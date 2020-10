Desde el 2014, Adam Lambert ha ocupado el puesto de Freddie Mercury en Queen a lo largo de 200 conciertos. | Fuente: EFE

Cuando Adam Lambert aceptó la propuesta de Queen de ocupar el puesto de Freddie Mercury tenía 9 días para preparar dos horas de concierto ante medio millón de personas, pero no dudó. "Me gustan los retos", rememoró quien ha pasado de ser un reemplazo efímero al cantante más estable del grupo en décadas.

"Esto sigue siendo una colaboración y, al mismo tiempo, tengo la impresión de que soy parte de la familia, como un sobrino adoptado o algo así", afirmó ante la publicación del álbum "Queen + Adam Live Around The World", que recoge lo mejor de los cerca de 200 conciertos que han dado juntos por todo el mundo desde 2014.

Su encuentro era quizás de esas cosas que tenían que pasar. Adam Lambert apenas tenía 9 años cuando falleció Mercury en 1991, pero como muchos cantantes actuales de voz poderosa, creció intentando emularle.

De hecho, en la audición que le dio el pase a "American Idol" en 2009 interpretó "Bohemiah Rhapsody" de Queen y en el concurso tuvo lugar su primer encuentro con la banda capitaneada por Brian May y Roger Taylor, un encuentro aparentemente inocuo, hasta que años después recibió una llamada de su representante ofreciéndole actuar con el grupo en directo.

PROHIBIDO IMITAR A FREDDIE

La consigna principal estaba clara por parte de May y Taylor. "Me dijeron muy claramente: 'No imites a Freddie'. Y eso me dio luz verde para hacerlo a mi manera", destacó quien poco a poco ha ido encontrando su hueco propio en el seno de la formación.

"Muy al principio pensaba en ellos como mis jefes, pero han sido muy generosos, yo he crecido a su lado y ahora estamos en un punto en el que si propongo algo, por ejemplo en los arreglos o el diseño de escena, me tienen en cuenta. También te digo que, si no fuese así, me parecería bien y me limitaría a decir: '¡Sí, señor!'", reconoció Adam Lambert entre risas.

Antes que él, otros como Paul Rodgers intentaron ocupar el vacío dejado por Freddie Mercury, pero solo Lambert ha aguantado tantos años en el puesto granjeándose buenas críticas. ¿Qué lo ha hecho posible? "Una de las cosas que hace especial a Queen es esa mezcla de estilos que a mí me encanta", reflexionó.

Lejos de considerar que su trabajo actual con la banda eclipsa su carrera como solista (en marzo publicó su cuarto disco "Velvet"), para él ambas facetas de su carrera son complementarias, aunque de momento no parece que eso vaya a traducirse en la grabación de un álbum de Queen con nuevo material. (EFE)