Inti Raymi en Cusco: ¿Cómo se celebra la Fiesta del Sol en la ciudad imperial?

Cada 24 de junio, casi 200 mil turistas llegan al Cusco para celebrar el Inti Raymi. Según las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, esta 'Fiesta del Sol' era la más importante del Tahuantinsuyo e indicaba el inicio del año. Actualmente, este Patrimonio Cultural de la Nación incluye una representación teatral que inicia en el Ccorinchancha, y recorre la ciudad hasta Saccsayhuamán, a lo alto de la capital del antiguo Imperio Inca.

El profesor cusqueño David Ancca lleva nueve años participando en la representación del Inti Raymi. y, desde el 2017, es quien, orgullosamente interpreta al inca, la máxima autoridad del imperio.

"La primera vez que presencié un Inti Raymi para mí fue emocionante. Desde ahí, me interesé por el personaje del Inca. Me preparé, me involucré más en el mundo andino y me siento orgulloso de representar a mi cultura porque sobre mis hombros llevaré el nombre del Cusco", comenta.