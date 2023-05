Agenda cultural: actividades por el Día Internacional de los Museos, teatro y más, para esta semana

Se acaba el mes, pero las actividades culturales no paran. Conoce qué puedes hacer la tercera semana de mayo. Échale un vistazo.

La agenda cultural en la tercera semana de mayo viene recargada con música, teatro, arte y más. Además, con el propósito de celebrar el Día Internacional de los Museos este jueves 18 de mayo, hay muchas actividades en estos centros. Conócelos aquí.

1. Por el Día Internacional de los Museos

Feria Gastronomía Viva, Sostenibilidad y Bienestar

El público podrá degustar y conocer la historia de los platillos de costa, sierra y selva del Perú en nuestros guiados gratuitos, donde contaremos con cartillas Braille y el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas de la Asociación de Sordos Región Lima. ¡Ingreso gratuito!

Del jueves 18 al domingo 21 de mayo

Desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Lugar: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Museo sin salir de casa

Rumi es una aplicación de realidad virtual y aumentada con acceso libre y gratuito a museos sin tener que salir de casa. A través de esta aplicación también se puede interactuar con piezas arqueológicas provenientes de varias culturas prehispánicas, así como acceder a información detallada de estos objetos de relevancia histórica.

El proyecto fue liderado por Jonathan Jacobe y Luis Jacobo, estudiantes de la Universidad Continental, a raíz del Día Internacional de los Museos. Asimismo, esta iniciativa también permite, al usuario, no solo interactuar con las piezas antiguas, sino que, al contar con el sonido ambiental, entre otras características, lo transportarán a vivir una experiencia única.

Actualmente, la app se encuentra disponible en la Play Store para dispositivos Android y está en una etapa de prueba por tratarse de un nuevo proyecto. “Por el momento, dentro del aplicativo pueden visitar el museo de sitio de Wari Wilca Willka ubicado en Huancan, Chilca; próximamente, se estarían implementado otros museos y lugares turístico de la región Junín, entre otros”, señala Jonathan Jacobe.

2. Obras de teatro

'Despertar de Primavera'

La esperada obra llega a La Plaza como parte de su programación por sus 20 años. La adaptación del clásico alemán, que fue escrito por el dramaturgo Frank Wedekind en 1891, se estrena el viernes 17 de mayo. Estará en cartelera de jueves a martes, en el teatro ubicado en Larcomar.

La obra plantea preguntas que hoy como sociedad aún cuesta enfrentar. Todos los personajes, tanto adulto cómo adolescentes, están representados por una nueva generación de talentosos actores y actrices, que, por medio de la rebeldía y la poesía, cuestionan los mandatos sobre la libertad sexual establecidos a través de la educación y la religión.

Horarios: jueves a martes 8:00 p.m., y domingos 7:00 p.m.

Venta de entradas: laplaza.com.pe

Ubicación: Teatro La Plaza de Larcomar (Miraflores)

Temporada: 17 de mayo al 1 de agosto

Apta: Mayores de 14 años

'Un maldito secreto'

Una tragicomedia en rima y con particular sentido del humor, escrita y dirigida por Aldo Miyashiro, nos habla sin reparos de una sociedad que emana prejuicios, en la que el racismo, el clasismo y la doble moral están presentes en cada mirada.

La obra nos cuenta sobre dos familias que se reúnen en una cena, sin saber que esa noche se revelará un secreto que cambiará sus vidas para siempre. En esta nueva versión de la obra, que cuenta con nuevas escenas y un nuevo final, nada es lo que parece.

Conforman el elenco de “Un Maldito Secreto”: Ximena Arrroyo, Emilram Cossío, David Carrillo, Sylvia Majo, Cindy Diaz, Gilberto Nué, Marcos Vicuña, Mikael Miyashiro y Erick Martínez. Las últimas serán el viernes 19 y sábado 20 de mayo a las 8 p.m. y domingo 21 de mayo a las 7 p.m. en la Asociación de Artistas Aficionados (Jirón Ica 323, Cercado de Lima).

3. Libros

'Elke'

El Británico presenta el libro escrito por Gonzalo Higueras Cortés. Dicha publicación relata pasajes de la vida de la artista Elke Zapff Dammert (Hamburgo 1942), bisnieta de Juana Alarco de Dammert y nacida en plena Segunda Guerra Mundial, contexto en el cual, la artista y su familia se ven obligados a trasladarse a Perú, lugar en donde estableció su residencia y desarrolló su amor por la cultura y las artes.

El libro se presentará en el Auditorio del Británico de Miraflores, el martes 23 a las 7:30 p.m. El ingreso es libre. Participarán en la presentación, Gonzalo Higueras Cortés (autor), Federico Camino (filósofo y catedrático), Ricardo González Vigil (crítico literario y miembro de la Academia Peruana de la Lengua) y Diana Millies (historiadora y docente).

'Santos, huacas y otras yerbas'

¿Sabías que el curanderismo es una práctica ancestral de sanación que ha sido transmitida a través de generaciones en diferentes culturas del Perú y fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una forma de medicina tradicional?

Ante la importancia de esta práctica en el Perú, Editorial UPC presenta este viernes 19 de mayo a la 1:00 p.m. vía zoom, el libro escrito por la periodista Mariana Gálvez Vásquez, el cuál introducirá a los lectores en el universo del arte ancestral del curanderismo situado en la región peruana de Lambayeque, lugar que vio nacer a la autora del libro.

4. Carrera

La carrera es de ingreso gratuito al público en general y se realizará el domingo 21 de mayo a las 8:00 a.m. en el Pentagonito de San Borja. El acoso escolar es una problemática que no se puede perder de vista, debido a lo que significó el año anterior, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación, durante todo el 2022 fueron reportados cerca de 2 500 casos de violencia física y psicológica. En ese sentido, se realizará la carrera 5K ‘Bullying for loving’, con el objetivo de crear conciencia sobre el acoso escolar y fomentar la prevención del mismo.