Literatura Patricia del Río presentó su libro ‘Desde la Luna’ y firmó ejemplares de su más reciente trabajo

La periodista Patricia del Río presentó ayer en la librería El Virrey de Miraflores su libro ‘Desde la Luna’, con el que incursiona en la literatura infantil.

La conductora del podcast literario y cultural ‘Letras en el Tiempo’ también firmó el libro de las personas que adquirieron ‘Desde la Luna’, que narra la historia de una niña que vive en la luna y que, a pesar de lo oscuro de lo espacio, se divierte, juega y es feliz.

Del Río detalló que su obra muestra la importancia de arriesgarse a tomarse decisiones y que, de no haber sido por las complicaciones de salud a raíz del cáncer de mama que le detectaron, el libro no se hubiera publicado.

“Debo confesar que probablemente si no hubiera sido por ciertos temas de salud… ahí dije las cosas se hacen o se hacen, sino se nos pasa la vida sin hacer aquello que queremos”, declaró a RPP.

“En ese este caso lo que tenemos es a una niña que no le tema a seguir sus instintos, a buscar el mundo; que el niño se ponga en la situación de a veces me da miedo o a veces no me atrevo, pero no tiene nada de mal explorar nuevas cosas”, agregó.

La comunicadora reiteró que el libro cuenta con ilustraciones que acompañan los textos y puede ser resumido como la historia de una aventura y las ganas de conquistar al mundo, un dilema que – dijo – no solo se aplica para la obra, sino para la vida.

¿De qué trata ‘Desde la Luna’?

Se trata de una historia donde la protagonista es un ser de otro mundo, una niña que vive en la Luna y que, a pesar de lo oscuro del espacio, se divierte, juega y es feliz.

Sin embargo, como suele ocurrir con los más pequeños, su capacidad de observación los lleva a explorar su entorno y a querer saber más.

Precisamente, esa curiosidad invade al personaje de la historia que un buen día decide cambiar de mundo y ver qué hay en la Tierra.

Para llegar a ella, desciende de la Luna con ayuda de una curiosa cuerda fabricada con impensables e innumerables objetos.

Otra característica de ‘Desde la Luna’ es la interacción que existe entre el relato y las ilustraciones.

Al respecto, Patricia del Río manifestó que “los textos infantiles, en las nuevas corrientes y versiones que hoy se trabajan, que son como álbumes ilustrados, lo que buscan es que el dibujo no sea una repetición del texto, sino que conversen”.