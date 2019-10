Mario Vargas Llosa reveló que se sentía decepcionado por su "falta de talento" para escribir

Mario Vargas Llosa señaló que se sentía decepcionado de su falta de talento para escribir. | Fuente: EFE

El escritor peruano Mario Vargas Llosa acudió este jueves a París para recibir el premio Château La Tour Carnet​ de literatura al conjunto de su obra, que acogió "feliz" por el reconocimiento de la lengua española a nivel internacional.



"La literatura en lengua española hoy en día está reconocida en el mundo como una de las literaturas más ricas, más originales", valoró ante la prensa española el escritor, que acudió acompañado por su pareja, Isabel Preysler.



El premio, creado en 2017 por el magnate del vino Bernard Magrez, reconoció en sus dos primeras ediciones al checo Milan Kundera y al francés Michel Houellebecq, lo que para el peruano indica la vocación internacional del premio. "La literatura o es internacional o no es", dijo.



El galardón Château La Tour Carnet está dotado de 20 mil euros, pero el ganador no escondió la particular ilusión que le causó el segundo regalo: una primera edición de "Madame Bovary" firmada por Gustave Flaubert.



"Este libro ha sido fundamental en mi escritura. El ejemplo de Flaubert fue decisivo para que yo me convirtiera en escritor. Para mí fue terrible descubrir que, pese a mi amor por la literatura, no tenía ningún talento para escribir, que no era un genio. Entonces descubrí a Flaubert que cuando era joven no tenía talento", relató el Nobel de Literatura ante el jurado, que reaccionó entre risas.



El escritor recordó la decepción que le causaba su "falta de talento" para la escritura pero, en mitad de aquella crisis, descubrió a Flaubert, quien fabricó su talento con "perseverancia y voluntad de escribir mejor y atravesar todos los obstáculos".



Rememoró también su juventud en París, donde vivió una época de su vida durante los años 60, cuando trabajaba precisamente en la radio televisión francesa, cuyo edificio se encontraba situado a espaldas del restaurante Daroco 16, donde le fue entregado el premio.



"Yo era muy de izquierdas en esa época pero en mi izquierdismo había muchas debilidades. En esa época empecé a cambiar mis ideas sobre los paraísos comunistas y tras otras decepciones me convertí en un liberal, y creo que el liberalismo ha enriquecido la democracia", opinó.



El jurado del premio está compuesto, entre otros, por escritores y periodistas como Alexis Brezet, director de redacción de "Le Figaro"; Anne Fulda, columnista del mismo medio; el escritor Franz-Olivier Giesbert y el politólogo Patrick Buisson, estos últimos antiguos colaboradores del expresidente Nicolas Sarkozy.



Vargas Llosa pública el próximo 8 de octubre en España "Tiempos Recios", una novela de ambientación histórica que ocurre en Guatemala en la época de los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz.



"Tiene un trasfondo histórico aunque es una obra de ficción, pero la historia y la literatura siempre son primas hermanas", avanzó. EFE