novela sobre los tiempos gloriosos en que Vargas Llosa y García Márquez fueron amigos, vecinos y compadres", sostuvo.

