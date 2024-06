Día del Padre 2024: conciertos, obras de teatro y actividades culturales para celebrar esta fecha especial

Este Día del Padre cae 16 de junio, y la ciudad se vestirá de fiesta con una variada agenda cultural diseñada para disfrutar en familia. Entre las actividades destacadas se incluyen conciertos que abarcan desde cumbia y salsa hasta bandas locales de rock, exposiciones y funciones teatrales especiales con temáticas familiares.

Muchos de estos eventos son con entrada gratuita o a precios accesibles, permitiendo así que todos puedan celebrar este día tan especial de una manera única.

Teatro

El hijo

Después de exitosas temporadas en Francia, Inglaterra y Perú (2022), llega la segunda temporada de El hijo, obra del reconocido autor Florian Zeller, ganador del Oscar por su adaptación al cine de su obra El Padre. Entradas en Joinnus.

Fecha: todos los viernes, sábado y domingo de junio a las 8 p.m.

Lugar: Teatro de Lucia (C. Bellavista 512, Miraflores)

Trut’s a Dog Must To Kennel

Se trata de una obra de teatro atrevida que alterna entre un stand-up mordazmente divertido y un acto audaz de imaginación colectiva. El artista británico Tim Crouch sube al escenario para celebrar la interpretación en vivo y criticar la situación en la que nos encontramos ahora. La puesta en escena está en inglés. Entradas en la boletería del Teatro Británico y en Joinnus.

Fecha: miércoles 12 de junio, 8:00 p.m.

Lugar: Teatro Británico de Miraflores (Jr. Bellavista 527)

Feliz día… ¿Papá?

“Como el 90% de niños nacidos en los 90′, Brayan sobrevivió a las actuaciones del Día del Padre, a que mamá resolviera sus dudas acerca de la hombría, que su tío lo guie y a que su abuelo lo termine de criar. No te pierdas este nuevo unipersonal de Brayan Estiven, donde nos cuenta cómo aprendió a ser papá sin haber tenido uno”. Entradas en Joinnus.

Fecha: jueves 13 de junio a las 8:00 p.m.

Lugar: Estudio 401 (Av. Almirante Miguel Grau 629, Barranco)

Los Argonautas

“Dos viejos amigos, uno de origen europeo y el otro de origen andino, ambos migrantes y sobrevivientes de sendas guerras, deciden construir juntos sus tumbas y realizar sus propios rituales. Así, entre músicas, bailes e historias, terminan de construir sus tumbas, se colocan sus mejores trajes, los trajes de su propia danza, y al amanecer nos invitan a navegar de verdad”. Entradas en Joinnus.

Fecha: jueves a lunes, hasta el 15 de julio

Lugar: Centro Cultural PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro)

Conciertos

McCartney después de Los Beatles

BeatBang, banda peruana tributo a The Beatles, presentará el show homenaje a al disco Band On The Run interpretando completamente en vivo éxitos como el inmortal single que le da título, Jet, Bluebird, Let Me Roll It, Picasso’s Last Words (Drink to Me) y la que cierra el álbum, Nineteen Hundred and Eighty-Five.

Fecha: viernes 14 de junio a las 10:30 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 122)

Agua Marina en el Callao

“El poder musical llega al Callao con todos sus éxitos, luces y sonido de última tecnología. Trae a papá a celebrar su día con el Agua más rica”. Entradas en Teleticket.

Fecha: sábado 15 de junio desde las 8 p.m.

Lugar: Explanada del Mercado Santa Rosa (Av. Tomás Valle cruce con Av. Bertello)

Dúo Ayacucho

El Dúo Ayacucho se prepara para llevar el encanto del ritmo andino a cuatro distritos de Lima. Con casi 30 años de trayectoria, la agrupación presentará "TAKIYKU" (nuestro canto), un repertorio que incluye huaynos y carnavales ayacuchanos. Ingreso libre. Capacidad limitada.

Fecha: jueves 13 de junio a las 7:30 p.m. / viernes 14 de junio a las 7:30 p.m.

Lugar: Británico de San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) / Británico de Surco (Av. Av. Caminos del Inca 3581)

Día del padre en el Brisas del Titicaca

La orquesta femenina Son Tentación brindará un show por el Día del padre en un almuerzo bailable. Además, habrá una presentación de danzas folclóricas. Entradas en Joinnus.

Fecha: domingo 16 de junio de 1 a 6 p.m.

Lugar: Brisas del Titicaca (Héroes de Tarapacá 168, Cercado de Lima)

Almuerzo show por el Día del padre

“El mejor almuerzo show por el día del padre junto a los Doltons y sus grandes éxitos, Lucho Barrios Hr. Lo mejor de la nueva ola con Franco De La Merced, además, danzas de la costa sierra y selva. Junto a platos marinos, criollo, arroz con pato, seco de cabrito, ceviches y más”.

Fecha: domingo 16 de junio desde el mediodía

Lugar: Bar 122 Salon Concert - Lima

Padres Nuestros

Daniel F y Rafo Ráez llegan a Cajamarca para brindar una noche inédita, llena de música y rock & roll en homenaje al Día del Padre.

Fecha: sábado 15 de junio a las 7 p.m.

Lugar: Cent. Convenciones César Paredes Canto (Ex Ollanta) - Cajamarca

LaCUNA Fest 2024

“Desde Argentina, la icónica banda de reggae Los Pericos, con su inconfundible estilo, nos llevará en un viaje musical que fusiona el reggae con sonidos latinoamericanos. Junto a ellos, Gondwana, representando a Chile, aportará su magia reggae, tejiendo melodías que son como un abrazo musical que envuelve a la multitud. No podemos olvidar a los talentosos Nonpalidece, desde Argentina también, quienes pondrán a todos a bailar con su energía contagiosa. Y desde Perú, la banda local Laguna Pai agregará el toque peruano al festival con su estilo único que fusiona el reggae con la riqueza de nuestras raíces”.

Fecha: sábado 15 de junio a las 2:00 p.m.

Lugar: Multiespacio Costa 21 (Costa Verde, San Miguel)

Exposiciones

Gente planta, gente humana, gente animal

La muestra ofrece una oportunidad para que vecinos y visitantes comprendan y aprecien el pensamiento y sentir de las sociedades contemporáneas de la selva. Propone mirarla con otros ojos, entendiendo que en ese vasto territorio verde los humanos no ocupan un lugar central. El ingreso es libre.

Fecha: desde el viernes 14 de junio hasta el próximo 3 de agosto, de martes a domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Palacio de las Artes de Miraflores PLAM (Av. Larco 450)

