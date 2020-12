"Retablos de cámara" (Gran Teatro Nacional), "La Central de Misterios Cotidianos" (Animalien) y "Tiempos mejores" (La Ira Producciones) son producciones desarrolladas durante la pandemia. | Fuente: Difusión

Las butacas, los escenarios y las boleterías de los centros culturales son un reflejo de un futuro que habíamos imaginado solo para las ficciones: una pandemia que ha paralizado casi todo. Sin embargo, la realidad actual golpea aún más fuerte, porque el más afectado no es el espacio, sino los protagonistas y difusores de la propia cultura.

Aquellos que llevan meses sin una estabilidad laboral, esos mismos han hecho de la cuarentena una forma de crear sin dejar de pedir por una atención urgente hacia la afectación del sector. La danza y el teatro son expresiones artísticas presentes en nuestro país desde hace muchos años; por esa razón, grandes productoras –o en algunos casos, independientes– han enfrentado la pandemia con mucho esfuerzo y necesidad de una continuidad.

NUNCA HUBO UNA CRISIS ASÍ PARA LA DANZA

¿Cómo se practica el ballet sin un espacio adecuado? Sin un profesor al lado, sin un grupo de bailarines para hacer una rutina, sin un director de elenco presente… Son cuestiones que nunca se le habían pasado por la mente a ningún profesional de la danza, pero que este año fueron los principales puntos para poder seguir adelante con las clases o presentaciones de esta disciplina.

Gina Natteri, directora de la Escuela Nacional Superior de Ballet, comenta a RPP Noticias que nunca había enfrentado un problema de esta naturaleza en su larga carrera como bailarina, maestra y representante de una institución educativa. “Ni siquiera en la época del terrorismo”, asegura.

Según cuenta, su escuela inició la pandemia con el final de los exámenes de admisión, los cuales se realizan de manera presencial. Son dos los que se toman: formación temprana y artística superior. Cuando se dictaron las medidas de inamovilidad y confinamiento social, decidieron comenzar con las clases en línea con Zoom, pero –tal como en otras enseñanzas– no equiparan a lo que habría sido dentro de una sala de danza.

“Para no perder el contacto con los alumnos y poder realizar nuestras actividades y no perder el vínculo. Hacer lo mejor que podamos para que este año no sea perdido, lo estamos considerando como un año de refuerzo”, destaca Natteri. “Ha sido muy duro para la escuela y los alumnos, porque además las condiciones que se necesitan para desarrollar este arte son bien especiales, sitios adecuados y espacios amplios para poder realizar la actividad. No todos los chicos tienen la posibilidad”.

La Escuela Nacional Superior de Ballet ha continuado sus clases de forma virtual en pandemia. "Ha sido muy duro para la escuela y los alumnos", señaló su directora Gina Natteri. | Fuente: Difusión

Desde el Ballet Folclórico Nacional, el director Fabricio Varela nos cuenta que empezaron a trabajar virtualmente con los mismos horarios que manejaban desde antes de la crisis de salud: “Siguiendo la preparación física, clase de ballet diaria o danza contemporánea, folclore. Hemos tenido algunas capacitaciones también con algunos profesores”.

“A lo largo de la pandemia, hemos tratado de hacer lo más que hemos podido e involucrarnos de esta nueva forma a seguir produciendo”, expresa sobre este momento exacto donde crear y conectarse a través del internet se ha convertido en una parte esencial del arte. “En la primera parte, cuando todavía no se podía hacer mucho, hemos hecho varios videos desde casa”.

Por su parte Jimmy Gamonet, del Ballet Nacional, considera que sigue siendo una situación bastante peculiar y difícil para la danza en general, porque “es una disciplina enteramente presencial”. Por ejemplo, los ejercicios de desplazamiento no pueden realizarse y así, una gran parte de las clases normales quedan recortadas para poder adaptarse al formato virtual.

“Muchos de estos chicos y chicas están en sus salas, dormitorios, baños y cocinas, tratando de hacer sus ejercicios diarios”, refiere en comunicación con RPP Noticias. Es decir, como admite Gina Natteri, los objetivos de esta enseñanza durante la pandemia de COVID-19 no tienen los mismos objetivos, pero “les permite mantener el training”.

En ese sentido, este 2020 ha impactado directamente en las presentaciones programadas y la situación económica de la danza a nivel nacional. “No ha sido mucha la cantidad de gente que se ha retirado (de las clases), pero ha habido un gran impacto en las economías de los padres de familia”, señala la directora de la Escuela Nacional de Ballet.

Y de la misma manera, la crisis salpica a los elencos de ballet. “La coyuntura ha hecho que muchos de los recursos sean destinados hacia otros campos. En el plan B, seguir con las producciones como las venimos haciendo en formatos bastante pequeños, que hemos llamado ‘Retablos de cámara’”, agrega Fabricio Varela.

