Aczino estará en el Festival Capital Urbano el 11 de marzo, día en el que inicia la FMS Internacional 2022, por lo que no participará en el evento de Urban Roosters. | Fuente: Instagram

Malas noticias para los fanáticos del freestyle. Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, confirmó que no participará en la FMS Internacional 2022, debido a los cambios de fecha en su realización.

Por medio de sus redes sociales, el tricampeón de la Red Bull México aseguró que no ahondará en detalles de su baja.

“Buenos días, no voy a hacer una explicación larga. Simplemente el cambio de fechas de FMS Internacional se dio hace poco y no teníamos la fecha disponible, me hubiera encantado estar, pero no fue posible. Suerte a todos”, escribió Aczino en Twitter.

Tras la reacción de los fanáticos del mexicano, Asier Fernández, CEO de Urban Roosters emitió un comunicado revelando buscaron una solución para tener al freestyler en la FMS Internacional 2022, sin embargo, no la hubo.

“Fui a México para convencerlo, pero no se pudo. Suerte a Mauricio con todo lo que se proponga. Él siempre tendrá mi respeto y las puertas abiertas en nuestra casa. Aunque la experiencia en la vida me ha enseñado que las cosas siempre pasan por algo, y en esta joven disciplina, son muy pocas las que pasan por casualidad”, escribió.

¿Dónde y cuándo será la final de la FMS Internacional 2022?

La Gran Carpa de las Américas, local ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, recibirá a los MCs de cada liga nacional los días 11 y 12 de marzo. La primera fecha serán los play offs y la segunda, será la final.

¿Cómo es el formato de clasificación?

Al finalizar cada temporada, clasificarán los dos primeros puestos de cada liga sin contar los que ya pasaron en el primer corte. Este es uno de los grandes cambios ya que, anteriormente, pasaban cuatro.

Play offs

11 de marzo: Habrá 12 batallas que se enfrentarán 1vs1. Los 24 freestylers serán los 12 ganadores del primer corte más los 12 clasificados del segundo. Los 12 ganadores se clasificarán para la gran final. El mismo día, los 12 perdedores tendrán una última oportunidad, se enfrentarán entre ellos y finalmente tres pasarán a la gran final de la FMS Internacional 2022.

Gran final de la FMS Internacional 2022

12 de marzo: El resultado nos da 16 participantes: los 12 ganadores iniciales, más los 3 del repechaje más el ganador del pasado año Gazir.

Vijay Kesh va a la gran final de la FMS Internacional 2022

Vijay Kesh demostró su talento y habilidad en el freestyle al vencer a Mnak en la jornada 2 de la FMS Internacional 2022 en mayo de 2022. Su batalla contra el español fue la última de la fecha por lo que generó expectativa.

Tras una ardua decisión del jurado y con una réplica detrás, el rapero del Rímac se llevó la victoria, por lo que pasa directamente a la final de la FMS Internacional. Vijay Kesh es el primer peruano en pasar a esta ronda.

