Después de dar positivo a COVID-19, Jaze anunció que no estará presente en las clasificatorias de la Red Bull Perú 2021. En un stream realizado en Twich junto a Zaina (Argentina) y Khan (España), el freestyler peruano confesó sentirse frustrado por haberse contagiado antes de esta etapa.

“Hace ocho días que salí positivo, y no estaré en Red Bull Perú por esto del COVID-19. Yo mandé mi audición, pero ahora no podré estar en la clasificatoria, supongo. Qué se hace, así es el COVID-19. Quise estar, ya no puedo hacer nada. Escapa de mí, es un bajón, más por la competencia es porque la gente quería que esté”, dijo el artista.

Si bien la Red Bull Perú 2021 es a fines de septiembre, la etapa de clasificatorias son dos semanas antes, pero para ese entonces se está realizando la FMS Internacional 2021 donde Jaze sí irá a Madrid, España para representar a nuestro país junto a Jota, Nekroos, Strike y Stick.

“A mí me gusta rapear. El año pasado no pude estar en Red Bull Perú por un problema de coordinación, a mí no me avisaron con tiempo y tenía una reunión importante, así que no podía. La gente se lo tomó a mal. Ahora este año quería y vino el COVID”, concluyó.

Jaze y su diagnóstico de COVID-19

Jaze anunció mediante sus redes sociales que contrajo la COVID-19 y por ese motivo no dará su concierto en México ya que se encuentra aislado en su casa.

Por ese motivo, compartió un mensaje con sus fanáticos y seguidores donde contó cómo evoluciona su salud. “Pasaba para avisar que esta semana ha sido medio complicada porque estoy con COVID. Estoy recuperándome y estaré listo para la FMS Internacional”, se le escucha decir.

Asimismo, Jaze agregó que su concierto en México se postergará para el 28 de octubre y pidió disculpas a sus fans en el país azteca por no poder estar con ellos en la fecha programada.

“El domingo 16 de agosto viajaba y no puedo, tenía un Meet & Greet con la gente porque iba a hacer mi concierto en México en el Foro Indie Rock, pero el M&G se posterga al 15 de septiembre y el concierto para el 28 de octubre. Ahí nos vemos”, concluyó.

