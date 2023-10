Patricia del Río cuenta cómo 'Letras en el Tiempo' se adaptó al podcast: "Hay un contenido que no envejece"

José Miguel Ucendo, jefe de producto de audio digital de RPP, Aldo Cadenas, editor de audio de RPP, y Patricia del Río, conductora de Letras en el tiempo y parte de la historia de RPP, comentan cómo el podcast es una nueva forma de narrar hechos a través de la tecnología. | Fuente: RPP

La periodista Patricia del Río fue invitada al programa Familia punto com, donde compartió su visión sobre la creciente relevancia de los podcasts en el mundo de la radio. En un episodio especial por el 60 aniversario de RPP, Del Río enfatizó la importancia de esta evolución para compartir contenidos de calidad.

Un ejemplo claro de esa evolución es su propio programa, Letras en el Tiempo, que originalmente solo se transmitía por radio. La periodista recordó la transición de su programa a la plataforma de podcast como un paso importante para mantener y expandir su audiencia.

"Hay un contenido que no envejece, un contenido que se puede escuchar en cualquier momento. Me pasaba que la gente que escuchaba por radio Letras en el Tiempo me decía: 'Oye no escuché, me perdí un programa'. No había un sistema de almacenamiento de programas pasados. Yo era fanática de los podcasts y junto a la productora y el editor conversamos para colocar el programa en un espacio donde la gente lo pueda consultar", comentó.

"No puedes simplemente hablar"

Esta iniciativa reveló una audiencia diversa que optaba por escuchar varios episodios seguidos. Con el tiempo, el podcast de Letras en el Tiempo se convirtió en uno de los productos más escuchado de la plataforma digital de RPP.

"Descubrimos que había un público que te escuchaba en el momento en el que el programa se transmitía en la radio; y otro que lo escuchaba con su taza de café, hasta cuatro episodios seguidos", detalló.

Patricia del Río expresó su entusiasmo por continuar brindando contenido cultural a través de Letras en el Tiempo, haciendo hincapié en la importancia de hacer programas entretenidos y accesibles para todo tipo de oyentes, incluso aquellos que no son lectores habituales.

"Cuando a mí me tocó hacer el formato de Letras en el Tiempo entendí que no puedes simplemente hablar, tienes que generar toda una narrativa. Hablar por mucho rato puede cansar. (Al programa) le ponemos anécdotas, jugamos mucho con la música, entrevistamos a especialistas y creo que con los años el programa se ha ido consolidando. Estamos muy contestos con él", finalizó.