Ricardo Sumalavia repite plato como director técnico en la selección de nuevos narradores y narradoras. | Fuente: Difusión

Combinar literatura y fútbol, con el perdón de Borges, suele arrojar resultados notables. Y muestra reciente de ello es la antología "Selección peruana. 2015 - 2021" (Estruendomudo), que bajo la dirección del escritor Ricardo Sumalavia (DT con experiencia en estos encuentros) ofrece a los lectores un conjunto de cuentos de once escritores y escritoras nacionales.

No hay, por supuesto, antología definitiva. Empezando por las reglas del partido que el propio Sumalavia decidió trazar antes de llamar a sus convocados: "Esta nueva convocatoria reúne a gente joven que ha nacido de 1985 en adelante; muchos de ellos no llega a los 30, pero estoy seguro que en muy pocos años les irá muy bien", dijo a RPP Noticias.

En el equipo resaltan plumas con más de un título publicado, como María José Caro, Christian Briceño, Stuart Flores, J.J. Maldonado, Charlie Becerra y Romina Paredes, autores que debutaron en el mundo editorial —Yero Chuquicaña, Luis Francisco Palomino, Andrea Rivera Carrillo, Gimena Vartu— y una apuesta literaria: Malena Newton.

Que todos tengan libro publicado, menos Malena Newton, no es un dato menor. Su cuento es de los más notables del conjunto. ¿Qué circunstancias rodean estas apuestas? ¿O se debe a puro olfato de editor?

Hay varios elementos. Está el olfato de antologador, definitivamente. Los cuentos incluidos me gustan y ese gusto puede ser cuestionado. Con el caso de Malena, quería repetir algo de la selección anterior: una apuesta literaria. Puede funcionar o no. Pero para escoger a un narrador o narradora inédita, hice una pequeña pesquisa a través de editores, libreros... gente joven que me diga qué joven que todavía no publica les gusta. Y empecé a buscar revistas en redes y encontré los textos de Malena, que me gustaron mucho. Le escribí y me mandó dos cuentos. Y me decidí por este cuento ["Un tipo ex"] bastante fresco, desenfadado, que tiene como argumento una aplicación para rupturas de relaciones, muy del siglo XXI e hiperreal, con un lenguaje bastante cotidiano, pero con un lirismo en la misma cotidianidad. Cumplía con muchos requisitos. Luego ella me cuenta que tiene un libro próximo a publicar. Entonces veo a una escritora con oficio, pero que le tocaba recién la oportunidad de publicación.

Fue una sorpresa no encontrar a Miluska Benavides (incluida en la lista nuevos narradores de la prestigiosa revista Granta), pero precisas al principio del libro que se respeta su decisión de no aparecer. ¿Te ha ocurrido lo mismo con otros autores que quisiste convocar?

Me ha ocurrido con otros autores para esta publicación. Antes de "Selección peruana", tenía un proyecto más amplio y quería una antología de 30 escritores. Pero se daba el caso que algunos no querían publicar por el momento, otros no me respondieron y hubo otras personas muy amables como Miluska, que me respondió y fue muy generosa, y ahora tiene otros intereses que se respetan. Yo había leído su libro de cuentos ["La caza espiritual"], tenía uno seleccionado, pero a veces hay cuestiones que escapan a los autores como temas de derechos o cuando quieren publicar un libro a un concurso.

Un total de once narradoras y narradores fueron los convocados a esta nueva antología de cuentos. | Fuente: Editorial Estruendomudo

En otra parte del prólogo enumeras en una apretada lista autores nuevos e importantes, pero que no han publicado cuentos, sino novelas. ¿Te parece que, en comparación a la generación anterior, hoy se publican menos cuentos que antes?

De repente lo que digo va a causar polémica, pero yo soy de los que cree que tenemos una tradición cuentística más sólida que la novelística. Tenemos buenos novelistas, pero en proporción tenemos mejores cuentistas. Esto si hablo de una cuestión cuantitativa, que confirma una tradición cuentística mas desarrollada. A los autores les preocupa practicar este género. La "Selección peruana" se concentra en cuento, porque a veces se piensa que lo más importante es la novela. En este caso no, respetamos el cuento. Ahora el material para seleccionar era mucho más amplio.

