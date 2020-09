Nekroos y Ramset son la tercera batalla confirmada para la FMS Perú 2020. | Fuente: Instagram | FMS Perú 2020

¡Batallón! Nekroos y Ramset son la tercera batalla confirmada para la jornada 3 de la FMS Perú 2020 que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 4 de la tarde y lo podrás ver en vivo a través de la cuenta de YouTube de Urban Roosters.

Ambos ya se habían enfrentado en los eventos de Rapstyle en San Juan de Lurigancho en el 2018 donde demostraron que cada uno tiene su artillería para tratar de ganar la batalla.

Los dos freestylers están en el mismo nivel ya que tienen estilos parecidos y su manera de rapear es agresiva así que se considera uno de los enfrentamientos más esperados de esta jornada.

Cabe resaltar que la batalla entre Ramset y Stick, que fue aplazada por motivos de salud de los participantes en la segunda jornada, será grabada y subida este viernes 11 de septiembre en las cuentas de Urban Roosters. Los versus confirmados por la FMS Perú 2020 son entre Jaze vs Choque y New Era vs Strike.

LA PREVIA

Dos horas antes de la FMS Perú 2020 podrás ser parte de ‘La previa’, donde los raperos como Jota, Nekroos, Skill y más hablarán sobre esta jornada dos junto a Juanito Freestyle, Kiara y Mc Lyrico, en el cual comentarán qué recursos usarán para posicionarse como número uno en la tabla.

TABLA DE POSICIONES

El puntaje se debe a la decisión de los jurados de la FMS Perú 2020 quienes revisan que las rimas no hayan omitido las reglas de la competencia. Después de liderar la tabla en la primera jornada, Jota bajó al cuarto lugar, tras perder contra Litzen, freestyler que ocupa el segundo puesto.

El primer lugar lo tiene Skill quien, con una réplica, pudo llevarse la victoria frente a Ramset, su compañero del colectivo Rapstyle. A manera de reivindicarse por su batalla contra Jota donde perdió, Jaze regresó con fuerza y venció a Strike quedando en el puesto tres.

Una de las mejores batallas fue la de Choque contra New Era, ya que el participante de la God Level 2019 demostró todo su arsenal frente a su rival, resultando ganador. Cabe resaltar que la batalla entre Nekroos y Stick aún queda pendiente.

JUECES DE LA FMS PERÚ 2020