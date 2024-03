El Cerro San Cristóbal, lugar de peregrinación de los católicos en Semana Santa [INFORME]

Desde el corazón del distrito limeño del Rímac, el Cerro San Cristóbal se ha convertido en un símbolo de devoción y espiritualidad durante la Semana Santa. No solo destaca la cruz de fierro y hormigón de 20 metros de altura y 48 luminarias que corona su cima, sino también porque desde hace más de 30 años es un lugar de peregrinación para los fieles católicos, quienes participan en la representación de la vida, muerte y resurrección de Cristo.

La historia cuenta que entre los años 1535 y 1536, Francisco Pizarro y sus hombres intentaban apoderarse del centro de la ciudad, mientras que grupos de soldados al mando del monarca Tito Cusi Yupanqui tomaban el Apu Usharu, al que Pizarro bautizó como "Cerro San Cristóbal", para defenderse de la invasión, según relata el historiador rimense Isaac Ardiles.

“El inca mandó tropas al mando del general Titu Cusi Yupanqui para que erradique a los españoles que habían fundado la Ciudad de Los Reyes. Cada vez que cruzaban el río, el río crecía- en época de la que no había mucha afluencia -y arrastraba cualquier cantidad de soldados. Pizarro le decía sus tropas que se encomienden a San Cristóbal, que es el patrono de los transportistas de los carreteros”, dice Isaac Ardiles, historiador de la Municipalidad del Rímac.

Ardiles cuenta que, como tributo, los protectores de Lima realizaron caminatas hasta la parte superior del Cerro San Cristóbal. Agrega que, en ese lugar, con los años, se construyó una capilla a la que le agregaron una cruz de madera, símbolo que fue reemplazado en varias ocasiones.

Fue el Fray Francisco Aramburú, miembro del Convento de los Descalzos, quien en 1928 impulsó una colecta pública para financiar la construcción de una estructura más sólida y que pudiera ser iluminada durante la noche. Esta actividad fue tan relevante que contó con la participación del presidente de la República, Augusto B. Leguía.

Posteriormente, se instalaron en la vía principal hacia la cima las otras 14 cruces, que representan la totalidad de estaciones y momentos significativos del recorrido de Jesucristo hacia el calvario. Estas cruces son seguidas y respetadas por los peregrinos durante el recorrido de Pascuas.

Esta actividad es llevada a cabo por los vecinos organizados y no por un círculo católico en específico. El padre Víctor Solís, portavoz del Arzobispado de Lima, señaló que esta manifestación de fe, surgida del pueblo, es apreciada por la Iglesia Católica.

El Cerro San Cristóbal, lugar de peregrinación de los católicos en Semana Santa | Fuente: Andina

Además, menciona que los sacerdotes de la parroquia María Madre del Pueblo de Dios, ubicada en la ruta del vía crucis, brindan asistencia espiritual para que los fieles que participan en la peregrinación puedan alcanzar un encuentro espiritual con Cristo.

“Para ello los padres de la Parroquia María Madre del Pueblo de Dios, en una de las capillas que se encuentra por la ruta que sigue la gente, ofrecen el sacramento de la reconciliación, meditaciones y consejería para que las personas puedan tener contenidos que les ayuden a comprender el sentido del vía crucis y cuál es la meta y esta es el encuentro con Cristo Jesús vivo y resucitado”, dijo el padre Víctor Solís.

Peregrinación y 'Cristo Cholo'

Esta peregrinación religiosa comenzó en 1989, cuando el actor Mario Valencia, popularmente conocido como 'Cristo Cholo' decidió trasladar su representación a la parte más alta del Rímac.

Desde entonces, hasta el año 2017, cada año repitió la escenificación del vía crucis de Jesús, en una representación donde era acompañado por decenas de actores y otro tanto de fieles católicos. Tras un accidente de tránsito en el Cerro San Cristóbal en julio de ese año, se suspendió el ascenso a la cima con propósitos artísticos.

Valencia Rivadeneira considera que seguir con vida pese a situaciones poco afortunadas que le tocó vivir fortalece su fe cada día.

“Es un compromiso que tengo con el señor y hoy por hoy estoy tremendamente agradecido porque soy un testimonio vivo de un milagro. Me caí de un quinto piso me rompí el pulmón, siete fracturas, la mandíbula destrozada y estoy con vida; entonces un padre fue a ver y me dijo: ‘el señor te ha dejado con vida porque tienes que cumplir una misión para con él’, expresó Mario Valencia.

La peregrinación al Cerro San Cristóbal es un recordatorio conmovedor del catolicismo peruano; además, constituye un espacio para reflexionar sobre el significado más profundo de la Semana Santa y para que los fieles católicos renueven su compromiso de vivir según los principios de fe y redención que enseñó Jesucristo.