La temática de la migración en el extranjero, como haces notar, no ha tenido mayor desarrollo en esta antología. Pero ¿sigue existiendo el interés por ese tema entre nuestros narradores recientes?

Creo que ha disminuido. Por el momento los veo más abocados al Perú. A lo mejor porque ser parte de una generación que se quiere enterar de lo que pasa en Katmandú o China con solo un clic, suple en parte esa necesidad de vivir en el extranjero para aprender otras cosas de la vida. Es totalmente válido conocer el mundo a través de internet. Todos seguramente han viajado, pero no han tenido residencias que han marcado su vida como para escribir historias que pasen fuera de Perú. Casi todos los cuentos pasan en Perú, pero es un país muy ficcional. No están preocupados por escribir el cuento de Lima, de Huancayo, Piura o Trujillo. Se ambientan en estos lugares, pero a un nivel muy íntimo.

El caso de Christian Briceño es paradigmático, porque en su cuento no se reconoce un espacio. Transcurre en una especie de no-lugar.

Pero un no-lugar muy occidental, que toma distintos elementos. No le interesa una geolocalización. Pero juega mucho con eso, le va creando identidades y una suerte de nación literaria a sus personajes.

Con el riesgo de ser muy arbitrario, pero ya que hablamos en términos futbolísticos: ¿cuántos goles está marcando nuestra nueva selección literaria en Latinoamérica?

No es tan fácil de responder. Creo que nuestros seleccionados tienen los mismos inconvenientes que nuestra selección de fútbol: la falta de oportunidades. Ya hay más roce internacional, pero no como la tradición de la argentina y brasileña, para hablar de dos grandes. En el caso de Argentina, hablando de literatura, tienen una cultura que les ha permitido auspiciar publicaciones, traducciones. En el Perú hay traductores, pero que una editorial busque un traductor... suena muy exótico. Tenemos un sistema editorial que ha mejorado muchísimo, pero estamos a años luz de Argentina y Chile. Nuestra cantidad de librerías son poquísimas si las comparamos con México y Colombia. Esto va afectando a esta generación cuyos mayores tirajes son de 500 ejemplares, en el mejor de los casos mil. Tenemos pocos lectores. Entonces no la tienen fácil, pero lo interesante es que pese a estos problemas tenemos peso afuera. Nos miran con respeto. Donde sí tenemos una tradición sólida es en poesía, sacamos pecho. Pero con narradores es una tradición que se está forjando, haciéndose.

Las lecturas de esta "nueva generación" se disparan en otras direcciones. Además de consignar escritores del canon narrativo, aparecen otros nombres como Pilar Dughi y Blanca Varela, y no se esconde el gusto por lo contemporáneo, como por Mónica Ojeda o Mariana Enríquez. ¿A qué crees que responde esto?

Mónica Ojeda o Mariana Enríquez ya son parte de un canon. Algo que no se puede negar es la mayor visibilización de narradoras. Si hablamos en letras en español y América Latina, vemos esa visibilización de narradoras ecuatorianas. En el caso peruano, Katya Adaui ha logrado una merecida internacionalización. Para escribir mejor, es estimulante saber que eres parte de una familia literaria.

Pero también puede responder a una conexión con temas que estas autoras tratan y les puede resultar más contemporaneos.

Claro, porque [esta generación] tiene la posibilidad de decir: 'mira, está escribiendo sobre algo que me interesa a mí. A mí me interesa el policial, el horror, lo fantástico, el erotismo exacerbado, el mundo oscuro de la web'. Casi, casi que se tiene el mismo ámbito vital, una influencia que se puede sentir más cercana. Y el viejo canon es cada vez más reducido: Vargas Llosa y Ribeyro se mencionan menos. Los leen, seguramente, pero no es de peso como influencia.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.