Jaze superó la COVID-19, pero deja en intriga si participará en la Red Bull Perú 2021. | Fuente: Red Bull Content Pool

Por medio de sus redes sociales, Jaze reveló que ha superado la COVID-19. Compartiendo una foto en su cuenta de Instagram, anunció a sus seguidores que el próximo mes lanzará un nuevo tema.

“He superado la COVID y tú también puedes hacerlo. Les mando muchos saludos y nuevo tema en septiembre, pero una para que lloren”, se lee en la descripción de su mensaje.

Por otro lado, Jaze también aseguró que su nuevo álbum saldrá dentro de poco e invitó a sus fanáticos a que puedan escucharlo: “Luego en octubre sale el disco para que salten y brinquen. Los amo”, concluyó.

Sin embargo, la interrogante ahora es que si irá a las clasificatorias de la Red Bull Perú 2021. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre su participación, pero aseguró que sí estará presente en la FMS Internacional 2021.

Jaze y su diagnóstico de COVID-19

El freestyler peruano Jaze anunció mediante sus redes sociales que contrajo la COVID-19 y, por ese motivo, no dará su concierto en México, ya que se encuentra aislado en su casa.



Por ese motivo, compartió un mensaje con sus fanáticos y seguidores donde contó cómo evoluciona su salud. “Pasaba para avisar que esta semana ha sido medio complicada porque estoy con COVID. Estoy recuperándome y estaré listo para la FMS Internacional”, se le escucha decir.

Asimismo, Jaze agregó que su concierto en México se postergará para el 28 de octubre y pidió disculpas a sus fans en el país azteca por no poder estar con ellos en la fecha programada.

“El domingo viajaba y no puedo, tenía un Meet & Greet con la gente porque iba a hacer mi concierto en México en el Foro Indie Rock, pero el M&G se posterga al 15 de septiembre y el concierto para el 28 de octubre. Ahí nos vemos”, concluyó.

