La FIL Lima 2020 celebrará su vigésima quinta edición con una jornada histórica ya que, por primera vez, se llevará a cabo por medio de Internet debido a la pandemia que aqueja nuestro país por el nuevo coronavirus.

Conoce los libros que podrás adquirir en la Feria Internacional del Libro de Lima y que son ideales para jóvenes o adolescentes amantes de la lectura.

La promesa de Julia

Cuando Julia comienza a estudiar Criminología en la universidad, uno de sus profesores percibe enseguida que la inteligencia de la joven destaca por encima de la de los demás y decide plantearle un controvertido ejercicio: analizar el caso de Pedro Juncosa, un psicólogo que murió ahorcado cinco años atrás.

Autor: Blue Jeans

Editorial: Grupo Planeta

Lo mucho que te amé

Este libro es perfecto para los jóvenes que le gusta el romanticismo a la antigua ya que narra una historia que nos lleva a la década del 50 en Buenos Aires, en el seno de una familia de origen español. Ofelia, la protagonista principal, rompe sin alardes ni espectáculos con los mandatos familiares y sociales: no sería solamente ama de casa, no trabajará junto a su padre, no evadirá las complejidades del amor.

Autor: Eduardo Sacheri

Editorial: Alfaguara

Soltando lo tuyo. El rap emocional en el Callao

Los autores entrevistan a diferentes personajes que mantienen viva la cultura del rap, además, analizan las letras y canciones. En sí, se enfoca en los exponentes de este género en el Callao como un aporte a las ciencias sociales en el Perú.

Autores: Liuba Kogan, Franco Salazar y Diana Orihuela.

Catedrales

La historia cuenta el crimen de Ana, una joven que fue asesinada hace 30 años en un terreno baldío de un barrio tranquilo. Toca temas tabúes como el aborto, la familia conservadora y la religión.

Autora: Claudia Piñeiro

Editorial: Alfaguara

Pa’ bravo yo

El libro recoge los recuerdos de la salsa, la buena salsa, en el Perú. Del Rímac a La Punta, del salsobar hasta las actuales descargas en Breña, Jáuregui, escritor, poeta, periodista y profesor universitario, describe cómo un género musical llega a distintas generaciones, siempre, con energía y ritmo.