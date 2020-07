Coro Nacional participó virtualmente en la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias. | Fuente: TV Perú

Este 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra participó esta mañana de manera virtual en la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias que se oficia en la Catedral de Lima. El Coro Nacional también formó parte del acto litúrgico de forma remota, debido a las medidas por distanciamiento social ante la COVID-19.

La ceremonia se realizó virtualmente a los 8 a.m., a puertas cerradas, desde la Catedral de Lima, y estuvo a cargo del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, por segundo año consecutivo en este mandato. La participación del Coro Nacional se realizó a forma remota, sin embargo, eso no significa que no se escucharan a la perfección los cantos eclesiásticos.

Además, en la transmisión de TV Perú se pudo apreciar a cada uno de los cantores en el formato de multipantalla, simulando una actuación habitual de un coro. La diferencia es que en este caso lo primordial fue el distanciamiento social y respeto de todos los protocolos por la pandemia de coronavirus.

Misa y Te Deum - 28/7/2020 Sigue en vivo la misa y Te Deum por Fiestas Patrias, presidida por el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, desde la Catedral de Lima. #FelizDíaPerú #PrimeroMiSalud Publicado por TVPerú en Martes, 28 de julio de 2020

CATEDRAL VACÍA EN FIESTAS PATRIAS

Por primera vez en estas fechas, la Catedral de Lima se lució vacía en el Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, mientras que el momseñor Carlos Castillo, y otros sacerdotes portaban mascarillas y a una distancia prudente para evitar los contagios de la COVIID-19.

Durante su homilía, el arzobispo de Lima rindió homenaje a todas las familias de peruanos que han perdido parientes a causa de la pandemia, la cual ha cobrado la vida de más de 18 mil ciudadanos hasta la fecha.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, estuvo acompañado de la primera dama, Maribel Díaz Cabello, cuando se emitía la ceremonia. Por otro lado, desde Palacio de Gobierno, el gabinete ministerial, liderado por Pedro Cateriano, siguió la misa igual de manera virtual.