Carnaval ha ido sumando galardones desde su apertura hace dos años. | Fuente: Carnaval

No había cumplido ni un año y los amantes de la coctelería ya tenían su mirada puesta en Carnaval. En el 2018, el bar entró a la lista The World’s 50 Best Bars ─versión para las barras del ránking de los Mejores Restaurantes del Mundo─ en el puesto 68 y, hace unas semanas, fue elegido como el Mejor Bar de Lima en los Premios Summum. Más que galardones, su fundador Aaron Díaz tiene una meta más ambiciosa en mente: convertirse en referente de la coctelería mundial.

"Esperamos elevar el nivel del mundo de la coctelería. Carnaval tiene que ser el foco del mundo de bares así como lo son Astrid & Gastón y Central que han creado un nicho en la industria, con gente que viaja del extranjero para hacer pasantías o comer allí. Más allá de ser el mejor bar de Latinoamérica, quiero que sea trascendental en la historia de los amantes del bar", sostiene. No hay duda que están en camino.

¿Cuáles son las claves que han llevado que este bar sanisidrino esté dando que hablar? Estas son algunas de ellas.

Carnaval fue elegido como el Mejor Bar de Lima en los Premios Summum 2019. | Fuente: RPP Noticias

UN EQUIPO APASIONADO

Desde hace 10 años, el mismo equipo acompaña a Aaron Díaz. Son un engranaje comprometido y lleno de pasión, juntos crean locuras en la barra y pueden atender (sin perder el ritmo) hasta 300 personas la noche. El equipo de bartenders está integrado, entre otros, por Manuel Caycho, Melissa Barrera, Alonso Palomino (coctelería clásica), Juan José Jesús (experto en pisco) y Raúl Arcayo (ice chef).

NO HAY LÍMITES (ES EN SERIO)

El equipo se toma entre 8 y 10 meses para crear la carta. Algunas bebidas pueden tomar más tiempo que otras, pero "todo lo que hemos creado y pensado lo hemos elaborado", recalca con orgullo el creador de Carnaval. ¿Se imaginan un coctel que caiga a través de una piedra de unos 30 cm. de alto? Lo hicieron y se llamó Juan en las Rocas. Su objetivo es crear experiencias y, por supuesto, un efecto sorpresa.

Carnaval es el coctel más pedido desde que abrió el bar en el 2018. Lleva gin, Chartreuse, piña, limón y cerveza. | Fuente: Instagram Carnaval

LA FILOSOFÍA

Aaron Díaz no empezó como bartender, él se formó en cocina y, por casi cuatro años, pasó por los diferentes puestos de un restaurante. En ese mundo se enamoró de la coctelería y, detrás de la barra de Carnaval, sigue algunos valores y prácticas que lo formaron: disciplina, procesos efectivos y ordenados, constancia y pasión. En el 2013, revolucionó la barra de Astrid & Gastón donde mostró su estilo bautizado como coctelería conceptual, donde hay mucha perfección a través de los detalles. "No solo es una manera de crear cocteles, también es el trabajo detrás", explica.

ESTRECHAR LAZOS

En la carta, hay un coctel llamado Central, en honor al restaurante de Virgilio Martínez considerado el mejor de Sudamérica. Las puertas están abiertas, entre ambos equipos, para aprender e intercambiar conocimientos. Alianzas como esta son para destacar y repetirse. Para crear el coctel, el equipo de Carnaval analizó los insumos que el restaurante usa en su menú degustación. "Ese coctel sabe a Perú", recalca el bartender. ¿Qué contiene? Pisco, gin peruano, papa, maíz, ají, ayrampo, entre otros ingredientes.

UNA INDUSTRIA AFIANZADA

Para Díaz, la coctelería peruana viene creciendo "a pasos agigantados" desde hace 5 años. Si antes solo se hablaba del 'boom' de la gastronomía y se dejaba de lado al mundo líquido, esto ya no sucede. Han ingresado nuevas marcas y se producen destilados locales de calidad, se realizan torneos que elevan el nivel de los bartenders y conferencias con invitados internacionales para seguir aprendiendo. Todo esto ha llevado a que los encargados de las barras realicen un mejor trabajo. El líder del equipo de Carnaval destaca que el Premio Summum, este año se creó la categoría a Mejor Bar, es síntoma de que la coctelería peruana "ya no es complemento de la cocina". Es independiente y camina sola en su búsqueda de reconocimiento.

Central es un coctel para el que se estudiaron los insumos usados en el menú degustación del premiado restaurante Central. | Fuente: Carnaval

BONUS: LA CARTA

Si ya prepara su visita a Carnaval le adelantamos qué podrá encontrar en la carta. Si la primera estaba inspirada en los viajes, esta se centra en los carnavales. Han adaptado a la barra el espíritu de las festividades de Río, Veracruz, Cajamarca y el Mardi Gras, entre otras. Sin embargo, el más pedido es el que da nombre a la casa y lleva Gin Beefeater 24, Chartreuse verde, piña, limón y cerveza white beer (colaboración con Barbarian).

El pisco y el gin predominan en la carta donde encuentra 25 cocteles creativos divididos según familias de sabores (le ayudará a encontrar uno a su gusto). Y, si no quiere perderse los imperdibles, está el menú degustación (al igual que un restaurante) con 7 medios cocteles. También tienen el Ice Experience con 5 cocteles elaborados por el equipo de ice chefs.

Si bien no buscan premios, el próximo 3 de octubre se revelará la lista de The World's 50 Best Bars. Esperamos que un nuevo galardón se sume a su barra.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Carnaval Bar. Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro.

Horario: De lunes a miércoles, de 6 p.m. a 1 a.m. Jueves, desde las 5 p.m. Viernes, de 5 p.m. a 3 a.m. Sábados de 7 p.m. a 3 a.m.

Ticket promedio: S/.120, por tres cocteles o dos cocteles y un piqueo.