Revisa los cómics populares que puedes conseguir en la edición virtual de la FIL Lima 2020. | Fuente: Composición

La FIL Lima 2020 realiza su edición virtual ante la imposibilidad de ser presencial por la pandemia de COVID-19. El evento, patrocinado por RPP Noticias, cuenta con una tienda virtual para acceder a libros de toda índole. Entre ellos, no podían faltar las historias gráficas, es decir, los cómics.

THE UMBRELLA ACADEMY

Las historietas que dieron origen a la famosa serie “The Umbrella Academy”, que se emite por Netflix. Escrita por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, e ilustrada por Gabriel Bá, ganador de un Eisner, la historia se centra en la vida de siete hermanos con grandes habilidades que forman parte de la familia adoptiva Hargreeves. En este segundo volumen, se muestran algunos detalles que fueron vistos en la segunda temporada de la adaptación televisiva.

BATMAN: LA BROMA ASESINA

Alan Moore escribió uno de los cómics que redefinieron el concepto del Joker y su rivalidad con Batman. Así es como, la historia narra los orígenes del villano y revela su más cruel faceta en su afán de hacer daño al Murciélago de Gotham. En esta edición Deluxe, se incluye por primera vez el guion original de la saga.

EL ASOMBROSO SPIDER-MAN

Un clásico para esta lista. Entre los más exitosos cómics de Spider-Man, no puede faltar la serie que dio un principio a todo: “El asombroso Hombre Araña”, en la cual se basaron gran parte de las tramas para el cine o series animadas protagonizadas por el superhéroe de Marvel. En esta edición de 528 páginas, del número 56 al 77, se recopila el trabajo de Stan Lee y John Romita, a finales de los sesenta.

WATCHMEN

Recientemente, la adaptación de HBO ha captado más interesados en las historietas creadas por Alan Moore. “Watchmen” se centra en unos superhéroes estadounidenses que han cambiado la historia: Estados Unidos gana la guerra en Vietman, Nixon continúa siendo el presidente y la Guerra Fría está en plena acción. La novela gráfica de DC Comics es considerada una de las más aclamadas e influyentes en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Cool costume. Una publicación compartida por Watchmen (@watchmen) el 14 de Nov de 2019 a las 6:47 PST

CAPITANA MARVEL

Sin duda, parte de su reciente popularidad se debe a que la primera superheroína en tener una película en solitario en Marvel Studios. Sin embargo, desde hace unos años, la Capitana Marvel se ha consolidado como uno de los personajes más importantes de las historietas de la Casa de las Ideas. En la colección completa de “La poderosa Capitana Marvel”, se cuenta la etapa completmente ideada por la novelista Margaret Stohl.

MARVEL SECRET WARS

Infaltable para conocer un poco más sobre eventos claves de Marvel. En un lugar llamado Mundo de Batalla, el Todopoderoso hace llamar a los superhéroes y villanos para que se enfrenten unos a otros, con el objetivo de acceder al premio final. Hasta la fecha, esta lucha mítica es recordada por muchos de sus fanáticos, y en esta edición remasterizada, puedes ver los extras que no se vieron.

CRISIS INFINITA

Si lo tuyo es más DC Comics, probablemente te capte un mayor interés la historia de las Crisis Infinitas. En estos cómics, se plasma uno de los momentos más duros para Superman, Batman y Wonder Woman, debido a que han dividido sus fuerzas. Realmente, el universo de los superhéroes no volverá a hacer el mismo y habrá muchas pérdidas. Phil Jiménez e Ivan Reis, junto a George Pérez, son quienes estuvieron detrás de esta famosa saga.

TIENDA VIRTUAL

Aquí se podrá encontrar a todos los expositores, editoriales, librerías, universidad, distribuidoras, entre otros, que participan en el encuentro literario. A la fecha, se han inscrito el 70% de los que generalmente se presentaban en años anteriores. Ingresando a cada una de las tiendas de los expositores podrás acceder a su catálogo de libros, en papel, y añadir los que se desean al carrito de compras para posteriormente finalizar la compra a través de la pasarela de pago.

El envío de los productos dependerá de las condiciones establecidas por cada expositor, todos cumpliendo con el debido protocolo sanitario. Abierta las 24 horas.

A través de las redes sociales oficiales de la FIL como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y TikTok se revelarán nuevas informaciones.