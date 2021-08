"Free Rap Zone Battles": BlackCode se consagra como campeón de la primera fecha. | Fuente: Instagram | Free Rap Zone | Fotógrafo: Nicolle Alvarado

¡Un evento de infarto! La primera fecha de "Free Rap Zone Battles" tuvo a BlackCode como campeón. El freestyler venezolano demostró su talento en esta competencia y se impuso a sus contrincantes por lo que alzó la tan ansiada copa.

El artista que también es ascendido a la segunda temporada de la FMS Perú venció a Xplain después de una final muy reñida.

BlackCode se impuso a Kian en cuartos de final, a Katacrist en semis y a Xplain en la última batalla y dejó un minuto memorable bajo la pregunta de "¿Qué cambiarías si fueras presidente?"

"Es diferente, yo no cambiaría de presidente, cambiaría la coeficiencia de toda esta gente para que al venezolano no lo traten diferente, para que no digan que es culpa del chamo, para que no me culpen si tengo el micrófono en la mano. Para qué cambiar de presidente, Perú se encarga de eso, en un año tuvo 5 diferentes", dijo el freestyler en el escenario de "Free Rap Zone Battles" dejando con la boca abierta a más de uno.

¿Quiénes participaron en "Free Rap Zone Battles"?

- BlackCode

- Xplain

- Letras

- Piero Pistas

- Venti

- Kian

- Katacrist

- Xilo

Jurado del primer evento

Los encargados de elegir al ganador de "Free Rap Zone Battles" fueron:

- Martillo: Jurado de la final nacional de Red Bull Perú 2020 y numerosas competencias a nivel nacional. Estará presente en esta primera edición de FRZ Battles.

- Ginola: Integrante de Inkas Mob y además participante en las nacionales de los gallos el 2014 hasta el 2017. Cuenta además con la experiencia de haber sido juez en diversos torneos a nivel nacional.

- Pietro: Organizador de Plaza de Reyes, una de las plazas más importantes del circuito en Perú.

