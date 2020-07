"The Uncanny X-Men and The New Teen Titans". Por el año 1982, las poderosas editoriales unen fuerzas con dos grupos referentes en el mundo de los superhéroes: los X-Men y Teen Titans. Darkseid planea destruir la barrera entre los dos mundos e inicia la creación del Dark Phoenix con la intención de lograrlo. Los dos equipos trabajan en conjuto para deter al villano.