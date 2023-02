Chuty defendió a Nekroos de la polémica con Jaze: "Lo convirtieron en villano y le quitaron el título de las manos"

Chuty (España) se coronó campeón de Supremacía MC 2021 tras vencer a Nekroos es una final de infarto. | Fuente: Instagram

Han pasado unas semanas desde que Jaze se coronó bicampeón de la FMS Perú 2022 y hasta hoy continúa en boca de todos por la polémica con Nekroos en la segunda temporada de la liga nacional. Esto ha llegado a oídos de sus colegas de otros países y fue el freestyler español Chuty quien se pronunció sobre esta situación y explicó por qué lo consideran villano tras quitarle la máscara de Toy Lokazo a su contrincante.

En la conferencia de prensa previo a la final de la FMS España 2022 -donde Gazir salió campeón-, Chuty, con total seriedad, defendió a Nekroos de cómo los fanáticos del freestyle querían ver al MC mucho más aguerrido y punzante, pero, cuando lo hace, le quitan el campeonato de las manos.

"Tengo dos aspectos de este tema. Parte de la ‘gravedad’ del asunto, se supone que Jaze y Nekroos son super amigos. Así yo tenga un proyecto y él me lo quiera bajar, llamaría la atención, obviamente, la rivalidad. Me sorprende que la escena del freestyle este muy unificada y hacía falta villanos. Y entonces, ¿cómo se ha premiado a Nekroos por tomar el papel de villano? Necesitaba dos puntos de seis para ganar la liga [FMS Perú]. Y perdió la liga porque era un villano. La gente quería un villano, aparece un villano y le hacen perder un título que tenía prácticamente ganado por asumir el papel de villano. ¿Quién va a querer ser el villano después? Yo no, porque no me la puedo jugar, porque habrá una persona que va a reclamar. Me parece incongruente todo esto", comentó el español.

Asimismo, Chuty resaltó que esta polémica entre los peruanos dejará un precedente negativo en la escena del freestyle, ya que ningún otro MC querrá hacer una puesta en escena como Nekroos por temor a ser tildados de 'malos' o 'villanos' solo por hacer un buen trabajo.

La polémica entre Jaze y Nekroos en la FMS Perú 2022

La jornada 10 de la FMS Perú 2022 tuvo una batalla que dejó con la boca abierta a más de uno. El encuentro entre Jaze –Toy Lokazo- vs. Nekroos dio mucho de qué hablar. En el round 5, el de ‘Sangre’, ya que todo se calentó y la desesperación por ganar, hizo que Nekroos le quitara la máscara a Toy Lokazo.

Esta decisión no fue bien tomada por Jaze debido a que este personaje es parte de su proyecto musical con el que va a lanzar su álbum. Era una sorpresa todo lo relacionado con ello, por eso, el freestyler sacó su furia en el escenario ganando la batalla y llevándose los tres puntos de manera directa.

Muchos criticaron la acción de Nekroos, sin embargo, resaltó que todo fue por la euforia y el show del momento. Por otro lado, Jaze expresó cómo se sintió después de ese momento en el escenario de la FMS Perú 2022.

“Obvio estoy triste. El Toy Lokazo es un proyecto que desde que empezó sabía que era arriesgado y loco y ya muy quemado, pero lo hice así solo porque quería entregarles algo original y especial (ya me conocen) y hubo un trabajazo tanto musical como de la mask y en todo, estaba muy ilusionado con poder hacer todo como lo había planeado. Tenía toda una historia previa a mi despedida, antes de irme a Argentina, que ya me voy en un par de meses, pero sé que todo pasa por algo”, puso en su mensaje.

“Veo el apoyo que le dan al proyecto pidiendo que no lo tire. Obvio tendrán el disco, solo debo replantear como lo encaro ahora, pero Toy Lokazo es mucho más que la máscara, ahí verán lo que se viene. Ya les iré contando más de cómo fue y de todo lo que conlleva este proyecto pastrulazo al que ya le agarré tanto cariño. Espero que lo estén disfrutando y que lo sigan haciendo, que me he desvivido por esto porque amo la música y amo entregarle a la gente que me sigue proyectos especiales. Gracias por estar, un abrazo”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.