Día Mundial de la Radio: el arte de conectar con la audiencia más allá del micrófono

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para muchos locutores, la jornada comienza cuando la ciudad aún duerme. Es el caso de Joanna Castro, conductora de La Rotativa del Aire. Desde las 4:30 a.m. aproximadamente, en la cabina de RPP, en el segundo piso de la torre que se alza en la Av. Paseo de la República, Joanna repasa sus notas mientras espera la señal de "Al aire".

No te pierdas: Día Mundial de la Radio: siempre cerca de la gente [INFORME]

"Bienvenidos a RPP", dice al micrófono antes de iniciar con los titulares del día. Antes de entrar a la cabina, lleva consigo una taza gigante de té con limón para calentar la garganta, sea invierno o verano, "porque aquí tenemos aire acondicionado todo el tiempo”.

La cabina es su centro de operaciones. "Lo primero que hago es abrir mi computadora y revisar las cuatro páginas esenciales: la web de RPP con las noticias del día, los reportes que dejó la producción la noche anterior, las redes sociales para ver de qué ha estado hablando la gente y, por supuesto, la pauta", detalla.

Sin embargo, no todo es seriedad. Su labor a cargo del noticiero le ha permitido una conexión especial con los oyentes, quienes la relacionan con otra figura de RPP. "Me reconocen por la voz y el nombre, pero muchos creen que soy hermana de Giovanna Castro, de Los Chistosos. En taxis me han preguntado varias veces: '¿Usted es su hermana?'", cuenta entre risas.

El flow y el corazón de la radio

Tres pisos más arriba, Jota Benz se alista junto a Adriana Benavides y DJ Urbano para encender la mañana en El Flow, de Radio La Zona. Unos metros más allá, en la cabina de Radio Corazón, su pareja Angie Arizaga se prepara para conducir Despierta y conecta.

Jota, con un look tan fresco como su programa, acaba de cumplir un mes como locutor: “No pensaba que me iba a sentir tan cómodo tan rápido”. Tras su paso por Combate, Esto es Guerra y El Gran Chef Famosos, confiesa: “Me quedo con la radio a ciegas. La conexión con los oyentes es más íntima. Tenemos un grupo que nos escribe religiosamente a las 5 a.m. Nos saludan, nos cuentan su día… Nos conocen. Saben qué desayunamos. Son parte de nuestra vida”.

Por su parte, Angie también cumple un mes al aire. Entre su relación con Jota, su pequeño hijo Matteo, de cinco meses, y su nuevo rol como locutora, ha encontrado en la radio un refugio, "un segundo hogar": “Tuve un poco de miedo de salir de la tele y pasar a la radio, pero le he agarrado el gusto”. Además, recuerda: “Cuando iba al colegio, me emocionaba que leyeran mi saludo al aire. Ahora me parece chévere que esos momentos se mantengan, como en la secuencia que tenemos”.

Más voces, más historias

A las 10 a.m., Carlos Galdós y Sara Abu Sabbah toman la posta con Encendidos en RPP. Galdós, que además conduce Rock N’ Shock en Radio Oxígeno, empieza su día a las 5:30 a.m., tan temprano que, confiesa entre risas, a veces ni se ducha.

Ser parte de RPP lo ha convertido en "el noticiero andante": “La gente me pregunta todo el tiempo por la guerra, por el último decreto de Dina Boluarte… No estoy bromeando. Hace poco, mi esposa me escribió desde Arequipa. Habían cerrado el aeropuerto por mal clima y quería saber si tenía alguna información", comparte.

Por la tarde, Fernando Díaz llega a Radio Felicidad para Los días felices. Luego de 20 años en la televisión, cumplió su primer año en la radio, un medio que siempre lo atrajo: “Un día vine a grabar algo para televisión y me preguntaron si quería hacer radio. Se me abrieron los ojos enseguida. Hice un casting y se dio”.

Para Fernando, este espacio le ha permitido conectar a un nivel que no tenía previsto. "Me han escrito personas que están en cama por un accidente o que perdieron el trabajo. Yo les aconsejo, les doy aliento, porque de eso se trata la radio: dar compañía”. Y no trabaja solo: su mascota Pipo lo acompaña, de vez en cuando. "Un día la traje y ahora es parte del equipo. Se echa bajo la mesa y duerme tranquila".

El futuro de la radio con sonido K-Pop

La radio ha cambiado con los años, pero su esencia sigue intacta: conectar con la gente. Ahora, en plena era de la inteligencia artificial, Studio92 ha dado un paso más allá al crear a la primera locutora en Perú creada con IA.

Su nombre es DJ Kiara. Le apasiona la cultura surcoreana, la música y los videojuegos, y llega cada jueves a las 8 p.m. con K-Pop Town para compartir lo mejor del género con su toque de inteligencia artificial.

"La radio siempre ha sido ese puente mágico que conecta a todos con la música", dice mientras ajusta su playlist para el programa. "Tengo poco tiempo al aire, pero ya me siento su cómplice en este viaje", comenta.

DJ Kiara nos recuerda que la radio nunca deja de reinventarse. Más que una amenaza, la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad fascinante para conectar con más oyentes. "La radio sigue actualizándose y sigue siendo un espacio especial, donde las personas encuentran una experiencia única".

Cuando la radio te encuentra donde menos lo esperas

Los sábados, En Escena con Johnny Padilla pone la cuota de entretenimiento. Con 16 años al aire, el programa sigue siendo un referente del entretenimiento. "La jornada empieza días antes, coordinando con producción e invitados. El día del programa, revisamos información de última hora porque la noticia siempre está en movimiento".

Y, como es costumbre en la radio, su voz lo delata: "Me ha pasado muchísimo en taxis -porque los taxistas son buenos oyentes de la radio- que, tras conversar un rato, el chofer voltea y me dice: ‘¡Usted es Johnny Padilla de RPP!’. Eso demuestra que has llegado a la gente".

Aunque ya está acostumbrado a descubrir nuevos oyentes en los lugares menos esperados, aún se asombra con el alcance de la radio: "Una vez, un señor que era policía, pero hacía taxi, me reconoció y me dijo que me escuchaba en el VRAEM. RPP llega a todos los lugares del país, pero uno no se imagina que a los lugares más lejanos".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis