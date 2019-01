¡MI-AU! Michelle Pfeiffer, en el imaginario popular siempre recordada como Gatúbela, se acaba de unir a Instagram. Su primera publicación, fue con un video dedicado a todos los fans de Batman.

La actriz, de 60 años, compartió un extracto de la película "Batman vuelve" (1992). Se trata de la escena en la que su personaje conoce por primera vez al Caballero de la Noche y al Pingüino.

"Miau Instagram", fue el saludo de Michelle Pfeiffer para el público de Instagram. En el video, aparece vestida con el icónico traje de látex negro de Gatúbela, mientras se acerca haciendo piruetas hacia Batman (interpretado por Michael Keaton).

Hasta el momento, es su única publicación que ya tiene más de 127 mil reproducciones y miles de comentarios. Ella eligió una cita de Leonard Cohen como descripción de su cuenta: "olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz".

Michelle Pfeiffer se unió a Instagram y su primera publicación fue su video como Gatúbela. | Fuente: Instagram

ANSIEDAD POR LAS REDES

Previamente, Michelle Pfeiffer se había mostrado reacia y temerosa a exponer su vida de manera pública. "He pasado toda mi vida exponiéndome lo menos posible y escondiéndome. Honestamente me provoca mucha ansiedad meterme en el mundo de las redes sociales y tengo miedo de decir algo equivocado y que me escriban comentarios ofensivos", indicó a "Vanity Fair".

No obstante, aceptó incursionar en Instagram tras ver a sus amigas obsesionadas con la aplicación. "Parecían estar divirtiéndose mucho. Creo que ahí fue que me di cuenta de que es una muy buena forma de comunicarme con las personas y posiblemente con mis fans", sostuvo la actriz que aparecerá en la cinta "Maléfica 2" junto a Angelina Jolie.