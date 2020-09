La economía peruana sufrirá una mayor caída ante el retraso de la fase 4 de reactivación económica, según el BCR. | Fuente: Andina

La cuarta fase de la reactivación económica podrá funcionar a partir de octubre, según anunció el presidente Martín Vizcarra.

En la reciente conferencia de prensa, el jefe de Estado dio detalles sobre el reinicio progresivo de algunas actividades.

“Tenemos que ser conscientes que se requiere generar la mayor cantidad de puestos de trabajo y se necesita reactivar. A partir del mes de octubre estamos iniciando la fase 4”, señaló.

Por el momento estas son las actividades que se suman a las ya permitidas en las fases 1, 2 y 3 de reactivación:

- Vuelos internacionales (países por confirmarse, a partir del 05 de octubre).

- Transporte de pasajeros por vía férrea y marítima.

- Agencias de viajes y operadores turísticos.

- Actividades deportivas en instalaciones públicas o privadas con aforo máximo de 50% (Individuales o en pareja. No se permitirán actividades colectivas, ni con público).

- Servicios relacionados al arte, entretenimiento y esparcimiento (como parque temáticos) con aforo del 60% y protocolo.

- Restaurantes y servicios afines con aforo de 50 %.

- Las tiendas comerciales con aforo de 60 %.

Cabe recordar que la fase 4 estaba pendiente desde agosto. El Gobierno había decidido aplazar la fecha pues el país enfrentaba un alto nivel de casos de coronavirus.

¿Cuáles son las actividades pendientes?

No todas las actividades comerciales han sido aprobadas. Debido a la incertidumbre de una posible segunda ola de contagios de COVID-19, el Gobierno ha optado por no iniciar las actividades relacionadas a bares, discotecas y cines no pueden funcionar, pues son centros de alto nivel de contagio.