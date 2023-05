Jeff Kinney sobre 'Diario de Greg', su exitosa saga juvenil: "Escribí los libros para adultos"

El escritor estadounidense Jeff Kinney tenía 28 años cuando publicó el primer volumen de "Diario de Greg". Se había demorado ocho años en escribir su libro, inspirado por los cómics que leía desde niño en los periódicos. Pensó en publicarlo en la sección de humor de las librerías, “donde los adultos podrían encontrarlo”, y su editor estaba de acuerdo con la idea. Pero entonces la casa editorial que sacó a la luz su ópera prima le dio otra noticia: había escrito un libro para niños.

“Eso me sorprendió un poco, porque nunca pensé que escribía para niños. En realidad, escribí los libros para adultos. Así que espero que operen en ambos niveles, aunque incluso ahora, cuando escribo, no pienso en niños, sino en adultos”, dijo el narrador nacido en Maryland a RPP Noticias durante su paso por Lima, donde tuvo un caluroso encuentro con sus pequeños lectores. Son ellos quienes lo han convertido en un autor superventas, con más de 250 millones de copias vendidas en todo el globo.

Hoy, Jeff Kinney es autor de una saga juvenil, que incluye un total de 17 títulos. Todos están centrados en Greg Heffley, un niño en camino a la pubertad que escribe en su diario sucesos de variada índole —desde pasar las vacaciones en la ciudad hasta rozar la fama— con un sentido del humor desenfadado. Un estilo en el que muchos críticos vieron la huella de J.D. Salinger, en particular su célebre novela “El guardián entre el centeno”, solo que menos oscuro.

“Si miras la portada del primer libro, tiene un color rojo y amarillo, como la de ‘El guardián entre el centeno’ que se publicó en los Estados Unidos”, apuntó el escritor. Aunque afirmó que esa influencia no fue del todo consciente, reconoció que Greg tiene un humor parecido al de Holden Caulfield, el protagonista de la ficción de Salinger, precisamente porque es un “personaje no siempre agradable”. “Creo que eso probablemente me influyó”, sostuvo.



Ponerle humor a Greg

No siempre encontramos en los libros para niños un lugar para la ironía. Pero ese es tu sello. ¿Cómo trabajas el humor en tus libros?

El humor es como un filtro, ¿verdad? Un comediante interpreta cosas de una manera muy específica. Y creo que así es como funciona tu cerebro. Cuando veo algo en la calle, lo pongo a través de mi filtro y luego sale como comedia. Así que creo que es parte de tu personalidad y de la forma en que tu cerebro está conectado. Es la forma en que escribo mis libros. Tomo un tema, como el rock and roll para el libro más nuevo, y luego alisto todo lo que puedo pensar, todas las piezas [del tema]. En este caso, la guitarra, o el caballo, o el bus, todas estas cosas… y elaboro bromas para cada uno de esos componentes hasta que esté terminado.

Es común que un escritor con un gran sentido del humor escriba sobre cosas que a él le parecen graciosas. ¿Qué cosas te hacen reír?

Cualquier cosa que sea un poco ridícula. El otro día, viajé con alguien y nos quedamos en un hotel. Entonces, desde la habitación, pedí que me trajeran una bebida energética, porque me dolía la cabeza. Pedí que la pusieran afuera de mi puerta. Cuando salí a buscarla, solo abrí un poco la puerta y mi mano estaba tratando de encontrar la bebida, y de repente alguien la puso en mi mano, mientras yo estaba agachado en el suelo. Quedé tan avergonzado… creo que esas situaciones vergonzosas a veces se abren camino en mis historias. Y tengo muchas así.

Jeff Kinney estuvo de paso por librerías de Lima para firmar autógrafos a sus lectores peruanos.Fuente: Penguin Random House Perú

Libros del interior

Cuando eras niño, leías muchas caricaturas, pero también sé que disfrutabas leer libros como los de J.R.R. Tolkien. ¿Cómo dirías que te formaste como escritor?

