Alonso Cueto presentó su libro 'Francisca. Princesa del Perú': "Tuvo una vida de peripecias, pero no fue sumisa"

Alonso Cueto ha retrocedido dos siglos para hablar sobre Francisca Pizarro, hija del fundador Francisco Pizarro y sobrina de Atahualpa, pero era más que eso. Esto lo explica en su libro “Francisca. Princesa del Perú”, que comenzó a escribir en el 2019 y que presentó en el programa Las cosas como son de RPP TV.

Los enigmas, los secretos y su pasado entre lo indígena y español fueron motivos para que el novelista peruano se sumergiera en los libros para contar su historia. “Todos tenemos una circunstancia en las cuales nacemos. En las que ella nace son parte de la historia de nuestro país. Su padre es el que conquista el Perú y su madre es de la raza del pueblo conquistado”, comentó.

“Atahualpa, cuando es apresado en 1532, piensa que su situación mejora si es que ofrece a una hermana suya a su captor, entonces eso no lo ayuda, pero se establece una relación entre Pizarro y Quispe, donde viene Francisca que nace en diciembre. Es la primera mestiza que nace en nuestro país. Cuando tiene tres años, se la quita a su madre y le dice que no será incaica, así que se le entrega a Inés muñoz para que la eduque como española. Ahí comienza su conflicto”, agregó Alonso Cueto.

Sin embargo, la razón por la que no hay mucha información en las bibliotecas sobre Francisca Pizarro es porque no pudo contar su propia historia por el simple hecho de ser mujer. Por las imposiciones propias de la historia, no pudo compartir su sentir.

“Cuando tiene 7 años matan a su padre, huye a Quito con su madre, regresa cuando los alamgristas pierden el poder. Después a los 15 la obligan a casarse con su tío, otro Pizarro, así que hay la idea de que su vida ha sido llena de peripecias, es sumisa a las órdenes de la corona. Lo que quiero mostrar es que ella no fue así porque combatió su destino, tuvo su vida propia y que esta vida es un ejemplo para todos nosotros”.

Para Alonso Cueto, escribir “Francisca. Princesa del Perú” fue un gran momento en su vida, ya que cada libro es una grata experiencia. “Es una convivencia feliz, los personajes de mis novelas conviven conmigo y mi momento de felicidad es cuando ‘hablan’ conmigo. Eso me pasó con Francisca”.