Mario Vargas Llosa celebra 89 años retirado de la literatura, pero nunca demasiado lejos [INFORME]

A sus 89 años recién cumplidos, Mario Vargas Llosa, el último gran representante del boom latinoamericano, sigue en movimiento, al igual que su obra. Ni siquiera su retiro ha frenado la montaña rusa que es su vida, llena de novedades que emocionan tanto a quienes lo siguen desde 1959, cuando publicó Los jefes, como a quienes lo descubrieron en alguna de sus obras maestras, como La ciudad y los perros (1963).

Hablar de Vargas Llosa es evocar personajes como Zavalita, El Jaguar y Pantaleón, y una trayectoria aún más vasta que los 30 mil libros que atesora en su biblioteca personal. También es recordar sus 20 novelas traducidas a más de 40 idiomas, junto con sus cuentos, ensayos, obras teatrales y discursos memorables, como aquel que pronunció al recibir el Nobel de Literatura en 2010: "Mario, para lo único que tú sirves es para escribir”.

Las obras de Mario Vargas Llosa incluyen 'La ciudad y los perros', 'La casa verde' y 'Pantaleón y las visitadoras'.Fuente: Europa Press

El retiro que no es un adiós

Mario Vargas Llosa anunció su retiro de la literatura en octubre de 2023, tras presentar su vigésima novela, Le dedico mi silencio. Aunque afirmó que sería su última incursión en la ficción, su despedida de las letras ha sido, en realidad, el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, donde no han faltado las novedades.

En diciembre de ese mismo año, puso fin a otra de sus facetas más emblemáticas: el periodismo de opinión. Con Piedra de Toque, su última columna en El País, cerró una trayectoria de 33 años en los que diseccionó la política con una mirada aguda. Tres meses después, anunció los audiolibros de Las mil noches y una noche (2008) y Odiseo y Penélope (2006).

Un año después, en julio, su obra ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) cobró vida por primera vez en el Teatro Marsano, bajo la dirección de Edgar Saba. El espacio había albergado tiempo atrás las adaptaciones de La señorita de Tacna (1981) y Kathie y el hipopótamo (1983), las primeras incursiones de Vargas Llosa en la dramaturgia.

Por otro lado, su obra sigue expandiéndose en el ámbito editorial. A finales de junio de 2024, Alfaguara anunció la publicación del segundo volumen de sus textos periodísticos, El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú, una recopilación que ahonda en la historia, la política y la cultura peruana.

Además, su vida ha sido motivo de análisis en dos biografías publicadas en marzo de 2025. Vargas Llosa. Su otra gran pasión, escrita por el abogado y ex primer ministro Pedro Cateriano, ofrece una mirada más política, mientras que Palabras en el mundo, del escritor y periodista Alonso Cueto, explora su dimensión más personal.

“Sus libros nos pueden cambiar la vida”, comenta Cueto en una entrevista con RPP. “Sus novelas te hacen apreciar la realidad de una manera más profunda, más intensa, más variada. Cambian tu percepción del mundo, y creo que eso seguirá ocurriendo con todos sus lectores futuros”, reflexiona.

Por su parte, Camilo Fernández, ensayista y crítico literario, destaca que la narrativa de Vargas Llosa "no ha perdido vigencia". Continúa diciendo: "Es un mago de las estructuras narrativas porque maneja con maestría la técnica, sobre todo en cinco novelas: Los cachorros (1967), La ciudad y los perros, La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969) y La guerra del fin del mundo (1981)".

Las novelas 'La ciudad y los perros', 'Pantaleón y las visitadoras' y 'La fiesta del Chivo' fueron adaptadas al cine.Fuente: Europa Press

De los libros al cine

Las historias de Mario Vargas Llosa han encontrado múltiples formas de reinventarse. En 1999, Francisco Lombardi estrenó su versión de Pantaleón y las visitadoras; mientras que su adaptación de La ciudad y los perros llegó a los cines en 1985. Dos décadas después, Luis Llosa se aventuró en un cine "más personal", tras su paso por Hollywood, con La fiesta del Chivo.

"Conseguí los derechos sin que Mario lo supiera todavía”, recuerda Llosa. Sin embargo, su conexión profesional con Vargas Llosa, quien es su primo, viene de mucho antes. "Desde muy joven me interesé por la literatura a través de sus novelas. Mi primer trabajo en el cine fue adaptar un cuento de Los jefes (1959) titulado Día domingo”, cuenta en conversación con RPP.

Aunque la cercanía familiar era inevitable, el director afirma: "Lo que siempre busco es una buena historia. Vargas Llosa trabaja la forma de una manera muy elaborada, creativa, rica. La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del Chivo... son historias potentes, y ese es el punto de partida para cualquier director”.

Ese vínculo se fortaleció aún más con Tatuajes de la memoria (2024), una adaptación de Memorias de un soldado desconocido (2012), de Lurgio Gavilán. El escritor trabajó el guion junto con Luis Llosa, explorando la historia de un niño ayacuchano que, tras quedar huérfano, terminó uniéndose a Sendero Luminoso.