Creo que hay básicamente dos tipos de libros: los que son un espejo en los que puedes verte a ti mismo y los que son una ventana para ver otros mundos. Yo categorizaría a los de Tolkien, al igual que la saga de Harry Potter, como una ventana a otro mundo, donde la emoción está en ver algo que normalmente no ves. Pero creo que cada vez es más importante tener libros que sean espejos, especialmente en Estados Unidos por el momento que vivimos. Es un periodo muy polarizado. Yo tengo muchas oportunidades para verme en libros, porque soy una persona blanca, pero hay muchos autores emergiendo que no son blancos, no son iguales a mí, que viven de una manera diferente, y sus libros están siendo prohibidos. Creo que eso es muy devastador. Un niño debe verse validad en la literatura. Sé que no es la respuesta a tu pregunta, pero lo tengo siempre muy presente.

Además, hay un tipo de literatura que ve a los niños desde una perspectiva muy condescendiente.

Creo que muchos escritores, cuando escriben para niños, piensan: “Voy a enseñarles una lección”. Y eso es bueno, creo que hay espacio para eso, sin embargo, cuando empiezas de esa manera, los libros se vuelven muy pedantes, didácticos. Y creo que la razón por la que mis libros han funcionado es porque yo no comencé con eso. Yo estaba intentando escribir para adultos.

Publicaste el primero de tus libros a los 28 y hoy tienes 52. ¿Tu edad ha influido en algo la perspectiva de Greg?

Es difícil para mí decirlo. Creo que solo alguien que ha leído todos los 17 libros podría detectar un cambio con el tiempo. Creo que de alguna forma las historias, al principio, eran más inocentes, y ahora la narración es un poco más sofisticada porque he mejorado mi escritura, pero tal vez he perdido un poco de esa inocencia. No estoy seguro. El libro que estoy escribiendo ahora mismo se siente como sátira pura, un estilo diferente al que usé en mis primeros libros.

Greg en Disney+

“Diario de Greg” ha tenido más de una adaptación al cine, pero la última versión, hecha para Disney+, te tuvo involucrado como guionista. ¿Cómo fue adaptar tu propio libro?

Cuando lo hice para Disney+, fue muy divertido, porque no creo que mis primeros libros estén tan bien escritos. No sabía cómo contar una historia cuando escribí esos libros. Sabía cómo contar bromas. Y creo que la escritura me dio la oportunidad de volver y contar las historias mejor. No sé cuántas películas tendré que hacer para Disney+, pero me encanta la oportunidad de mejorar lo que escribí inicialmente.

Hay escritores que encuentran el chispazo para escribir un libro en una frase, otros tienen una imagen. ¿Cómo ocurre en tu caso? ¿Cómo planeas el libro?

Para mí es el tema. Para el próximo libro, voy a escribir sobre la escuela, porque siento que me he desviado bastante de temas de la escuela, así que realmente quiero explorar todo sobre la educación, los profesores, el edificio en sí mismo. Lo que haré será hacer una lista sobre la escuela y luego escribiré bromas sobre eso. La noche pasada, preparé una en el avión que me traía aquí. Creo que tiene potencial. La escuela quiere ahorrarse dinero, así que, en vez de contratar a un par de conserjes, le da el trabajo a un robot. Entonces los conserjes protestan, están enojados con esto, y tal vez el robot tenga una personalidad propia, acude a las clases, aprende cosas… cuando piensas en un chiste así, te da muchas oportunidades para expandirlo.

Un personaje sin fin

¿Te parece que en tus libros hay un espacio para hablar sobre los temas que te preocupan sobre tu propio país?

No en este ambiente. Pero en uno de mis libros hablé sobre eso, se llama “Diario de Greg: Frío Fatal” [el volumen número 13]. Allí, hay gente que vive en la cima, Greg vive allí también. Pero hay quienes construyen una pared en el medio de la cima para separarlos. Estaba comentando la ridiculez que vive mi país en este momento. Pero a medida que mi país se va volviendo más ridículo, es más difícil escribir sobre eso.

A menudo, los libros son infravalorados. Pero creo que los tuyos han devuelto la fe a la lectura. ¿Le ves algún final a Greg?

Pienso en eso mucho. Y creo la manera en que pienso a un personaje de caricatura, es que debe ser confiable. Esa es su cualidad esencial: no cambia. Es algo en lo que pienso: ¿cuánto más debo seguir? No veo una razón forzosa para detenerme. Creo que hay niños que quieren ese próximo libro [de Greg] y es mi trabajo y mi responsabilidad proporcionarlo.