A través de la plataforma digital del Gran Teatro Nacional, un reducido número de miembros del Ballet Folclórico Nacional han logrado subir a escena, sin público, para llevar a cabo producciones como “Retablo sinfónico”, “Retablo a Chabuca” y “Retablo de octubre”, los cuales se han realizado con una reducción considerable de bailarines en escena.

“En las presentaciones (normales) puedes tener hasta 40 bailarines en escena, lo mínimo que trabajábamos era con 12. Esta vez hemos tenido solistas o parejas, lo máximo que hemos tenido ha sido a 6 bailarines totalmente separados”, explica Varela sobre espectáculos, donde el distanciamiento social y las mascarillas también son protagonistas.

Jimmy Gamonet se muestra positivo ante la posibilidad de que todo pueda reactivarse desde mediados del próximo año, ya que los integrantes del elenco de Ballet Nacional mantienen la paciencia y gran ánimo a pesar de todo: “Regresar al teatro después de 7 meses de no estar allí ha sido muy satisfactorio para estos chicos”.

Aunque no se puede olvidar que la virtualidad para difundir el arte y el uso de la tecnología ha sido un aspecto positivo dentro de una etapa tan crítica para las danzas artísticas. “Hemos aprendido a hacer ensayos y reuniones virtuales, debemos tener un buen registro de todo lo que hagamos”, opina Fabricio Varela, quien ha aprendido cosas nuevas en la dirección de presentaciones grabadas. “El enfoque y las propuestas es totalmente diferente para un teatro a algo que sea televisado y tenga cámaras”.

A finales de septiembre, Vasco Nuñez, director de Comunicaciones y marketing del GTN, confirmó a RPP Noticias la filmación de 40 espectáculos para que sean liberados en lo que queda de este y el siguiente año. “La apuesta es también descubrir que la plataforma va de la mano con la presentación física y tener al público en el teatro. Geográficamente, nos permite traspasar la frontera de la ciudad de Lima y llegar a todo el país”, apuntó sobre esta digitalización que llegó para quedarse en el mundo de la cultura.

EL TEATRO Y SU RESPUESTA ANTE LA PANDEMIA

Otro rubro cultural sumamente afectado por la crisis de salud es el teatro peruano, actividad que se realiza con gran incidencia en nuestra capital, pero que su virtualidad ha permitido su acercamiento a otras regiones del país: una descentralización nunca antes vista más que en giras cortas de productoras.

El teatro virtual –y otras formas de ejercer la actuación como el género inmersivo– ocupó el centro de las propuestas para productoras teatrales (La Plaza, Los Productores, Animalien y otras) que vieron detenidas sus actividades. Además, nacieron plataformas virtuales como TEVI o proyectos adaptados a la coyuntura como La Ira Producciones.

Todas las apuestas mencionadas han permitido que el teatro pueda continuar activo y en contacto con sus públicos. “Generamos este espacio de encuentro virtual con el público, compartimos el tiempo y nos juntamos para ser testigos de un hecho artístico”, indicó Alejandro Clavier a RPP Noticias para un reporte de finales de septiembre.

En ese sentido, estas nuevas formas de hacer teatro han podido conectar con todo el Perú. “El poder de democratización que estamos viendo desde TEVI es muy rico e interesante”, consideró Lucía Caravedo, directora de la plataforma virtual de obras, en esa misma fecha.

No obstante, los cambios que se viven no tienen únicamente que ver con los formatos y posibilidad de su difusión, sino con la coyuntura del momento. Nos comunicamos con Pedro Iturria, uno de los fundadores de La Ira Producciones, en medio de la crisis política y social que atravesó el país en noviembre y reafirmó la premisa que nos había planteado hace unos meses sobre el conocimiento de comportamientos, fechas y horarios para el consumidor de teatro virtual.

“Este año ha sido lleno de cambios. Cada vez que planifico algo, tengo que seguir modificándolo, no me había pasado nunca antes. Año tras año, teníamos las obras programadas e íbamos con los planos, pero ahora cada vez que se sigue la línea del plan, de pronto pasa algo y se renueva”, asegura. “Es un poco difícil para nosotros tener una estabilidad laboral en este contexto”.

Por otro lado, desde sus otras asociaciones como Playbill, se manejaba todavía la emisión virtual de la puesta en escena grabada “Té de tías”, donde actúa Anahí de Cárdenas. “Hay más planes con Playbill y La Ira, todo a nivel online. Sentimos que aun así el teatro pueda reabrirse, lo virtual va a seguir como una opción más que puede seguirse realizando”, señala.

"Tiempos mejores", de La Ira Producciones, estrenó con cuatro funciones. 26 y 28 de noviembre, 3 y 5 de diciembre. | Fuente: Instagram

Domingo Seminario, gerente de operaciones y experiencia de usuario en Joinnus, admite que no es lo mismo que un evento presencial, pero hay diversos ejemplos de éxito en formatos de obras grabadas o en vivo, debido a que “han alcanzado un buen nivel de ventas”.

