Participar en Tokyo Fashion Week y vestir al elenco de una película nominada al Oscar: los sueños de Annaiss Yucra

Cuando Annaiss Yucra recuerda su infancia, visualiza a una pequeña niña llena de ilusión y creatividad. Creció rodeada de telas y el sonido de las máquinas de coser, pues su familia era dueña de un negocio textil. “Mi familia siempre me llevaba al taller y podía ver cómo salían las exportaciones y los fardos de prendas. Veía el ritual de cómo le ponían flores amarillas a la ropa para la buena suerte”, comenta la diseñadora peruana.

Aunque estudió los primeros ciclos de la carrera de Administración de Empresas, Yucra sabía que su camino estaba ligado a la moda. Tras estudiar en Londres, la creativa peruana notó un cambio en ella y en lo que quería hacer: crear impacto en la industria de la moda. Lanzó su primera colección ‘Revolución/Evolución’ en el marco de London Fashion Week y su artivismo comenzó. ¿Qué significa? “La combinación del activismo y el arte mediante las piezas de nuestra marca”, explica la diseñadora que ha transformado su pasarela en un acto de protesta para evidenciar las injusticias sociales y el maltrato que reciben las mujeres.

Annaiss Yucra y la moda que empodera

La diseñadora peruana reflejó, a través de una plataforma tan importante como la moda, cómo las mujeres son víctimas de violencia. Fue con su colección Resistencia, donde se apreciaron prendas con frases tan potentes como ‘Mi mamá me enseñó a luchar’ o ‘El miedo paraliza’. Sobre esta serie de prendas, la diseñadora comenta: “La moda nos da una plataforma muy grande en donde las personas están dispuestas a escuchar. Y en un desfile de modas, las personas se mantienen a la expectativa. ¿Por qué no usar esa plataforma para hacer algo positivo? En ese momento, las personas no hablaban de empoderamientos. Recién se formaban movimientos”.

Desde que presentó el desfile en el 2018 en Guatemala, Yucra tiene claro su objetivo: empoderar a las mujeres con sus prendas y su mensaje. “Vengo de una familia llena de matriarcado y para mí era muy importante seguir ese legado”, añade.

Los sueños de la diseñadora peruana

Hace unos años, Annaiss Yucra soñaba con presentar sus prendas en Tokyo Fashion Week. Aunque el sueño sigue intacto, afirma haber llegado al continente asiático a través del metaverso. La plataforma digital le permitió expandir su universo y crear piezas en 3D para todo aquel que quiera vestir peruano a sus avatares. ¿Qué otro sueño mantiene? Le consultamos: “Creo que cada vez estoy soñando más en grande. Me veo creando el vestuario de una película nominada al Oscar. Una que sea neoandina y futurística, en donde combinemos materia prima peruana digitalizada. Creo que ese es el punto final en el que creo que podré descansar”.

Esto y más revela la diseñadora peruana en el programa Mucha Moda. Mira la entrevista completa en el canal de YouTube de RPP.