FMS Perú 2023 jornada 1: fecha, hora, dónde y cómo ver el campeonato nacional de freestyle

Los fanáticos del freestyle están ansiosos por ver el inicio de la tercera temporada de la FMS Perú 2023. Este 28 de mayo seremos testigos de cómo los 12 competidores -entre nacionales e internacionales- se enfrentarán fecha a fecha para lograr llevarse el tan ansiado anillo de oro y poder levantar la copa.

Esta jornada 1 (y las que siguen) empiezan con una gran sorpresa: se conocerán las batallas el mismo día del evento. Por medio de redes sociales, los seguidores han comentado que les gustaría ven enfrentamientos entre Cacha (Argentina) vs Nekroos, así como Kian vs Filósofo (Colombia) y Racso vs Skill.

Grupo A

1. Litzen

2. Racso (Chile)

3. Cacha (Argentina)

4. Black Code

5. Nekroos

6. Filósofo (Colombia)

Grupo B

1. Vijay Kesh

2. Piero Pistas

3. Kian

4. Stick

5. Skill

6. Jota

Conoce los detalles como la hora, dónde y cómo ver la jornada 1 de la FMS Perú 2023.

¡TENEMOS PLANTEL PARA #FMS23! 🤩🇵🇪



Nuestros hosts de esta tercera temporada son Nazo y Mcías 🎤



En los platos, DJ Dmandado 📀



Y como jueces; Fox, Django, Joro junto a las incorporaciones de Zareck y Ginola 🔥



¿Listos para este 28 de mayo? 🫡#FMSPeru pic.twitter.com/Mt8ICGZyYs — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) May 24, 2023

Fecha y hora para ver la FMS Perú 2023 jornada 1

El domingo 28 de mayo se llevará a cabo la jornada 1 de la FMS Perú 2023. La cita será en el Centro de Convenciones Festiva en el Centro de Lima desde las 4:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO la FMS Perú 2023?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Urban Roosters.

FMS Perú 2023 jornada 1: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Kian está listo para la FMS Perú 2023

Falta menos de una semana para el inicio de la tercera temporada de la FMS Perú 2023 y los freestylers nacionales están listos para la jornada 1. Kian visitó el programa Así somos de RPP Noticias donde inició con una improvisación demostrando por qué está en la lista de los 12 competidores.

Sin embargo, para llegar hasta donde está actualmente, Enrique Chumpitaz -su nombre verdadero- tuvo que pasar por una serie de cosas para consagrarse como uno de los favoritos de la liga nacional.

“Nunca termino de creer que soy bueno”, dijo Kian antes de contar cómo inició en el mundo del freestyle. “Si nació por algo fue porque un primo tenía un cachorro y hay una edad en la que los tienes que pasear. Fuimos a un parque y había tres personas improvisando, los escuchamos y nos dijeron que todos los viernes hacían eso”, comentó.

Tras ello, se interesó más, pero su primo le hizo una apuesta si es que se inscribía: “Me dijo que me daba 20 soles si me apuntaba. Fui y me humillaron”, agregó entre risas. “Pero me gustó la experiencia. Desde ahí son 7 años que estoy en el mundo del free”, sostuvo.

Después de esta experiencia, Kian continuó practicando y espera que en Perú el movimiento siga creciendo: “Lo seguí intentando, conocí gente, distritos, provincias. Sigo pensando que esto podría dar para largo. En el Perú, es un mercado nuevo. Sí puedo llegar a vivir de esto, es un ingreso, pero también es cuestión de cuidar tu trabajo, de sacar más nivel, de algo que no te lo quiten”.