“Desde que empezó ha tenido público, y más que mejorando, la gente se ha ido acostumbrando y entendiendo el formato. (...) No solamente los espectadores, sino los mismos productores se van adaptando a este nuevo formato y creo que lo han hecho bien. Conforme eso pase, más gente va a apreciar ver una obra digital”, explica sobre los eventos de la ticketera que fueron tomando otro rumbo desde que se dispararon los casos de COVID-19 en el país.

En medio de este entendimiento de las nuevas formas para seguir vigentes en la cultura, también nacen proyectos que son producidas por profesionales de las artes, pero no pueden llevar el título de teatro virtual como tal. La actriz peruana Fiorella Pennano es también productora de Animalien, cuya gira programada por Cuba y España no pudo concretarse por pandemia, al igual que sus planes de estrenar obras en provincia.

A comienzos de noviembre, anunciaron “La Central de Misterios Cotidianos”, la cual define como “teatro inmersivo”. Se trata de un proyecto canadiense que se creó para que los actores pudieran continuar trabajando durante la crisis de salud, y solo con el uso de sus teléfonos e internet. Asimismo, funciona como una manera de acercarse a las personas que se encuentran solas y distanciadas en el confinamiento social.

Luego de conocerla la propuesta, Animalien apostó por probar la experiencia como clientes, ya que estos pueden encontrarse en cualquier parte del mundo. En dicho proceso, la Embajada de Canadá tomó se mostró “muy interesada que este proyecto se pueda dar en el Perú de manera gratuita”, según cuenta Pennano en entrevista con RPP Noticias.

“Es genial, porque a la gente le interesa. Es un proyecto un poco difícil de entender porque no es una obra virtual, ni una obra de teatro, ni una obra en televisión, ni teatro grabado. Es algo completamente nuevo, es teatro personalizado a través de llamadas de teléfono. Es decir, el cliente es el protagonista y nosotros nos encargamos de recolectar información como detectives para poder crear la historia del misterio”, explica la actriz peruana sobre la temporada de “La Central de Misterios Cotidianos”.

La razón para que el proyecto de Fiorella Pennano, Norma Martínez y Lucho Tuesta haya tardado más que otras creaciones colectivas de sus colegas se debe a que tiene un sistema nuevo y entrenamiento especial para sus actores, ya que no es un proceso como los ensayos a través de pantallas. “Hay que aprenderse las reglas del juego”, refiere.

Por esa razón, considera que “La Central de Misterios Cotidianos” –estrenada el pasado 16 de noviembre– es un proyecto que debe quedarse para la posteridad, y pueda convertirse en una puerta para Latinoamérica con el objetivo de que “los artistas puedan crear desde sus casas 100% seguros y el público pueda tener experiencias artísticas libres de contacto”.

“Es algo que no compite con el teatro presencial en lo absoluto. Se da a lo largo de seis días por 10 minutos al día, donde conversas con un actor. (…) Tú no ves nada, es más cercano a una experiencia auditiva que teatral. Por eso, prefiero llamarlo una nueva forma de actuación a través de llamadas de teléfono”, detalla acerca de la innovadora producción que llegó a nuestro país.

REAPERTURA DE LOS TEATROS

“Es más fácil de controlar una sala de teatro con espacios separados en un lugar reducido que hacerlo con un centro comercial o espacios abiertos”, consideró la actriz y productora teatral Fiorella Pennano previo al anuncio de la reapertura de los teatros. “La cultura es una herramienta para poder colaborar con la salud mental en nuestro país”.

A inicios de septiembre, el Ministerio de Cultura aprobó el protocolo sanitario sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control, frente a la COVID-19 en las actividades de las artes escénicas, como parte de la fase 3 de la reactivación económica:

“Con este protocolo se podrán desarrollar las actividades de creación, preproducción, y producción escénica, incluyendo ensayos artísticos y actividades formativas; entrenamiento artístico, talleres virtuales, lecturas dramatizadas, transmisiones en vivo y/o registros audiovisuales de la práctica escénica, entre otras actividades esenciales para que la producción, distribución y consumo de las artes escénicas, se mantengan sin público”, afirmó en un comunicado.

El pasado 3 de noviembre, el Gobierno aprobó la ampliación de la Fase 4 de reactivación económica, según comunicó Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. “En el Consejo de Ministros hemos aprobado el día de hoy (ayer jueves) varias normas, ya se aprobó la Reactivación Económica, la fase 4, entonces progresivamente se van a ir ampliando algunos comercios y empresas que desde hace buen tiempo tenían la expectativa de echarse a andar", señaló sobre el reinicio de nuevas actividades económicas para los teatros, casinos, y otros espacios que estuvieron paralizados.

Al cierre de este informe, el Poder Ejecutivo aprobó la reapertura de actividades en teatros, cines, gimnasios, casinos y tragamonedas con un aforo de hasta el 40% en espacios cerrados, según norma publicada en el diario oficial El Peruano. En ese sentido, el Decreto Supremo N° 187-2020-PCM ratifica la ampliación de la Fase 4 dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.

