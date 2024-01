Conciertos, teatro y más: conoce la agenda cultural para disfrutar con familia y amigos

Conoce qué actividades culturales puedes realizar a partir de este miércoles 31 de enero hasta la primera semana de febrero.

Agenda cultural para febrero

Teatro

La vida es sueño

La vida es sueño es un clásico que sobrevive en el tiempo y llega en esta oportunidad con una escenografía 100 % eco-amigable y vestuarios hechos de materiales reciclados. Una obra perfecta para nuestros días, donde lo importante es no olvidar que, ya sea en sueño o no, siempre se debe hacer el bien.

Cuándo: hasta el 17 de marzo (sábados y domingos 4:00 p.m.)

Dónde: Teatro La Plaza (Larcomar, Mal. de la Reserva 610, Miraflores)

La poción de la verdad

Esta hilarante comedia se centra en Berta, una joven estudiante, quien está embarazada de Manuel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer, si decírselo o no, cuál será su reacción, ¿estará dispuesto a tener un hijo suyo? Con Jesús Neyra, Andrea Luna, Fabiola Vargas, Pedro Olórtegui y Bernardo Scerpella. Las entradas se pueden adquirir en Joinnus o en la boletería del teatro el mismo día de la función. Entrada general 45 soles.

Cuándo: va hasta el 3 de marzo, de jueves a domingo (jueves a sábado a las 8:00 p.m .y domingo a las 7:00 p.m.)

Dónde: Teatro Lucía (C. Bellavista 512, Miraflores)

Jugadores

En un piso antiguo, en torno a una mesa, un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas, todos mayores de sesenta, suelen encontrarse para jugar a las cartas. A través de ese rito, nos vamos dando cuenta de que sus vidas están tocando fondo y deciden cambiar el rumbo de las cosas. El juego se vuelve peligroso. Humor negro, misterio, drama y acción en esta obra del dramaturgo catalán Pau Miró ganadora de múltiples premios en Europa. Entradas en Teleticket.

Cuándo: hasta el domingo 11 de febrero

Dónde: Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160 - Jesús María)

Relación tóxica

Adrián y Stephanie, una pareja joven que apenas lleva 4 meses de relación está muy deteriorada, pelean con mucha frecuencia. Adrián tiene 2 amigos, Lucho y Paula, y ambos le aconsejan lo mejor para su relación, solo que cada uno tiene su forma de llevarla. Adrián y Stephanie tienen caracteres muy complicados, casi no tienen momentos alegres juntos, se hieren constantemente, no se toleran, ambos carecen de muchas virtudes que el otro espera que tenga. Entradas en Teleticket.

Cuándo: del jueves 1 al 15 de febrero a las 8:30 p.m.

Dónde: Teatro Auditorio Miraflores (Av. José Larco 1150, Miraflores)

Noche de patas 2024 - Show en vivo

Show noche de patas con Andrés Salas, Carlos Vílchez, Gonzalo Revoredo y Oscar López Arias. ¡Esto no puede parar! Más patas que nunca… ¡la unión hace la juerga!

Cuándo: miércoles 31 de enero a las 8 p.m.

Dónde: Centro de Convenciones Bianca (Av. Almte. Miguel Grau 135, Barranco)

Conciertos

EverAfter Fiesta Retro

Si tienes entre 40 y 60 años, esta fiesta es para ti. EverAfter Perú te trae, lo mejor de la música de finales de los 70’s, todo los 80’s e inicios de los 90’s, en una noche retro inolvidable. En esta inolvidable fiesta se escucharán los hits que hicieron historia de icónicos cantantes como Madonna, Tina Turner, David Bowie, Lionel Richie, The Police, Bon Jovi, The Rolling Stones, Earth Wing And Fire, Abba, Kool & The Gang, Gloria Gaynor, Michael Jackson, entre otros. Informes y venta de entradas en el WhatsApp: 998 277 524.

Cuándo: sábado 3 de febrero de 7 de la noche hasta las 3 de la mañana

Dónde: La Isla del Paraíso (Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 485, limite La Perla y San Miguel)

Manco | Concierto Escénico – 23° Festival Saliendo De La Caja

En el Cusco del año 1533, tras la muerte de Huáscar y Atahualpa, los cusqueños reciben a los españoles pensando que se trata de los dioses Huiracochas. Manco Inca es nombrado sapa inca y forma una alianza con los españoles. Al poco tiempo, Manco descubre que sus intenciones son colonizadoras y arma un gran ejército para enfrentar a los invasores. Sin embargo, se revelan conflictos entre indígenas que se materializan en los campos de batalla y la rebelión fracasa. Venta virtual de entradas por ccpucpencasa.com y en la boletería del CCPUCP.

Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de febrero a las 8 p.m.

Dónde: Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro)

Maykel Blanco y su salsa Mayor

Desde Cuba llega al escenario de Los Peñapiscinazos: Maykel Blanco y su salsa Mayor junto a Mayito Rivera. Y junto a ellos estarán Brunella Torpoco, Chechito, JP El chamaco, Jeinson Manuel, Kate Candela y La Patente. Entradas en Teleticket.

Cuándo: domingo 04 de febrero desde las 10 de la mañana

Dónde: piscina La Pradera (Avenida Trapiche 4.5, Comas)

Exposiciones

Encuentro Minero

El libro propone una solución para mejorar el desarrollo territorial, cambio que podría impactar seriamente en la calidad de vida de las regiones, mediante sus potencialidades.

Cuenta con el aporte de destacados especialistas entre ellos Darío Zegarra, primer vicepresidente del IIMP; Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial; Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos; y Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores. Para registrarse, clic en el siguiente enlace: https://ow.ly/Patp50Qv5u2

Cuándo: miércoles 31 de enero a las 6:00 p.m.

Gestión de públicos

Este es espacio de reflexión y diálogo en torno a la gestión cultural, que una a gestores de entornos diversos para compartir sus diferentes perspectivas y experiencias. Este año se realizarán dos conversatorios que abordarán la gestión de públicos en propuestas relacionadas a las artes escénicas, el cine, la literatura, la música y las artes visuales. El primero es la próxima semana. Actividad gratuita dirigida al público general.

Moderadora: Carina Moreno

Casa de la Literatura: Karen Calderón

Festival al Este: Ada Quintana

La Tarumba: Viviana Rodríguez

Centro Cultural de la Universidad de Lima: Julio Gabriel Paz

Cuándo: miércoles 7 de febrero a las 7 p.m.

Dónde: Centro Cultural de la Universidad de Lima (El ingreso es por Jirón Cruz del Sur 206, debe presentar su DNI)

