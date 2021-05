Paul Young y Bradley Jersak hablan de “La señal”: “Es una invitación a tener una conversación con Dios” | Fuente: Paul Young / Bradley Jersak

En 2007, William Paul Young escribió "La Cabaña" como regalo para sus hijos y unos cuantos amigos sin esperar que se convertiría, al cabo de dos años, en un autor de best-seller con más de 100 millones de ejemplares vendidos. En esta oportunidad acompaña a su gran amigo Bradley Jersak en su primera incusión en el mundo de la literatura de ficciónal escribir “La Señal”, libro publicado por la editorial Planeta. A ambos los une una larga amistad pero también las reflexiones sobre el perdón.

Como en "La Cabaña", su best seller y que se convirtió en una cinta popular en Netflix durante la cuarentena de 2020, “La Señal” tiene el tema de la religión como centro y cuenta la historia de un pastor cristiano que, víctima de una crisis nerviosa, es ingresado a un pabellón psiquiátrico. Al poco tiempo, este se encontraría con Max, un paciente que le hará daño pero también que le demuestra que Dios se comunica a través de las personas más inesperadas.

¿Cómo surge la idea coescribir “La Señal”?

BJ: Empecé a pensar en escribir una novela y le pregunté a Paul (Young) si aceptaba que lo hiciéramos juntos. En la ficción es mi mentor pero hemos sido coescritores.

PY: Desde que era muy pequeño, Bradley quería escribir una historia y debido a nuestra relación tan buena, aproveché cualquier oportunidad para escribir o trabajar con él.

Paul, luego de escribir un best-seller como "La Cabaña", ¿la autoexigencia sigue siendo la misma?

PY: Me encanta la aventura de la vida en sí y me gusta ver cómo van pasando las cosas frente a mí. No pierdo mucho tiempo pensando cómo van a resultar las cosas. Nunca he puesto atención al impacto que pueda tener en la comunidad global. Para nosotros, el hecho de que tenga impacto en la vida de una sola persona y que le haga bien ya lo convierte en un best-seller.





“La cabaña” fue un libro que escribió como regalo especial para tus hijos, ¿a quién va dirigido “La señal”?

PY: Yo quería compartir las historias de la gente que sabemos han sido lastimados profundamente y que ahora están sanados profundamente también. Quisimos crear un mundo donde la gente deje la oscuridad de sus secretos para salir a la luz de su verdad y parte de la naturaleza de ese trabajo es aplicarlo contigo mismo, perdonándote para empezar el proceso.

BJ: Uno de las cosas más importantes del libro es que tenemos una conexión de vida con el amor. Otro de nuestros entrevistadores estuvo leyendo las conversaciones de nuestro personaje, el pastor, con Dios y nos dijo que le hubiera gustado poder conversar así con Dios. Nosotros respondimos “¡Claro que puedes, empieza!” Si el amor le habló al pastor (el personaje) entonces le va a hablar cualquiera.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.