Este año, además, La Fiesta del Chivo cumple 20 años desde su estreno en cines, mientras que la novela celebra 25 años de su publicación. Para Alonso Cueto, la obra presenta un tema recurrente en Vargas Llosa: el poder absoluto. "Es una exploración sobre el dictador, el jefe máximo, y cómo reaccionan los personajes ante esa ley”, comenta.

Para Camilo Fernández, la crítica al sistema dictatorial es uno de los aspectos más importantes de la novela. "También maneja la técnica narrativa con gran maestría. En particular, destaca la maravillosa investigación que hizo sobre la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana, algo que también sucede en La guerra del fin del mundo".

'Mi novela favorita' es el pódcast de RPP donde Mario Vargas Llosa comenta 77 clásicos literarios.Fuente: RPP

El impacto de Mario Vargas Llosa

Con una extensa lista de títulos, y más de seis décadas dedicado a la Literatura, es innegable que Vargas Llosa ha trascendido las páginas de sus libros para tocar de manera personal a más de uno, como en el caso de Alonso Cueto.

“Yo tenía 3 años. Mi madre, cuando llegó a París, le dijo a André Coyné, un amigo de la familia, que invitara a todos los muchachos peruanos que había en la ciudad para pasar las navidades. Mario fue a esa reunión. Mi madre me contó que él me cargó y me puso de pie sobre una mesa. Yo bromeo diciendo que decidí ser escritor en ese momento”, recuerda Cueto.

En el caso de Camilo Fernánfez, su aproximación al Nobel peruano llegó en la adolescencia, cuando leyó La casa verde. "Vargas Llosa hace un cambio con la narrativa urbana, ya no era la narrativa indigenista de Ciro Alegría. La temática de Vargas Llosa me llamó la atención, sobre todo ese tono lírico que tienen algunos monólogos en la novela", destaca el crítico literario.

Sobre la visión de Vargas Llosa, Cueto añade: “Una vez estuvimos en una presentación de un libro suyo en Warwick, Inglaterra, y los estudiantes le preguntaron por El sueño del celta (2010). Él les dijo: ‘Sean como Roger Casement. Hay que rebelarse, hay que protestar, no hay que resignarse’. Esto es lo que uno puede deducir de su obra y la razón por la que siempre estará presente".

Cueto también resalta la capacidad de Vargas Llosa de abordar múltiples mundos en su narrativa: “Como casi ningún otro escritor, ha abarcado todos los campos y personajes, y lo ha hecho a través de todos los lenguajes posibles. Creo que su obra es un caleidoscopio de la experiencia humana”.

Quien tampoco es ajeno al trabajo de Vargas Llosa es Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021. En una entrevista con RPP tras su paso por el Hay Festival de Arequipa en noviembre de 2024, comentó: “Gran parte de su trabajo ha sido traducido. He leído varios de sus libros. Creo que son muy buenos. Los disfruté mucho”.

En este legado tan amplio, RPP también ha jugado un papel importante. En enero de 2019, emprendimos junto a Mario Vargas Llosa el pódcast Mi novela favorita, un espacio donde el escritor comenta 77 obras clásicas. Hasta la fecha, ha superado los 3 millones de reproducciones, siendo los episodios más escuchados La Odisea de Homero, Tristana de Benito Pérez Galdós y Paco Yunque de César Vallejo. En octubre de 2020, el autor expresó su alegría al saber que las novelas seguían encontrando nuevos lectores: “Me alegra muchísimo saber que se siguen difundiendo esas novelas”.

'La ciudad y los perros' fue la primera novela de Mario Vargas Llosa y es considerada una obra maestra.Fuente: Europa Press

¿Cómo empezar a leer a Vargas Llosa?

La obra de Mario Vargas Llosa recorre la ciudad y expone sus contrastes, su corrupción, la injusticia; invita al lector a rebelarse contra el sistema, a cazar a un dictador y esperar un final feliz, a enamorarse y sufrir de amor. Este recorrido demuestra que su obra sigue viva, que podemos regresar a ella cada vez que caminamos por las mismas calles que recorrieron El Poeta, Lituma y Marito Varga.

Pero luego de recorrer tantas obras, personajes e historias, surge una pregunta: ¿por dónde comenzar? Para Alonso Cueto, la respuesta es clara: "La que yo escogería finalmente es Conversación en La Catedral”, confiesa. "Ahí hay un retrato de la sociedad, hay un retrato de la intimidad, hay una variedad de lenguajes y, al mismo tiempo, una inyección de emoción muy significativa”.

Camilo Fernández, en cambio, sugiere Los cachorros. "Tiene un diálogo múltiple muy interesante. Además, se adentra en la psicología de los adolescentes con escenas que pueden ser compartidas y conmovedoras para quienes se acercan por primera vez a la obra de Vargas Llosa. Después continuaría con La ciudad y los perros, que es otra obra que evidencia esa crueldad en el colegio Leoncio Prado y las reflexiones del narrador sobre cómo el poder puede desquiciar y deshumanizar a cualquier persona”, concluye.

