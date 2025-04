Mario Vargas Llosa: el nobel peruano que vivirá para siempre en la literatura [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del domingo, el Perú lamentó la muerte de Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, a los 89 años. Su hijo, Álvaro Vargas Llosa, confirmó la noticia a través de un comunicado firmado junto a sus hermanos Gonzalo y Morgana, en el que destacaron que su padre “gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”.

Hablar de Vargas Llosa es evocar personajes como Zavalita, El Jaguar y Pantaleón; es recordar una trayectoria que abarca 20 novelas traducidas a más de 40 idiomas, junto con cuentos, ensayos, obras teatrales y discursos inolvidables, como aquel que pronunció al recibir el Nobel, donde recordó la voz de su entonces esposa Patricia Llosa Urquidi: "Mario, para lo único que tú sirves es para escribir”.

En 2022, el autor de La ciudad y los perros (1963) regresó a vivir a su departamento en Barranco, frente al océano Pacífico. Allí celebró, el pasado 28 de marzo, el que sería su último cumpleaños, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. Semanas después, falleció pacíficamente en la intimidad de su hogar. Aunque no habrá una ceremonia pública, como indicó su hijo Álvaro, las redes sociales se convirtieron en un obituario masivo, donde artistas, escritores y figuras de distintas generaciones le rindieron homenaje.

Las obras de Mario Vargas Llosa incluyen 'La ciudad y los perros', 'La casa verde' y 'Pantaleón y las visitadoras'.

Una vida que no se detuvo ni con el retiro

Mario Vargas Llosa había anunciado su retiro de la literatura en octubre de 2023, tras presentar su vigésima novela, Le dedico mi silencio. Aunque afirmó que sería su última incursión en la ficción, su despedida fue, en realidad, el inicio de una nueva etapa en la que no faltaron novedades.

En diciembre de ese mismo año, puso fin a otra de sus facetas más emblemáticas: el periodismo de opinión. Con Piedra de Toque, su última columna en El País, cerró una trayectoria de 33 años como cronista político. Meses después, anunció la reedición en audiolibros de Las mil noches y una noche (2008) y Odiseo y Penélope (2006).

En julio de 2024, su novela ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) cobró vida por primera vez en el Teatro Marsano, dirigida por Edgar Saba. Mientras tanto, el sello Alfaguara publicó El país de las mil caras. Escritos sobre el Perú, segundo volumen de sus textos periodísticos. Y en marzo de este año, aparecieron dos biografías: Vargas Llosa. Su otra gran pasión, de Pedro Cateriano, y Palabras en el mundo, de Alonso Cueto.

Las novelas 'La ciudad y los perros', 'Pantaleón y las visitadoras' y 'La fiesta del Chivo' fueron adaptadas al cine.

El eco de sus novelas

"Sus libros nos pueden cambiar la vida", dijo Alonso Cueto en entrevista en marzo con RPP. Para el también novelista, Conversación en La Catedral (1969) es una obra que condensa lo mejor de Vargas Llosa: retrato social, profundidad emocional y variedad de lenguajes. En su caso, el vínculo con el nobel comenzó a los tres años, cuando lo conoció en una reunión familiar en París: "Mi madre me contó que él me cargó y me puso de pie sobre una mesa. Yo bromeo diciendo que decidí ser escritor en ese momento".

Camilo Fernández, crítico literario y docente de la Universidad de Lima, sugiere empezar en el universo Vargas Llosa con Los cachorros (1967) y continuar con La ciudad y los perros: "Vargas Llosa hace un cambio con la narrativa urbana, ya no era la narrativa indigenista. Era un mago de las estructuras narrativas porque manejaba con maestría la técnica".

'La ciudad y los perros' fue la primera novela de Mario Vargas Llosa y es considerada una obra maestra.

Del papel a la pantalla

Las historias de Vargas Llosa también han llegado al cine. Francisco Lombardi adaptó Pantaleón y las visitadoras (1999) y La ciudad y los perros (1985). Su primo, el director Luis Llosa, llevó La fiesta del Chivo al cine en 2005 y colaboró con Mario en el guion de Tatuajes de la memoria (2024), basada en el testimonio de Lurgio Gavilán. "Desde muy joven me interesé por la literatura a través de sus novelas. Lo que siempre busco es una buena historia, y sus historias son potentes", contó Llosa a RPP.

Para Alonso Cueto, La fiesta del Chivo explora un tema esencial en la obra de Vargas Llosa: el poder absoluto. Camilo Fernández coincide: "Destaca por su técnica narrativa y la rigurosa investigación sobre la dictadura de Rafael Trujillo. Lo mismo se ve en La guerra del fin del mundo (1981)".

'Mi novela favorita' es el pódcast de RPP donde Mario Vargas Llosa comenta 77 clásicos literarios.

Una vida contada en novelas

La obra de Mario Vargas Llosa no solo llenó estanterías: también tocó vidas y formó lectores en todos los rincones del mundo. Así lo confirma Abdulrazak Gurnah, premio nobel de literatura 2021, quien en conversación con RPP tras su paso por el Hay Festival de Arequipa, comentó: “He leído varios de sus libros. Creo que son muy buenos. Los disfruté mucho”.

Ese legado se extiende también a nuevas generaciones gracias a proyectos como Mi novela favorita, el pódcast producido por RPP junto al autor, donde comenta 77 obras clásicas de la literatura universal. “Me alegra muchísimo saber que se siguen difundiendo esas novelas”, expresó Vargas Llosa en 2020. Desde su estreno en 2019, la serie ha superado los 3 millones de reproducciones, consolidándose como una de las formas más accesibles y vivas de acercarse a la pasión literaria de Vargas Llosa.

Su obra, como su vida, fue una invitación constante a pensar, a rebelarse, a comprender el poder y sus límites. Ya sea en las calles de la Lima ficcional que recorren Zavalita o Lituma, o en los parajes de Piura, París o República Dominicana, Vargas Llosa nos enseñó que la literatura puede ser un espejo y una trinchera. Y, sobre todo, que seguirá viva mientras alguien abra uno de sus libros. Como dijo Alonso Cueto: “Sus novelas te hacen apreciar la realidad de una manera más profunda, más intensa, más variada. Cambian tu percepción del mundo, y creo que eso seguirá ocurriendo con todos sus lectores futuros”.

