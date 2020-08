El fenómeno de los booktubers se expande en el Perú. Se crean comunidades que abarcan lectores de todas partes del mundo. | Fuente: Captura de pantalla

Los booktubers están contagiando su pasión por la lectura a través del idioma de los jóvenes: Internet. Ellos recomiendan libros a través de frescos y divertidos videos de YouTube, así van cosechando no solo miles de seguidores sino que también capturan nuevos lectores.

En el Perú, la Cámara Peruana del Libro trabaja con unos 50 booktubers aliados y se han llevado a cabo dos encuentros internacionales dentro de la Feria Internacional del Libro de Lima. Este año, en la edición virtual de la FIL Lima 2020 han sido invitadas Valentina Trava, Claudia Ramírez y Juliana Zapata.



Si bien estamos acostumbrados a escuchar que los peruanos no leen -la última encuesta del 2017 arrojaba menos de un libro al año- si nos fijamos en este nuevo fénomeno se puede cuestionar esta idea. Para la Giannina Bustamante, docente de Educación en PUCP, la realidad en el mundo virtual evidenciaría un cambio en los hábitos lectores entre los más jóvenes.

"Rompen con el esquema de que los peruanos no leen. Los booktubers son súper eficaces para motivar a todos a leer con producciones que impactan, buenas sintesis de libros e interesantes opiniones propias", indica la educadora que recalca la fuerte carga emocional que transmiten como el principal enganche en su comunicación.

"Es probable que estemos al inicio de un nuevo tiempo en donde los jóvenes lideren un gran cambio y ayuden a convertirnos en un país donde se leen los libros con pasión", dice convencida a RPP Noticias.

UNA COMUNIDAD MUNDIAL DE LECTORES

Así como existen novelas juveniles, románticas o de terror; podemos encontrar booktubers dedicados a los diversos géneros literarios. Estos comparten sugerencias y van formando una comunidad de lectores. Para la booktuber peruana Mía Nauca, frente a la escasa oferta de clubes de lectura; la nueva generación de peruanos encontró en este mundo un espacio para ampliar su interés.

"Los jóvenes son el grupo más grande que está entrando al mundo de los libros y los booktubers han influenciado en ese caso. Ellos comparten sugerencias y eso ayuda a crear una comunidad muy grande y un sentimiento de pertenencia entre los jóvenes para que ellos mismos se animen a leer", comenta la comunicadora audiovisual quien, en el 2019, incursionó en la televisión con un segmento en los programas "Entre libros" y "Te veo a la una".

Su colega mexicana Claudia Ramírez, invitada a la edición virtual de la FIL Lima 2020, destaca el poder de las redes sociales -no solo YouTube, sino Twitter, Tik Tok, Instagram y demás- para conectarse con amantes de los libros de todo el mundo. "Pensaba que leer era un hobby solitario hasta que me topé con booktube y me cambió la vida", sostiene entusiasmada.

"Estar conectada con tantos lectores alrededor del mundo es lo más increíble que me pudo pasar. Siempre quise tener un amigo lector y ahora tengo miles", destaca. Ese es el poder de las redes sociales.

¿DE PROFESIÓN: BOOKTUBER?

Por su parte, Alberto Mejía, director de la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos de la UPC, encuentra que el fenómeno de los booktubers sigue en crecimiento en el Perú. Si bien inicialmente se veía como un hobby, está tomando fuerza y generando un espacio para los jóvenes profesionales.

Esto va de la mano con el espacio que van ganando estos personajes en las ferias de libros y con las mismas editoriales quienes los invitan a participar en sus actividades. "Las editoriales buscan alternativas para empujar la venta de libros y emplean canales de comunicación más auténticos. Los booktubers son sus aliados para estas acciones", apunta.

Varios de ellos no se quedan solo con su canal de YouTube, sino que cuentan con perfiles en otras redes sociales siguiendo a su audiencia. Para Mejía son los primeros en la línea, descubriendo e implementando códigos y nuevas estrategias antes que los demás lo que los hace "más atractivos para las empresas".

El camino aún no está pavimentado al 100%. Para Mía Nauca, aún no es posible pagar las cuentas siendo booktuber a tiempo completo. Ella considera que puede generar una visibilización para obtener otras oportunidades laborales, como le pasó a ella con su paso por la televisión. Veremos si, en un futuro, eso cambia.

