Kian reflexiona sobre su primera batalla en la FMS Perú 2023: "Aún me queda mucho por mejorar"

La batalla que abrió la tercera temporada de la FMS Perú 2023 fue entre Kian y el chileno Racso. A pesar de que ganó su enfrentamiento sin réplica, sumó tres puntos y fue el mejor Random Mode de la jornada, el rapero nacional no se sintió cómodo con su primer versus ya que "me despistó bastante el ser la primera batalla a pesar de la sorpresa que hubo", dijo en referencia al cambio de grupo a último momento.

"En un formato no puedes fallar justamente en los formatos", comentó para RPP Noticias en conferencia de prensa previo a la jornada 2. Por ello, considera que no entró bien al Incremental Mode y tampoco en el Deluxe, "quizá sentí por ahí un poco trabado lo que yo decía, pero debo tener en la mente que me puede tocar primero, segundo, al último, no sé".

Además, Kian destacó la importancia de tener disposición mental para abordar ese reto de estar en la FMS Perú 2023. "Tuve destellos como el Random Mode, pero siento que aún me queda mucho por mejorar, y a comparación de ésta, la segunda será mejor", agregó.

Algo que le sucede fuera de la tarima es que es nervioso e introvertido, sin embargo, cuando escucha su nombre por los host, todo cambia. "Mientras existan los nervios es porque te gusta lo que haces. Es una ventaja. Hubo dos fechas pasadas donde no sentí nervios y las perdí directo y todas las fechas que estuve nervioso, me ha ido bien, saqué puntos, las he ganado, espero llevarlo bien, sé que estarán ahí y lo manejaré mejor", concluyó.

Kian reveló no estar contento con su desempeño en la jornada 1 de la FMS Perú 2023. | Fuente: RPP Noticias

Kian sobre sus inicios en el freestyle y la FMS Perú

Previo al inicio de la tercera temporada de la FMS Perú 2023, Kian visitó el programa Así somos de RPP Noticias a fines de mayo, donde comenzó con una improvisación demostrando por qué está en la lista de los 12 competidores.

Sin embargo, para llegar hasta donde está actualmente, Enrique Chumpitaz -su nombre verdadero- tuvo que pasar por una serie de cosas para consagrarse como uno de los favoritos de la liga nacional.

“Nunca termino de creer que soy bueno”, dijo Kian antes de contar cómo inició en el mundo del freestyle. “Si nació por algo fue porque un primo tenía un cachorro y hay una edad en la que los tienes que pasear. Fuimos a un parque y había tres personas improvisando, los escuchamos y nos dijeron que todos los viernes hacían eso”, comentó.

Tras ello, se interesó más, pero su primo le hizo una apuesta si es que se inscribía: “Me dijo que me daba 20 soles si me apuntaba. Fui y me humillaron”, agregó entre risas. “Pero me gustó la experiencia. Desde ahí son 7 años que estoy en el mundo del free”, sostuvo.

Después de esta experiencia, Kian continuó practicando y espera que en Perú el movimiento siga creciendo: “Lo seguí intentando, conocí gente, distritos, provincias. Sigo pensando que esto podría dar para largo. En el Perú, es un mercado nuevo. Sí puedo llegar a vivir de esto, es un ingreso, pero también es cuestión de cuidar tu trabajo, de sacar más nivel, de algo que no te lo quiten”.