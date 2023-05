¿Es esta la vida que quiero? La pregunta que pone sobre la mesa 'Los perros'

Emilia Drago pasa sus días enfocada en el teatro. En las mañanas, ensayando su unipersonal "Llámame mamá" y por las noches en las funciones de la ácida comedia “Los perros” donde, por primera vez, comparte el escenario con su esposo Diego Lombardi.

"Es una experiencia bacán. Ahora somos papás, con dos niñas, ha sido ajetreado en la casa porque los dos salíamos a ensayar, pero nos las hemos arreglado. No nos había tocado antes trabajar juntos como actores, aunque él me ha dirigido antes en algunas cositas", comenta la actriz.

La obra "Los perros", que está en sus últimas funciones, nos lleva a una fiesta de cumpleaños. Laura (Emilia) cede a la presión de su esposo Rodrigo (Diego Lombardi) y de su familia política, Emilio y Alicia (Augusto Mazzarelli y Grapa Paola) por celebrar. La rutina y las conversaciones intrascendentes serán demolidas cuando la cumpleañera revele una experiencia que le sucedió poco antes. Una frase dicha por un extraño hará que cuestione por su modo de vida. ¿Es esta, la vida que quiero?

"Creo que todos hemos pasado por ese cuestionamiento que tiene principalmente mi personaje, Laura", comenta Emilia Drago sobre el punto de inflexión que vive su personaje. "Yo me lo he cuestionado, no todo a la vez, pero sí creo que pasamos por etapas de cuestionamientos: si nos gusta nuestra carrera o pareja. Sí me ha pasado varias veces que me pregunto si soy buena artista o si estoy en el camino correcto", agrega.

En esas situaciones de dudas, la actriz comenta que le ha ayudado conversar, ir a terapia y ser sincera consigo misma. "Soy una persona que busca el bienestar emocional y espiritual. He ido a terapias, cosas que me ayuden a desenredar. Y busco ser sincera, estar atenta a qué sensaciones tienes. Si algo que haces ya no te está generando alegría, mejor piénsalo", dice.

"Los perros" es dirigida por Sergio Paris. El elenco está compuesto por Emilia Drago, Diego Lombardi, Grapa Paola y Augusto Mazzarelli. La dramaturgia es del argentino Nelson Valente.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Auditorio Británico de Miraflores. Calle Bellavista 531.

Funciones: Hasta el lunes 8 de mayo, a las 8:30 p.m., domingo, 7:30 p.m.

Entradas: S/ 55 (general), S/ 35 (jubilados) y S/ 30 (estudiantes) en Joinnus.

