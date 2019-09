Carnaval Bar. El bar peruano forma parte de la lista de The World's 100 Best Bars 2018 (puesto 68) y fue reconocido con el galardón One To Watch. Aaron Díaz lidera el equipo de bartenders donde cada uno cumple tareas precisas. Él ha descrito al bar como "entrar al Circo del Sol. Son cocteles que te brindan una experiencia más allá de que sean ricos y tengan buen balance".

Dirección: Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro. Horario: de lunes a jueves de 12 m. a 1 a.m. Viernes hasta las 3 a.m. Sábados de 7 p.m. a 3 a.m.